Het is niet te laat, Hugo, ook jij kunt je fouten nog ruiterlijk toegeven

Beste Hugo de Jonge, als wielrenners onder elkaar – ik zag je zondag op je racefiets bij het Catshuis aankomen – vind je tutoyeren ongetwijfeld geen probleem. Heb je het interview met judoka Marhinde Verkerk gezien? Vast niet, want je zat te vergaderen.

Marhinde verspeelde tijdens het EK judo haar laatste kans om naar de Olympische Spelen te gaan. Guusje Steenhuis, die uitkomt in dezelfde gewichtsklasse, presteerde beter. De judobond gaat er uiteindelijk over wie naar Tokio mag – maar Marhinde analyseerde goudeerlijk dat Guusje het ticket meer verdiende dan zij. Ze hield zich daarbij aan alle ongeschreven regels voor een krachtig interview. Hou het feitelijk. Leg uit wat er gebeurde. En vooral: geef toe wat er fout ging. Schuif dat alleen jezelf in de schoenen. Wijs niet naar een ander.

Tijdens dit interview moest ik sterk aan jou denken. En aan het parket waar je nu in zit. Je dacht het volk blij te maken met een maand vol testevenementen, à 925 miljoen euro belastinggeld. Maar het hele plan explodeert in je gezicht – met tienduizend hossende mensen in Breda op Koningsdag als symbool voor de coronaclusterfuck die ontstaan is.

Voor ondernemers telt nu elke week

Tienduizend hossende mensen, op vierhonderd meter van een ziekenhuis dat stampvol ligt met coronapatiënten. Tienduizend hossende mensen, terwijl scholieren en studenten al meer dan een jaar niet (normaal) naar hun opleiding zijn geweest. Terwijl de laatste spaarcenten van ondernemers echt op zijn – voor hen telt nu elke week. Terwijl alleenstaanden al meer dan een jaar nauwelijks zijn aangeraakt. Terwijl gezinnen met kleine kinderen voor de zoveelste keer in quarantaine moeten omdat er een besmetting is geconstateerd op school. Terwijl mensen steeds minder sporten, gezond leven, en gelukkig zijn.

En waarom wordt dat feest gehouden? Niet om te onderzoeken hoe je de samenleving weer veilig kunt openen – waar alle hierboven beschrevenen wat aan zouden hebben. Er wordt geen onderzoek gedaan naar het gedrag van het coronavirus, nee, er wordt onderzocht hoe tienduizend mensen zich bewegen op dat feest. Nou, dat kan ik ook zo wel vertellen: van link naar rechts op de Snollebollekes. Zo moeilijk is dat niet.

Artsen en verzekeraars vragen je het immense bedrag te investeren in een gezonder Nederland. Ik kan nog wel wat andere dingen bedenken. Je kunt 92.500 kleine ondernemers met 10.000 euro steunen. Zorgmedewerkers een bonus fors hoger dan 500 euro geven. Je kunt 150 miljoen sneltesten kopen, om het onderwijs en de cultuursector veilig te openen. Je kunt nu éindelijk eens vliegende vaart maken met dat vaccineren. Of een combinatie van dit alles.

Ruiterlijk fouten toegeven

Ik heb een positief mensbeeld en begrijp dat je in een lastige positie zit. Ik heb geduld gehad, heel lang. Maar er zijn zoveel goede ideeën geopperd, zoveel adviezen gegeven door experts die je in de wind sloeg – dat het wel lijkt alsof je met je vingers in de oren keihard met de Snollebollekes meezingt, in plaats van luistert.

Pak het interview met Marhinde er eens bij. Zoveel eerlijkheid, ruiterlijk fouten toegeven, introspectie. En het mooiste: ze komt er alleen maar krachtiger uit. Het is niet te laat, Hugo. Jij kunt dat ook. Er zitten zoveel mensen diep in de penarie, en dat duurt alleen maar langer met dat feest op Koningsdag. Want iets zien doet volgen, ook buiten de testevenementenkalender om.

Leg je oor eens echt te luister. Want mensen draaien door. Het hosfeest in Breda is het laatste zetje de afgrond in.

