Het oefenduel tussen Nederland en Spanje was een potje dat alleen Bizot lang zal heugen

Daar stond hij dan, in een gifgroene outfit, in zijn allereerste interland. Voor veel voetballers een jongensdroom die uitkomt. Marco Bizot zal zich er vroeger wel wat anders van hebben voorgesteld, zo’n debuut in het grote Oranje. De doelman van AZ beleefde zijn vuurdoop in het droevige decor van lege tribunes, voor een interland die snel een voetnoot zal worden in de historie van het Nederlands elftal.

Het oefenduel eindigde in 1-1. Het leverde Nederland wat punten op voor de wereldranglijst. Die bepaalt in december of Oranje als groepshoofd de loting voor de WK-kwalificatie ingaat. Ook de aankomende Nations League-duels tegen Bosnië-Herzegovina zondag en Polen woensdag tellen daarvoor nog mee. Door de remise tegen Spanje krijgt Frank de Boer nu een twijfelachtig unicum op zijn naam. Hij is de eerste bondscoach sinds de jaren vijftig, toen de keuzeheren zelf selecties mochten gaan samenstellen, die geen enkele van zijn eerste vier interlands wist te winnen.

Bizot zal een van de weinigen zijn die het povere en weinig zeggende voetbalpotje op de zachte novemberavond niet snel zal vergeten. De Johan Cruijff Arena zal voor altijd een bijzondere plek voor hem blijven. Op 1 maart veegde hij hier met AZ rivaal Ajax van de mat (0-2). Het was de dag na de begrafenis van zijn vader. Na het laatste fluitsignaal kwamen toen de tranen. Het bleek later de laatste wedstrijd van het seizoen te zijn geweest, door corona werd het nooit afgemaakt.

Dit seizoen wilde het aanvankelijk nog niet zo vlotten bij AZ. Niettemin riep De Boer hem op, als derde keeper, zoals ook Ronald Koeman dat sinds maart 2018 meestal had gedaan. Dinsdag kreeg hij te horen dat hij in de basis zou staan tegen Spanje. Jasper Cillessen is geblesseerd en De Boer ziet in Tim Krul nu de eerste doelman die in de aankomende Nations League-duels aan de bak moet.

Noppen

Bizot mocht ervaring opdoen tegen Spanje. In de beginfase resoneerde het zenuwachtige tikken van zijn noppen tegen de doelpalen regelmatig door het stille stadion. Hij zag zijn ploeg zeer onrustig beginnen. Om krachten te sparen had De Boer een provisorische mix van reserves en basisspelers opgesteld. Hij wilde vooral zijn aanval testen, in een 4-3-3-systeem, met centrumspits Luuk de Jong en op de flanken Depay en Berghuis. Ze dienden te worden gevoed door Van de Beek en Wijnaldum. Achterin greep de bondscoach terug op spelers die de komende interlands vooral bankzitter zijn. De Boers collega Luis Enrique, een bevriende oude bekende van hun gezamenlijke periode bij Barcelona, had eveneens voor de tweede garnituur gekozen.

Het resultaat was weinig verheffend. De grote vrees van clubcoaches en spelers in deze overvolle voetbalmaanden - nieuwe blessures - werd al na een paar minuten bewaarheid. Aké moest er met een blessure vanaf. Later moest ook de Spanjaard Gayá met een hoofdwond afhaken. Spanje liet herhaaldelijk zien hoe kwetsbaar Nederland op het middenveld en achterin was. In de negentiende minuut kon Morata vrij opstomen. Omdat Veltman op twee meter dekte, kon Canales de bal laag binnen schieten. Bizot stak vergeefs een been uit, 0-1. Een kwartier later verrichtte hij zijn eerste redding, een schot van Morata.

Nederland kon er bitter weinig tegenover stellen. De Boer wisselde in de rust vier spelers. Al vrij snel zorgde Van de Beek, net als vorige maand tegen Italië, voor de treffer die het resultaat een aanvaardbaar aanzien gaf. Aan de andere kant van het veld vierde Bizot eenzaam zijn feestje. Hij zag Oranje in de tweede helft wat meer van zich afbijten. Met Klaassen oogde het middenveld iets meer solide. Niettemin moest Bizot een paar keer reddend handelen. Klemvast had hij de bal na een poging van Traoré. ook Nederland had kansen. Ze waren echter niet aan Depay, Luuk de Jong en de ook nog ingevallen Babel besteed.

