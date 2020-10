Het lijkt alsof voetbal de enige sport is die er tijdens de pandemie toe doet

In reacties op vraagtekens die sportbonden hebben gezet bij het stopzetten van hun nationale competities, gaat sportkoepel NOC-NSF er bij het kabinet voor pleiten om topcompetities toch door te laten gaan. Zoals, onder strenge voorwaarden, gebeurt in andere Europese landen. Nu is er in Nederland vooral een scheiding gemaakt tussen voetbal en overige sporten, tussen prof- en amateursport. Dat lokt discussies uit, dat frustreert, al klinkt er ook wel enig begrip door voor de afwegingen die het kabinet heeft gemaakt. Drie sporters geven hun mening.

Lidewij Welten (30)

Hockeyster HC Den Bosch en international

“Ik snap dat de overheid maatregelen moet treffen, maar het meten met twee maten frustreert mij. Er wordt gezegd: topsport gaat door, amateurs gaan eruit. Dan worden hockeyers en vele andere topsporters automatisch als amateurs weggezet, terwijl ik denk dat wij minimaal even grote topsporters zijn als voetballers.

“Als je kijkt naar de tijd (zeven tot acht keer trainen per week), de beleving, dat de hoofdklasse de hoogste hockeycompetitie wereldwijd is voor zowel mannen als vrouwen en dat alle Nederlandse internationals erin spelen, denk ik: dat is topsport. Bij Den Bosch staat iedereen onder contract en vrijwel niemand werkt er naast.

“De financiële belangen zijn bij voetbal nog groter dan bij ons, dus ik snap echt wel dat voetbal doorgaat. Ik snap alleen niet waarom de hoofdklasse hockey niet. Is financieel belang het enige criterium om voetbal door te laten gaan? Dan heb ik liever dat het op die manier gezegd wordt, in plaats van alles behalve voetbal af te doen als amateursport. Nu lijkt het alsof voetbal de enige sport is in Nederland die ertoe doet.”

Michael Duursma tijdens de training voor het seizoen wat door Corona al halverwege had moeten zijn. Beeld Henk Seppen

Michael Duursma (42)

Coach honkballers L & D Amsterdam

“Het is teleurstellend dat we het einde van de Holland Series niet hebben gehaald. We stonden er goed voor (2-0 tegen Neptunus, red). Ik denk dat we nog een weekend nodig hadden. Nu wordt waarschijnlijk op het bondsbureau bepaald wie kampioen wordt.

“De helft van mijn selectie heeft een A-status en is prof in Amerika en de andere helft niet. De meeste jongens hebben er een baan naast. We spelen topsport op amateurbasis, maar ik denk dat we professioneler zijn dan sommige betaald voetbalclubs. We hebben een organisatie, een technische staf, een spelersgroep en een accommodatie waar je u tegen zegt.

“Ik snap dat het kabinet een besluit moet nemen. In de sport en daarbuiten kun je wel een miljoen uitzonderingen bedenken. Ik blijf optimistisch, in de sport ben je gewend om te schakelen. Het perspectief is laag, ik hoop dat alles weer mag als we in januari gaan trainen.”

Jorn Smits in het shirt van het Nederlandse handbalteam. Beeld ANP

Jorn Smits (28)

Handballer KRAS/Volendam en international

“Ik had wel verwacht dat de BeNe-League wordt opgeschort. Je hebt te maken met een competitie van twee landen met allebei een ander beleid. Er zijn nu alleen zoveel vragen. Kunnen we het seizoen afmaken? Wat gebeurt er met het Nederlands team?

“Ik ben volledig professional en ik ben het er niet mee eens dat handbal valt onder amateursport. Bij Volendam trainen wij acht keer in de week plus een wedstrijd in het weekend. Tot nu toe hebben we salaris ontvangen, maar de vraag is hoe dat vanaf nu gaat.

“Ik ben niet gevoelig voor feit dat profsport wel mag doorgaan en dat handbal als tussen haakjes amateursport eruit moet. Veel jongens hebben een eigen bedrijf of een nulurencontract en kunnen zich niet veroorloven inkomsten te missen omdat ze corona hebben opgelopen bij het handbal. De risico’s zijn te groot en ik zie het groter dan de discussie profsport of amateursport.”

