Het leek de laatste jaren wel een soap bij Roda JC, komt daar nu een einde aan?

Het is een nieuw hoofdstuk in een spannend verhaal en dit keer lijkt het een episode die voor de nodige rust zal zorgen. De Limburgse zakenman Herman Huirne is benoemd tot nieuwe algemeen directeur van voetbalclub Roda JC. Hij vervangt de vertrokken directeuren Hessel ­Meijer en Mauricio Garcia de la Vega.

De aanstelling van Huirne is een bemoedigend signaal voor Roda JC, de nummer dertien van de eerste ­divisie die morgenavond koploper SC Cambuur op bezoek krijgt. Vorige week werd al bekend dat Huirne samen met een aantal andere lokale ondernemers bijna 80 procent van de aandelen van Roda JC overnam van de Limburgse zakenman Frits Schrouff, die ernstig ziek is. Daarbij werd tevens de benodigde bankgarantie van 9 ton afgegeven bij voetbalbond KNVB, zodat een tekort op de begroting voor dit seizoen werd afgedekt. Een straf van drie punten in mindering, zoals eerder dit seizoen gebeurde, kon daarmee ternauwernood voorkomen worden. Een faillissement lijkt nu, ondanks een schuld van bijna 2,5 miljoen euro, te zijn afgewend.

Roerige jaren

Roda JC, dat vorig jaar degradeerde uit de eredivisie, beleefde roerige ­jaren. Sinds 2017 lijkt de club het ­decor van een soap. Het begon allemaal met de Zwitserse Rus Aleksej Korotajev, die op 24 januari 2017 werd gepresenteerd als nieuwe investeerder. Hij beloofde gouden bergen. “Over vijf jaar wil ik Champions League spelen met Roda JC”, zei Korotajev tijdens zijn presentatie. Dat liep anders. Korotajev werd kort na zijn komst aangehouden in zijn woon- en werkplaats Dubai. Dat gebeurde in verband met het uitschrijven van een ongedekte cheque van 18 miljoen euro. Hoewel hij inmiddels is vrijgesproken, mag Korotajev voorlopig de Verenigde Arabische Emiraten niet uit. Hij bezit nog altijd 20 procent van de aandelen in Roda JC.

Afgelopen zomer werd een nieuwe kandidaat gevonden voor het meerderheidsbelang in Roda JC. Dat was de Mexicaan Garcia de la Vega, een ex-bankier die loze (financiële) beloftes maakte en een charlatan bleek. Nog voordat voetbalbond KNVB de overname had beoordeeld, rezen er vragen over de intenties en liquiditeitspositie van Garcia de la Vega. Toen supporters daar eind september lucht van kregen, werd de Mexicaan in de rust van de wedstrijd Roda JC-De Graafschap het stadion uitgezet. Het personeel legde de werkzaamheden neer.

Club­icoon Eric van der Luer was toen al aan de kant gezet door Roda JC. Na zijn vertrek als hoofdtrainer zou hij een andere positie binnen de club krijgen, maar daar zag Roda van af.

Sinds het vertrek van Garcia de la Vega zocht de club naar andere overnamekandidaten. De Reeuwijkse horecaondernemer Roland Hogen-elst was even in beeld, maar zag van een overname af. Datzelfde gold voor de Belgische tv-ondernemer Wouter Vandenhaute.

Supermarkten

De redding komt van dichtbij. En wel van de Limburger Huirne, die meerdere supermarkten in Kerkrade en Sittard bezit en tevens uitbater is van de fanshop van Roda JC in het Parkstad Limburg Stadion. Hij zal de functie van algemeen directeur tijdelijk waarnemen, tot er een geschikte kandidaat is gevonden.

Voor trainer Jean-Paul de Jong, sinds dit seizoen actief bij Roda JC, en de selectie zal het een welkome gang van zaken zijn. De club was dit seizoen, mede door de bestuurlijke perikelen, zelfs even hekkensluiter in de eerste divisie maar is inmiddels opgeklommen naar de dertiende plaats. Roda JC staat vierde in de strijd om de tweede periodetitel, die recht geeft op het spelen van nacompetitie.

