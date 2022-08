Het multi-EK is geen mini-Olympische Spelen

Er is zelfs een overall medailleklassement op de multi-EK, een rangschikking welk land het verdeeld over de negen sporten het beste doet. Net echt. Ook staan er bij iedere venue (locatie) waar gesport wordt kraampjes met merchandising: ‘München 2022’, de aanduiding met plaatsnaam en jaartal die bekend is van de Olympische Spelen. Maar hoe graag de organisatoren het ook willen, deze Europese kampioenschappen zijn geen mini-Spelen.

In de eerste plaats niet door het sportieve belang dat op het spel staat. Voor sommige sporters is dit kampioenschap niet eens een piekmoment. De Nederlandse roeiers bijvoorbeeld hebben over deze wedstrijden heen getraind, zoals dat heet: hun WK volgende maand is belangrijker.

Daarbij roept de willekeur aan sporten vragen op. Waarom wordt er bijvoorbeeld wel gestreden om de medailles in het BMX freestyle, maar niet in het BMX race? Ook ondermijnt de EK zwemmen de zeggingskracht van dit evenement. Die grote olympische sport houdt tegelijkertijd met het gebundelde toernooi in Duitsland haar eigen competitie in Rome.

De sturende werking van marketing

Het doel van het multiconcept is simpel: meer media-aandacht en minder kosten. Dat een van de bedenkers Paul Bristow is, een Brit die eerder betrokken was bij de Champions League in het voetbal, zegt veel over de sturende werking van marketing.

Normaal gesproken vinden de Europese kampioenschappen van de verschillende sporten op eigen momenten in het jaar plaats, en op verschillende locaties. Het samenvoegen voor commercieel gewin kan wringen met de sportieve belangen van de atleten, zoals de Nederlandse kanosprinters ervoeren. Zij zijn niet aanwezig in München, omdat deelname lastig te combineren bleek met hun recente WK in Canada.

Dat is ook de reden dat golf, vier jaar geleden nog een van de sporten bij de eerste editie van het multi-EK in Glasgow, zich nu heeft teruggetrokken. Het paste niet in de planning van de eigen kalender.

Grote toeschouwersaantallen

Uiteindelijk strijden rond de 4700 sporters deze elf dagen in München om 177 gouden medailles in negen sporten: atletiek, beachvolleybal, wielrennen, roeien, turnen, triatlon, kanovaren, tafeltennis en klimmen. De organisatie heeft laten weten verrukt te zijn over de sfeer en de grote toeschouwersaantallen. Een persbericht meldde vrijdag dat het aantal bezoekers de miljoen inmiddels is gepasseerd.

En het moet gezegd: op de meeste venues is het druk. Alleen het immense Olympiastadion, plaats van handeling van het atletiektoernooi, laat zich moeilijk vullen. Van de 69.000 stoeltjes waren er donderdagavond slechts 31.000 gevuld.

Voor de stad München is dit EK een goedmakertje, nadat het Duitse olympisch comité er niet in slaagde om rond het jubileum van de Spelen van 1972 de olympiade terug te halen. Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat de Olympische Spelen hier plaatsvonden. Dat toernooi zal voor altijd herinnerd worden om de bloedige gijzeling van een aantal Israëlische sporters. Dit toernooi moest louter een feestje worden.

De kleine sporten profiteren

Maar heeft het toekomst? De concurrentie met de Europese Spelen is verwarrend. Nog een gecombineerd sportevenement? Sinds 2015 organiseert het Europese Olympisch Comité deze kwalificatiemogelijkheid voor de Spelen, ook in een vierjaarlijks ritme. Het multi-EK is van de Europese sportbonden.

Het zijn vooral de kleine sporten die in München profiteren. De baas van de Europese atletiekfederatie heeft laten weten dat zijn sport er de volgende keer waarschijnlijk niet bij is. “Wij gaan het grondig evalueren”, zei Dobromir Karamarinov op de persconferentie bij de start, gezeten naast Femke Bol. Die staarde ondertussen vriendelijk glimlachend voor zich uit.

Want vinden de atleten het een aanwinst voor het sportlandschap? Daar lopen de meningen over uiteen. Sommigen zien geen verschil met andere EK’s. Gouden roeister Karolien Florijn: “Ik merk er niets van dat hier ook andere sporten zijn”. Beachvolleyballer Robert Meeuwsen voelt daarentegen ‘aan alles dat dit groter is dan zomaar een EK’. Hij wijst op het vele publiek en de bussen die met het logo ‘München 2022’ rondrijden. “Dat maakt het nog leuker om te spelen.”

Roeister Karolien Florijn is in de skiff een van de blikvangers in München. Haar broer Finn is een vaste kracht in de dubbelvier. Hun vader Ronald won in het verleden tweemaal olympisch goud. Wat is het geheim van dit bijzondere gezin?