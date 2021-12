Het kabinet ziet sport als een luxe

Quick Boys ging om vijf uur ’s ochtends trainen en honderden supporters stonden erbij met fakkels en vuurwerk. In Spakenburg liep ondertussen de spanning op. Daar mag IJsselmeervogels niet meer trainen in de avond, terwijl aartsrivaal VV Spakenburg dat wel mag, omdat die ‘blauwen’ binnenkort nog moeten bekeren tegen profs. En dus zijn de ‘rooien’ woest.

Het zijn zomaar wat ridicule gevolgen van het kabinetsbesluit. Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) memoreerde woensdag in het debat dat de amateursport inmiddels te maken had met acht verschillende regimes: helemaal niet sporten, op 1,5 meter van elkaar sporten, wel sporten maar geen gebruik van de kleedkamers, buiten sporten met maximaal vier personen, vrij sporten alleen tot 26 jaar, wel trainen maar geen wedstrijden spelen en nu dus niet sporten na 17.00 uur, maar wel wedstrijden in het weekend.

Kortom, men doet maar wat. De effectiviteit van geen enkele van deze maatregelen is goed onderzocht. Wel staat volgens virologen vast dat de besmettingsrisico’s van buitensporten nihil zijn. In het OMT is het, vrees ik, een non-issue. Tussen de tachtig betrokken wetenschappers zoek je vergeefs naar een expert sport en bewegen. Ja, Diederik Gommers doet aan veteranenhockey, maar verder? Ook Erik Scherder staat er niet tussen. De neuropsycholoog verkondigde ook deze week dat sporten het immuunsysteem versterkt, maar het pleidooi van een Kamermeerderheid om de regels voor amateursport te versoepelen, stuitte op een keihard njet van de premier. De regeringspartijen bonden braaf in.

En zo liggen miljoenen pubers en volwassenen na school of werk voorlopig weer hele avonden te netflixen. Uit onderzoeken naar eerdere lockdowns bleek hoezeer het beweeg- en leefgedrag eronder te lijden hebben. Die schade blijkt ook niet zomaar te herstellen. Mensen uit sociaaleconomisch zwakkere groepen haken het eerst af en die zie je later niet snel terug. Zij ervaren meer drempels bij het sporten dan mensen met een hoge opleiding en dikke beurs. Zo wordt de sociaaleconomische kloof telkens iets groter.

Het verraadt hoe het kabinet sport ziet: als een luxe

Dat neemt Rutte allemaal op de koop toe, omdat hij sporten na vijven over één kam scheert met een pilsje of bitterbal scoren in een café. In de laatste kabinetsbrief gaat het letterlijk over ‘uitlaatkleppen als sport en uitgaan’. Het verraadt hoe men sport ziet: als een vrijetijdsbesteding, een luxe, even de boel de boel. Niet als bittere noodzaak.

Donderdag zei staatssecretaris Paul Blokhuis (sport) in een debat zonder enige gêne dat hij de ‘signalen’ uit een recent interview van schaatscoach Jac Orie over de fysieke conditie van jonge mensen serieus neemt. Een gotspe. Alsof er op zijn ministerie van VWS niet al stapels rapporten over toenemend overgewicht, bewegingsarmoede en afnemende motorische vaardigheden liggen.

Terwijl Blokhuis mooie woorden kletste, trok op dezelfde avond ineens Zian Flemming de aandacht. De voetballer van Fortuna Sittard hield na zijn doelpunt tegen AZ een briefje voor de camera: ‘Sporten is gezond’. Flemming vertelde later dat hij niet tegen onrecht kan; zijn broertje mag nu niet trainen. Hij snapt niet dat mensen tijdens een gezondheidscrisis wordt belemmerd om iets te doen wat de weerstand juist verhoogt. “Ik had eigenlijk vanuit de leiding van het land wel een soort actieplan verwacht.”

Mooi van Zian. Maar dat zo’n briefje nodig is, met zo’n open deur... Zo diep zijn we blijkbaar al gezonken.

Kinderen en jongeren hebben het zwaar in de crisis. Niet kunnen bewegen is funest.Kinderarts Anita Vreugdenhil: ‘Ik verwacht dat het leefgedrag alleen maar slechter wordt’.