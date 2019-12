Het opstappen van Van Wonderen is onwelgevallig nieuws in de jubel rond Oranje

Kees van Wonderen stapte op als assistent bij het Nederlands elftal. Dat was deze week een berichtje in de kranten. Daar bleef het bij: nergens een interviewtje in de dagen erna, geen nadere uitleg of in elk geval iets van zoeken daarnaar.

Natuurlijk, hij was maar een assistent, geen aanleiding voor grote verhalen. Maar opvallend was het nieuws wel. Ik zoek een andere reden achter de stilte: dit was onwelgevallig nieuws.

Oranje wordt bejubeld, Oranje kan Europees kampioen worden en als dat nog niet lukt, dan daarna toch zeker wereldkampioen – en dan haalt iemand het in zijn hoofd om weg te lopen bij die nieuwe ploeg van het volk, die ploeg van ons allemaal, die ploeg waar iedereen bij wil horen, toch?

Ik vond het een prettig bericht, een in de aanzwellende jubel hoognodig bericht. Een bericht waarover je gaat nadenken, gaat mijmeren – althans, ik wel.

Aan Koeman kan het toch niet hebben gelegen

In het persbericht zegt Van Wonderen dat hij onvoldoende zijn ei kwijt kon. Aan bondscoach Ronald Koeman kan het toch niet hebben gelegen. Hij geeft zijn assistenten sinds jaar en dag de ruimte. Maar ruimte of niet, een assistent blijft een assistent – een intelligent en beschouwend iemand, en dat is Kees van Wonderen, hoef je niets te vertellen.

Ach, de voetbalwereld waarin zo velen elkaar napraten. Dwight Lodeweges, de andere assistent van Oranje (met een modaal cv), zou de veldtrainer zijn, hij zou daar de touwtjes in handen hebben. Zoals, ‘wist’ ook iedereen, Henk ten Cate ze ooit op het trainingsveld in handen had bij Barcelona, waar Frank Rijkaard er dan als hoofdtrainer maar een beetje bij zou hebben gelopen.

Weet u nog van het briefje? Dat werd hét item, nadat Oranje zich eind vorig jaar op wonderlijke wijze, door een late gelijkmaker bij Duitsland, voor de finaleronde van de Nations League had geplaatst. Op het briefje, door Lodeweges geschreven, stond de opstelling van Oranje voor de slotfase – daardoor was het gelukt.

Toen Virgil van Dijk scoorde, die late gelijkmaker, stond niemand op de plaats waarop hij volgens het briefje moest staan. Zou Kees van Wonderen er ook niet even om hebben gegniffeld? Je hoeft hem niet te vertellen hoe betrekkelijk voetbal kan zijn, en hoe betrekkelijk in het bijzonder de rol van de assistent – ook van hem die, gewichtig, een briefje van speler tot speler laat gaan.

Memphis Depay, de zelfverklaarde zendeling van Oranje, moest en zou spelen in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd die er niet meer toe deed. Hij was niet fit. Koeman had nog stoer gezegd dat hij dat wel zou uitmaken, maar Depay speelde. Hij keerde geblesseerd terug bij zijn club Olympique Lyon, die daar met recht kwaad over was.

Hoognodig, zo’n verluchtigende grap

Zou Kees van Wonderen daar niet het zijne van hebben gedacht, iets als: daar kunnen we toch wel een ander voor opstellen? Na het wedstrijdje van niks stond Depay met een pompeuze schakelketting om de hals de eenheid te prediken. Hij is bij Olympique Lyon niet alleen tot aanvoerder gekozen, zei René van der Gijp, ze hebben hem ook burgemeester van Lyon gemaakt!

Ook hoognodig, zo’n verluchtigende grap – ik denk dat Kees van Wonderen er wel om heeft kunnen gniffelen.

Voor Frank de Boer en Phillip Cocu, hulpcoaches tijdens het WK 2010, was het assistentschap een mooie opstap. Dat had het voor Van Wonderen, met het EK 2020 op zijn cv, ook kunnen zijn. Toch stapte hij op.

Als Nederland volgend jaar weer gek wordt en de eenheid zal bezingen alsof het iets bijzonders is, alsof niet alom zo’n eenheid wordt gesmeed, dan denk ik stilletjes aan Kees van Wonderen.

Redacteur Henk Hoijtink bespreekt in zijn columns de voetbalwereld. Lees ze hier terug.