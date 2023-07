Het nobele streven van Pieter van den Hoogenband: chef de belles histoires

In de mist van de Tourmalet gebeuren dingen die alleen in die mist kunnen gebeuren. Demi Vollering trapte alsof ze tussen de vlakke akkers fietste, wereldkampioen Annemiek van Vleuten verdween met elke omwenteling verder uit zicht. Vollering leek nauwelijks te ademen, had de longen van een vinvis, en verscheen een paar meter voor de meet uit de dichte deken van waterdruppels. “Ik zeg wel de hele tijd dat ik niet zoveel stress voel”, zei ze toen ze boven was, “maar die zit wel ergens in mijn lichaam.”

Vorig jaar verscheen er een onderzoek in opdracht van het Internationaal Olympisch Comité naar het mentaal welzijn van sporters, waaruit bleek dat bijna de helft van de topsporters last heeft van slaapproblemen en een derde kampt met een angststoornis of ervaart depressieve klachten. Een van de oorzaken is de druk waaronder sporters continu moeten presteren. Zelfs een olympisch kampioen ziet slordigheden, verbeterpunten na afloop van zijn race. Jonge sporters leren zichzelf een negatief zelfbeeld aan om te kunnen dromen van een gouden medaille of gele trui. Dat gevoel, dat je nooit genoeg bent, nestelt zich diep in je wezen. Ik ervaar het nog elke dag.

De druk op sporters in de Nederlandse topsportcultuur is deels te wijten aan het financieringssysteem van sportkoepel NOC*NSF, dat geld verdeelt op basis van verwachte medaillekansen. Het werkt ongeveer zo: de sportbonden met goede prestaties krijgen van de sportkoepel meer geld dan bonden met tegenvallende prestaties, waardoor bonden coaches aanstellen die soms een onmetelijke druk op hun atleten leggen en een voedingsbodem voor misstanden kan ontstaan. Winnen is belangrijker dan menselijkheid, zoals de laatste jaren bleek uit alle horrorverhalen uit het turnen, hockey, atletiek en roeien.

De Nederlandse topsport wordt geteisterd door een maakbaarheidsideaal om zo hoog mogelijk te eindigen op de medaillespiegel. Maar afgelopen week, een jaar voor de Spelen, wilde chef de mission Pieter van den Hoogenband het roer plots omgooien. Op de Olympische Spelen van Parijs draait het niet om de medailles, zei hij, maar om de verhalen. La belle histoire, zoals u wellicht dit weekend in de file op de Route du Soleil nog zong.

Natuurlijk is het een nobel streven van onze chef de belles histoires, maar vooralsnog blijft het een holle frase; beleidsmatig zijn er nog geen veranderingen voorgesteld. Bovendien werd hij dezelfde dag alweer tegengesproken door NOC*NSF-directeur Topsport André Cats op NPO Radio 1. “Dat medailles niet meer van belang zouden zijn, is bezijden de waarheid. Wij zitten in de business van presteren, nog een keer presteren, en als het tegenzit, toch nog proberen te presteren”, zei Cats. “Pieter wil de topsporters niet opzadelen met de ambities die we als topsportland hebben.”

En gelijk heeft Van den Hoogenband. Die ambities zijn namelijk vooral de ambities van bobo’s in een kantoor op Papendal, die zich blindstaren op een medailleklassement waar geen sporter zich mee bezighoudt, maar die hun leven soms wél verziekt. Sporters leggen zichzelf genoeg druk op, daar hebben ze niemand anders voor nodig. Niet in Parijs, niet op de Tourmalet.