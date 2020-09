Het lot van de eredivisie ligt meer dan ooit in handen van de fans

In weinig parlementaire bewoordingen (‘Hou je bek’) liet Mark Rutte weten wat hij vond van het gedrag van een deel van de Feyenoord­supporters zondag in de Kuip. Niet alleen voetbalfans reageerden daarna afkeurend op de premier, die ­weinig zou begrijpen van de emoties die loskomen bij een wedstrijd. Ook burgemeester Paul Depla van Breda waarschuwde voor een averechts ­effect van Ruttes uithaal: minder draagvlak voor de maatregelen tegen corona, vooral in de stadions.

Het mogen incidenten zijn geweest, afgelopen weekend, ze hebben een grote signaalwaarde door het vergrootglas dat nu eenmaal op voetbal ligt. Mocht het komend weekend weer fout gaan, dan dreigt voor de clubs een serieus probleem. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet er in zijn brief aan Feyenoord geen misverstand over bestaan: bij nieuwe, ernstige overtredingen mogen er straks nog minder of zelfs geen toeschouwers meer De Kuip in.

De zorgwekkende coronacijfers nopen niet alleen tot strenge na­leving van de anderhalve meter, de bestuurders zullen ook willen waken voor maatschappelijke ongelijkheid. In de cultuursector zal met aversie naar de beelden van juichende en elkaar omarmende voetbalfans zijn gekeken. In de culturele wereld heeft immers een kaalslag plaats­gevonden, omdat grootschalige ­concerten, voorstellingen en festivals, ook buiten, nog altijd niet zijn toegestaan om het besmettings­gevaar.

Geen gezang, geen geschreeuw

Voor het profvoetbal streek het kabinet over het hart. De eredivisie mocht in september starten; dat zijn dus wekelijkse evenementen met duizenden toeschouwers. Wel onder strikte voorwaarden: geen gezang, geen geschreeuw en op anderhalve meter van elkaar blijven. De KNVB vertaalde de RIVM-richtlijnen naar een streng protocol dat clubs moeten uitvoeren. De Veiligheidsregio’s gaven toestemming.

Voor de eredivisieclubs staat veel op het spel. Door de coronacrisis ­verkeren ze, op enkele uitzonderingen na, in een financieel benarde ­situatie. Waar in de competities van ­Engeland en Spanje de tv-gelden de voornaamste inkomstenbron ­vormen, zijn Nederlandse clubs veel meer afhankelijk van de wedstrijddagen: recettes, horeca en merchandise. De huidige wedstrijden met een beperkt aantal toeschouwers kosten de clubs geld, maar ze willen die heel graag in de hoop snel weer te kunnen opschalen. De meeste clubs hebben begroot dat de stadions halverwege het seizoen weer vol mogen lopen. Als dat niet gebeurt, kan de helft van hen in geldnood komen, zei KNVB-directeur Eric Gudde onlangs in NRC. Daarom pleiten de KNVB en de belangenorganisatie van eredivisieclubs (ECV) er al voor om in oktober weer te gaan experimenteren met meer publiek. Minister Hugo de Jonge wees dat meteen resoluut af.

Voetbal achter gesloten deuren

Voeg daarbij nu de onverholen ­ergernis van Rutte en de waarschuwing van Aboutaleb en het toont dat het betaald voetbal op een dun koord balanceert. De Britse regering besloot maandag het plan om weer supporters toe te laten bij wedstrijden in Engeland voorlopig uit te stellen. ‘Het zit in de aard van sportevenementen dat er veel contact is’, zei minister Michael Gove bij de BBC.

In Nederland is veel verantwoordelijkheid bij de clubs neergelegd. Die worstelen met hun fans en de begrijpelijke emoties die voetbal ­los­maakt. Het helpt dan niet als een ­gezaghebbend iemand als Dick Advocaat voor de camera bagatelliseert dat supporters regels overtreden. In ondiplomatieke taal diende Rutte ook hem van repliek. Om duidelijk maken dat het menens wordt voor de hele sector. Als de anderhalve ­meter echt niet kan worden gehandhaafd, lijkt eredivisievoetbal achter gesloten deuren een reële optie. Want ook voetbal staat uiteindelijk niet boven de wet. De fanatieke F-Side van Ajax besloot de thuisduels voorlopig te boycotten, Misschien helpen zij hun club wel het meest. Het lot van het voetbal ligt meer dan ooit in handen van de fans.

