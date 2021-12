Het Nederlandse vrouwentennis snakt naar nieuwe gezichten. ‘De meisjesvijver loopt niet over’

Gedevalueerd is nog mild uitgedrukt. Van de elf hoogstgeplaatste Nederlandse tennissters op de wereldranglijst deden er deze week slechts twee mee aan de strijd om de nationale indoortitel. Een aantal had last van pijntjes, zoals Quirine Lemoine en Richèl Hogenkamp, en voor anderen, zoals Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove, paste het toernooi niet in hun voorbereiding op het komende seizoen.

De afwezigheid van de nationale toppers, van wie er maar drie behoren tot de mondiale top-200, gaf andere, jongere speelsters de kans zich te laten zien in het Nationaal Trainingscentrum (NTC) in Amstelveen. Een mooie bijkomstigheid, want het Nederlandse vrouwentennis heeft behoefte aan nieuwe gezichten. Vaste Billie Jean King Cup-speelsters als Rus (31), Pattinama-Kerkhove (30), Hogenkamp (29), Lemoine (29) en Bibiane Schoofs (32) hebben niet meer het eeuwige tennisleven.

”Het is niet zo dat we met een toverstafje kunnen zwaaien om bijvoorbeeld iemand als Kiki Bertens te doen vergeten”, zegt Jacco Eltingh in de lobby van het NTC. Maar de oud-topspeler en huidige technisch directeur van de tennisbond begrijpt wel de steeds terugkerende vraag waarom er geen nieuwe talenten opstaan. Als serieus aandachtspunt noemt hij het probleem van de absolute aantallen. “De meisjesvijver loopt niet over. Als er al niet veel zijn en ze zijn versnipperd over het land, dan is de kans kleiner dat er iemand doorbreekt.”

Gemor van ouders

Om die versnippering tegen te gaan, lanceerde de bond begin dit jaar het plan om de opleiding van jonge talenten te centraliseren. Na gemor van ouders – zij wilden hun kind in de vertrouwde omgeving houden – en privéscholen – zij zagen hun beste spelers en speelsters liever niet vertrekken – haalde de stekker van het plan niet eens het stopcontact. Eltingh: “Na het bekend worden van de details kregen mensen last van koudwatervrees. Nederland was er blijkbaar niet klaar voor.”

De grootste kans om de top te halen is dat je samen moet zijn, is de overtuiging van Eltingh. Samen stimuleert elkaar, speelsters maken elkaar beter. Na het afketsen van het interne centralisatieplan besloot de bond kinderen uit de jeugdselecties de mogelijkheid te bieden om op het NTC samen te trainen met de KNLTB-coaches. Een vorm van maatwerk voor wie daar behoefte aan heeft.

Het NTC als locatie voor interne centralisatie is geen optie, vertelt Eltingh. Daar is de bestaande capaciteit met vier indoorbanen, twee hardcourtbanen buiten en vier gravelbanen buiten niet op berekend. “Vergeet niet dat ons programma de laatste jaren enorm is gegroeid, met de profs, mannen en vrouwen, de rolstoelers en de dubbelaars. Het zit hier tjokvol.”

De oud-speler, die met Paul Haarhuis zes grandslamtitels in het dubbelspel won, zegt trots te zijn op wat er in Amstelveen is neergezet. Steeds meer kinderen komen langs op het NTC en trainen onder leiding van ervaren coaches als Roel Oostdam, Michiel Schapers, Ralph Kok, Raymond Knaap en Dennis Sporrel. “Hoeveel ervaring kun je hebben”, aldus Eltingh, die op het punt staat nog een coach aan het trainingsprogramma toe te voegen.

Een ongelofelijke competitor

Door het ontbreken van de nationale toppers, leek de strijd om de indoortitel bij de vrouwen op een veredeld jeugdtoernooi. In de finale won Suzan Lamens (22) met 6-3 en 6-2 van Stephanie Visser (21). Die laatste was in de kwartfinales te sterk voor Isis van den Broek, die op 28 december 16 jaar wordt en geldt als een groot talent. De Driebergse won eerder deze maand de nationale jeugdtitels onder 16 en onder 18. Van den Broek traint twee dagen in Amstelveen en vier dagen op de tennisacademie van oud-Davis Cup-captain Tjerk Bogtstra in Doorn.

Het is uiteraard te vroeg om Van den Broek, nummer 173 op de wereldranglijst bij de jeugd, te bombarderen tot een van de nieuwe gezichten van het Nederlandse vrouwentennis. KNLTB-coach Roel Oostdam noemt haar een ‘ongelofelijke competitor’ en een ‘meisje waarin we heel nieuwsgierig zijn welke kant ze op gaat’.

Tweede nationale titel voo Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp heeft in Amstelveen de Nederlandse titel veroverd. De 26-jarige Gelderlander, nummer 57 van de wereld, had in de finale drie sets nodig om Gijs Brouwer te verslaan: 3-6 7-5 6-4. Het was voor Van de Zandschulp zijn tweede nationale titel. Vijf jaar geleden versloeg hij Robin Haase in de finale in Rotterdam. Van de Zandschulp vliegt over een week naar Australië, waar hij zich op twee ATP-toernooien gaat voorbereiden op de Australian Open. Hij is vanwege zijn positie op de mondiale ranglijst rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor, de nummer 65 van de wereld, deed niet mee in Amstelveen.

Lees ook:

Nuchtere Botic van de Zandschulp is niet bang om een eendagsvlieg te worden

Na zijn stunt op de US Open moet Botic van de Zandschulp nu in de Davis Cup laten zien dat hij kan omgaan met hogere verwachtingen en andere druk.