Het is in de Tour Tadej Pogacar tegen Jumbo-Visma, en dan pas volgt de rest

Tadej Pogacar heeft geen keus. Hij is de grootste en vooralsnog enige favoriet voor eindwinst in de Tour de France, die vandaag begint in Kopenhagen. Maar dat vindt de nog steeds maar 23-jarige Sloveense titelverdediger helemaal geen probleem. Sterker nog: “Ik heb meer zelfvertrouwen dan ooit”.

Niet eerder in zijn carrière was Pogacar (23) zo de favoriet voor de Tour. Hij won in 2020 en vorig jaar, maar toen deelde hij die rol nog met Primoz Roglic. Dit jaar staat hij in de verwachtingen ver voor op zijn landgenoot. In meerdaagse wedstrijden is Pogacar dit jaar nog ongeslagen.

Uiterst kalm

Leergierig, met veel oog voor detail, maar met ook genoeg vertrouwen in de mensen om hem heen, zo omschreef ploegleider Aart Vierhouten Pogacar voor de start van het klassiekerseizoen, toen hij boven verwachting meedeed in onder meer de Ronde van Vlaanderen. En uiterst kalm, dat vooral.

Bovendien is het fietsen een spel. In Slovenië speelde hij het handenspelletje steen-papier-schaar met medevluchter en teamgenoot Rafal Majka om te bepalen wie een etappe mocht winnen. Majka won, deze keer. In de Tour geeft hij geen cadeautjes.

Concurrentie komt vooral van het Jumbo-Visma-duo Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Twee is beter dan één, toch? “In een ideale wereld rijden wij bergop beter dan Pogacar”, aldus ploegleider Grischa Niermann woensdag. “Maar er is zeker een kans dat dat niet zo is. Wat wij moeten doen is als team opereren.”

Voor het klassement is het vooral die tweestrijd. Vooralsnog lijkt er geen derde ploeg te zijn die een even sterke kopman meeneemt. Ben O’Connor, de nummer vier van vorig jaar, Alexander Vlasov en Geraint Thomas rijden sterk. Maar zij lieten nooit het niveau zien dat Pogacar heeft.

Groot gat

Het maakt de absolute top smal. De vraag is of dat erg is. De afgelopen jaren ontstond na de top-drie van het klassement al snel een groot gat. Pech lijkt de enige manier om Pogacar uit te schakelen, op voorhand dan. Of het moet een covid-besmetting zijn. Pogacars teamgenoot Matteo Trentin mag om die reden al niet meedoen.

In de Deense episode is de wind een grote factor, met kans op waaiers. Dat eerste hoogtepunt moet zaterdag plaatsvinden, wanneer de renners in diepe finale de liefst twintig kilometer Grote Beltbrug richting Nyborg oversteken. Nervositeit is er ook in de kasseienetappe op dag vijf, woensdag. Roglic en Vingegaard hebben de stroken twee keer verkend, de ploegleiding zelfs nog meer. Het is de rit die het meest is voorbereid, en niet alleen bij Jumbo-Visma. Elke ploeg komt daar met speciaal materieel aan de start.

Dit jaar zijn er vijf etappes voor sprinters, waarvan twee in de eerste dertien dagen. Veelal is het parcours geschikter voor iemand als Mathieu van der Poel, met regelmatig in de finales een steile heuvel. Het zal leiden tot spannende en onoverzichtelijke finales.

Overleven

In de Alpen volgt na de steile Col de Granon een terugkeer naar Alpe d’Huez. Dat zijn inspanningen van ongeveer drie kwartier. De Pyreneeënetappes naar Peyragudes en Hautacam eindigen eveneens na lang omhoog rijden. En het was juist op lange klimmen dat Pogacar vorig jaar kraakte (onder meer op de Mont Ventoux).

Het is in de Tour zoeken naar Pogacars pijnpunten. Maar die zijn er weinig. De onzekerheid van de eerste week is te gebruiken. Toch namen zowel Roglic als Vingegaard het woord ‘overleven’ in de mond. Ploegleider Niermann vond het een verkeerd woord. “Dan lijkt het alsof we bang zijn voor de eerste week, en we er ‘s nachts niet van kunnen slapen. Maar dat is zeker niet het geval.”

