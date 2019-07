Het podium is al lang geen zekerheidje meer voor de Nederlandse estafettezwemsters

Het is niet eens de vierde plek zélf die pijn doet voor de Nederlandse estafettezwemsters. De tijden dat het podium op de 4x100 vrij een zekerheid was, zijn al even voorbij. Het was vooral de manier waarop slechts de vierde plek werd bemachtigd door het kwartet Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kim Busch en Kira Toussaint.

Het Nederlandse estafetteteam tikte zondag ver achter de drie toplanden aan. Het gat met de winnende Australiërs, die dicht bij het wereldrecord kwamen met 3.30,21, was vijf seconden. Daarna kwam Amerika met 3.31,02 en Canada met 3.31,78. Pas 3,5 seconden later was Nederland bij de kant: 3.35,32.

Dik vierde

Toen Femke Heemskerk als laatste het water in dook, was de achterstand al zo groot dat het podium niet meer in zicht was. “3,5 seconden achter de nummer drie, wat kan ik dan nog doen?”, vroeg Heemskerk zich af. “Als je een beetje in dat geweld zit, kun je je tanden er nog in zetten. Het is jammer dat we zo dik vierde zijn geworden. Wel best of the rest. Maar niet met zo’n goede tijd.”

Zes WK’s op rij was Nederland goed voor eremetaal op de estafette van de 4x100 vrij. In 2007 was er al brons met Kromowidjojo en Heemskerk als jonkies van de ploeg. Tussen 2009 en 2011 waren de vrouwen zelfs onverslaanbaar op dat nummer. Het waren de hoogtijdagen voor de estafettevrouwen, die de bijnaam ‘Golden Girls’ hadden.

Telkens als er een zwemster stopte, was er altijd wel een jonkie dat opstond. In wisselende samenstellingen werd elk WK in de afgelopen zes edities op dag één gestart met een medaille. In 2013 in Barcelona was er brons. In Kazan 2015 was het zilver. Twee jaar later in Boedapest was het weer brons.

In Boedapest in 2017 stond Kim Busch, destijds 19 jaar, onbevangen op het startblok. Ze lag in het water met de Zweedse grootheid Sarah Sjöström, die toen een wereldrecord neerzette van 51,71. Busch zwom een persoonlijk record van 54,04.

Zondag mocht ze weer starten. Het werd nu 55,23. “Twee jaar geleden zwom Kim vanuit het niets heel hard”, zegt Heemskerk, die een nette splittijd van 52,41 had. “Dat wil ze weer laten zien, maar die onbevangenheid is er nu misschien een beetje af. Het is heel moeilijk om te openen als je weet dat je in zo’n veld naast Sjöström ligt. Dat moet je misschien wel leren, ja.”

Busch, Heemskerk en Kromowidjojo waren de vaste namen op het estafettelijstje van bondscoach Marcel Wouda. Voor de vierde zwemmer werd een timetrial georganiseerd die werd gewonnen door rugslagspecialiste Kira Toussaint, een bijtertje die zich op de borstcrawl in een estafette kan zwemmen.

Ze had, op basis van haar test, gehoopt misschien wel hoog in de 53 te kunnen zwemmen, waarbij een voordeel van ongeveer een halve seconde geldt door de overname van de aantikkende zwemmer en de startende zwemmer. Toussaint oordeelde dat ze in haar eerste WK finale te gehaast had gezwommen met de toplanden in haar ooghoeken.

Altijd harder

Ook Ranomi Kromowidjojo was niet op haar best zondag. Ze dook als tweede het water in en zwom 52,92. In Boedapest in 2017 was ze nog goed voor de snelste splittijd van het veld met 51,98. “Ik zou graag harder gewild hebben. Ik wil altijd harder zwemmen”, aldus Kromowidjojo, die op de 100 meter bezig is met een zoektocht naar oude toptijden.

De Spelen van Tokio worden waarschijnlijk het laatste olympische optreden van routiniers Kromowidjojo en Heemskerk. Zorgen over hun opvolging zijn er al jaren, maar Heemskerk heeft nog veel vertrouwen in het team. “Ik geloof nog steeds in de potentie van Nederland en van dit team en ik twijfel geen miniseconde aan hun inzet. Ik geloof in de meiden die hier hebben gezwommen en in Marrit (Steenbergen, red.), die nog thuis zit.”

Voor nu is het vierde van de wereld en de beste van Europa. Maar de beste van Europa, daarvoor zwemt Heemskerk niet. Zoals ze zelf zegt: “Dat boeit me geen fuck.”

Lees ook:

Sun Yang heerst in het water, maar staat alleen door dopingverdenkingen

‘Rising Sun’ uit China won zondag zijn vierde WK-titel op de 400 vrij. Maar andere zwemmers verdenken hem van dopinggebruik.