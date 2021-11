Het kleine Union Sint-Gillis verslaat alle Belgische kanjers. ‘Union staat voor love and peace’

Het gepromoveerde Union Sint-Gillis is dé sensatie van het Belgische voetbal. Maar ook sprookjes verlopen nooit zonder tegenslag, weten ze nu.

Sebastien en Laurent Segers klikken de plastic bekers bier gemoedelijk tegen elkaar. Ze proosten. Op het leven, op hun gezondheid en vooral ook op Union Sint-Gillis, hun club, dé sensatie van België.

Niet Club Brugge, niet Anderlecht, maar het vorig seizoen gepromoveerde Union Sint-Gillis uit Vorst, vlakbij Brussel, staat na zestien speelronden bovenaan in de Jupiler Pro League. Alsof een oude, slapende reus ineens weer wakker wordt, zeggen ze in België.

Mag dit clubje straks in de Champions League de grote sterren van Manchester City, Paris Saint-Germain en Real Madrid gaan verwelkomen in dat kleine, verouderde maar o zo romantische stadion? Laurent Segers, diehard supporter van Union, sluit het niet uit. Hij telt zijn zegeningen als hij een paar uur voor de aftrap van het duel met OHL Leuven het glas heft met zijn vader. “Dit is de charme van het voetbal”, zegt hij over de onverwachte koppositie van Union. “En we zijn ook een charmante club. Union staat voor love and peace.”

Jonge Union-fans in blauw-geel. Beeld Ivan Put

Dat blijkt in de omgeving van dat Joseph Mariën-stadion, waar het een gebroederlijk samenzijn is van geelblauw uitdoste supporters. Hooliganisme is hier heel ver weg. “Als je vanaf de tribunes iets ontoelaatbaars doet of zegt, dan wordt dat totaal niet getolereerd”, vertelt Laurent. “Dat accepteren ze hier niet.”

‘Union Sint-Gillis weerspiegelt het hedendaagse Brussel’

Terwijl de grote, chique broer Anderlecht supporters uit het hele land trekt, zijn het bij Union vooral mensen uit de buurt. Het publiek is een mix van oudjes die het roemrijke verleden nog hebben meegemaakt en jonge hipsters, die hangen aan de authenticiteit van de club. Rond het stadionnetje is Nederlands, Frans, Italiaans, Spaans en Engels te horen. “Union Sint-Gillis weerspiegelt het hedendaagse Brussel”, vindt vader Sebastien. “Het publiek is eclectisch, heel gevarieerd.” Laurent: “En er komen steeds meer groundhoppers.” Dat zijn voetbalfans die zo veel mogelijk stadions, het liefst bijzondere, willen bezoeken.

Beeld Ivan Put

En Union Sint-Gillis, opgericht in 1897, is zo’n verborgen parel ten zuidwesten van Brussel. De club heeft een roemrijke geschiedenis. Na Anderlecht (dertig) en Club Brugge (dertien) is het de club met de meeste landstitels in België: elf. Maar de prestaties dateren vooral van voor de Tweede Wereldoorlog.

Het Joseph Mariën-stadion met zijn fraaie art deco-stijl, smalle gangen en onoverdekte staantribunes draagt in sterke mate bij aan de cultstatus van de club. Het is beschermd erfgoed, evenals het naastgelegen Dudenpark, een lap groen die ooit door koning Leopold II aan de Belgische staat werd geschonken. Alles moet in de oude, originele staat blijven. Union heeft geen parkeergarage, business-seats of viplounges. Het nostalgische onderkomen, dat plaats biedt aan achtduizend toeschouwers, is één grote stap terug in de tijd.

In 2018 werd de Britse miljardair Tony Bloom eigenaar

Vorig seizoen, na 48 jaar in de lagere divisies te hebben gespeeld, promoveerde Union Sint-Gillis ineens naar de hoogste Jupiler Pro League. De herrijzenis is vooral toe te schrijven aan de Britse investeerder Tony Bloom, die fortuin maakte met een bedrijf dat op basis van data wedstrijduitslagen voorspelt en daarmee de gokmarkt bedient. Bloom, ook eigenaar van Brighton & Hove Albion, kocht Union in 2018 en investeerde er naar verluidt al 23 miljoen euro in.

De sfeer zit er goed in voor aanvang van de wedstrijd. Beeld Ivan Put

“Maar dit heeft niets met geld te maken”, stelt Sebastien voor het stadion. “Deze selectie kost misschien een miljoen euro, terwijl bij Club Brugge voor 50, 60 miljoen op het veld staat. Dit is het gevolg van fantastisch beleid.”

Dat vindt ook oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop, de enige Nederlander bij de club. Hij had tot dit voorjaar nog nooit van Union Sint-Gillis gehoord, bekent hij, maar de verdediger werd aangenaam verrast.

“Ze wisten echt alles van mij”, zegt hij nog steeds verbaasd. “Bij hun scouting kijken ze erg naar de persoon achter de voetballer. Ergens begrijp ik dat wel. De voetballerij is een wereld waarin veel ego’s rondlopen, iets wat niet per se slecht is, maar je moet het wel in een teamverband kunnen plaatsen. Dat wordt nog wel eens onderschat in het voetbal.”

Union maakte verreweg de meeste doelpunten

En er is trainer Felice Mazzù, bijgenaamd Fabulous Felice, die aanvallend voetbal predikt. Als zijn ploeg de bal krijgt, dan is het: recht vooruit naar de goal. Dat leidde dit seizoen al tot veel daverende surprises. Er werd spectaculair gewonnen van de gevestigde orde: Anderlecht, Standaard Luik (4-0), Gent (0-2) Charleroi (4-0) en KV Oostende (7-1). Union maakte verreweg de meeste doelpunten (41).

Beeld Ivan Put

Die die aanvalsdrift ook risico’s heeft, blijkt deze vrijdagavond. OHL Leuven countert naar een 1-3 zege in het Joseph Mariën-stadion.

Maar treurnis? Bij Union weten ze dat elk sprookje niet zonder tegenslag verloopt. De stemming op de tribunes blijft dan ook opperbest. “Allez USG, Allez USG…”, zingen de fans minutenlang na afloop. “Deze club heeft iets romantisch”, zegt Nieuwkoop als het al tegen middernacht loopt. “Het stadion, de supporters, de sfeer… Echt, ik ben fan.”

