Het lot van de Nederlandse volleybalvrouwen ligt in handen van een Italiaan. Op Giovanni Caprara rust de zware taak Nederland naar de Spelen van Tokio te loodsen, in 2020. Hij heeft daarvoor slechts één kans, in januari volgend jaar op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn. Ook speelt de tijd niet in zijn voordeel. De Oranje-selectie komt pas 28 december, slechts tien dagen voor de start van het OKT, bijeen.

Caprara (56) werd maandag gepresteerd als opvolger van Jamie Morrison, die na het geflopte eerste OKT in Italië en het teleurstellend verlopen EK vanwege gebrek aan prestaties en vertrouwen aan de kant werd geschoven. De ervaren Caprara is momenteel coach van Il Bisonte Firenze, de huidige nummer drie van de Italiaanse Serie A, waar onder meer de Nederlandse internationals Laura Dijkema en Nika Daalderop volleyballen.

De volleybalbond en ‘Gianni’ Caprara kwamen een overeenkomst overeen tot 13 januari 2020. Mocht Nederland het olympisch ticket bemachtigen, dan zal de Italiaan het dienstverband verlengen tot en met de Spelen in Tokio. Mocht de missie falen, dan is het waarschijnlijk dat de bond op zoek moet naar een nieuwe man of vrouw, die moet gaan bouwen aan een nieuw team.

De grote uitdaging van Caprara

Bij de presentatie, maandag in het hoofdkantoor van de volleybalbond in Utrecht, vertelde Joop Alberda waarom de keus was gevallen op Caprara, die boven aan de lijst stond van de technisch directeur. De ruime ervaring en de prestaties van de Italiaan zeiden volgens Alberda voldoende. En, belangrijker misschien, Caprara zou bewezen hebben in korte tijd een team op de rails te kunnen zetten.

Dat laatste is de grote uitdaging van Caprara. De volleybalbond investeerde een bedrag van rond de anderhalf miljoen euro om het OKT naar Nederland te halen. De druk op de schouders van de nieuwe interim-coach is derhalve groot, ook wetende dat het vertrouwen bij de internationals na een slecht seizoen onder Morrison niet groot is. Wel roemde Caprara de mentaliteit van de Nederlandse speelsters. “Ze zijn sterk, willen zich altijd bewijzen en verbeteren.”

“Natuurlijk wordt het lastig”, zei hij. “We hebben weinig tijd en de druk is groot, al geldt dat laatste voor alle landen. We moeten leven van moment naar moment en ons niet laten verlammen door de toekomst.” Op 30, 31 december en 2 januari oefent Nederland in Berlijn tegen Duitsland, waarna op 7 januari het OKT in Apeldoorn begint tegen Azerbeidzjan. Een pikant duel voor Caprara, die afgelopen zomer op het EK coach was van de vrouwen van Azerbeidzjan.

‘Ik vergelijk mij met niemand’

Opmerkelijk venijnig reageerde Caprara maandag op vragen over Giovanni Guidetti, zijn landgenoot die de Nederlandse vrouwen naar de EK-finale en de vierde plaats op de Spelen van Rio leidde. Hij en Guidetti zijn duidelijk geen gezworen kameraden. “Ik vergelijk mij met niemand, ook niet met Guidetti. Ik wil de beste Caprara zijn.” Of hij net zo emotioneel is als Guidetti? “Ik hoef niet zo nodig te springen tijdens de wedstrijd, ik wil de mensen wat bijbrengen.” En: “Maak hem niet te groot”.

Op het komende en allesbeslissende kwalificatietoernooi gloort een confrontatie tussen Caprara als coach van Nederland en Guidetti als coach van Turkije. Beide landen gelden als favoriet voor het binnenhalen van het ene felbegeerde olympisch startbewijs. Vooruitkijkend zei Caprara dat dat geen oorlog zal worden tussen twee coaches, maar slechts een wedstrijd tussen twee landen.

Caprara, die maandag prijs gaf dat Laura Dijkema in Apeldoorn de eerste spelverdeelster zal zijn, is al sinds het begin van deze eeuw werkzaam als hoofdcoach in de Serie A. Maar hij maakte ook – vaak succesvolle – uitstapjes. Zo was hij bondscoach van Rusland, waarmee hij in 2006 wereldkampioen werd, en Griekenland. Tevens leidde hij het Italiaanse Bergamo en het Turkse Eczacibasi naar de titel in de Champions League.