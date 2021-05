Het is dringen in baanatletiek: subtoppers vallen buiten de boot

562. Dat is het aantal aanmeldingen dat binnenkwam voor de T-meeting-atletiekwedstrijd in Tilburg die afgelopen maandag werd gehouden. Het zijn er honderden te veel; door de ­coronarestricties was er voor veel van hen geen plek.

Veel te veel aanmeldingen is de trend in de Nederlandse atletiek in 2021. Door een beperkt aantal wedstrijden en een te groot aantal atleten, is het dringen. Ook voor de laatste twee wedstrijden, de Ter Specke Bokaal en de Harry Schulting Games, kwamen honderden aanmeldingen binnen. De organisaties moesten veel sporters teleurstellen, omdat er maar 250 deelnemers zijn toegestaan.

De tien wedstrijden die in deze coronaperiode een vergunning kregen, zijn in principe bedoeld voor de top van de Nederlandse atletiek. Het zou die toppers de kans moeten geven een bepaalde prestatie neer te zetten, of een limiet te halen, waarmee zij zich kunnen plaatsen voor toernooien. Bijvoorbeeld voor de Nederlandse kampioenschappen die in juni plaatsvinden. Maar de sporters vinden het beleid inconsequent en niet transparant genoeg.

Dit leidde tot verhitte discussies in de Facebookgroep Atletiek. “Meerkampers maken niet per se een discuswedstrijd beter. Dat doen specialisten.” En: “Het doet zeker pijn als je vijfde op de ranglijst staat en derde wordt op het NK, dat je eigen cluppie als organisator vol onder druk wordt gezet door Papendal.” Papendal is hier synoniem voor de toppers van TeamNL.

Een enorme puzzel

Volgens Jos van Schijndel is het een enorme puzzel. Hij was mede-organisator van de Harry Schulting Games en werd overvallen door 769 aanmeldingen. De organisatie kwam hierdoor voor dilemma’s te staan. “Iedereen schrijft zich in op basis van eerdere prestaties. Dan ga je kijken: wie zijn de besten en wie kunnen er nog een limiet halen”, legt Van Schijndel uit. “Uiteindelijk is het namelijk vooral bedoeld als kwalificatiewedstrijd.”

In overleg met andere wedstrijdorganisaties werd het beleid bepaald, volgens Van Schijndel. “We hebben bijvoorbeeld ook samen besloten het aantal buitenlandse atleten te beperken. Alleen als het echt wat toevoegt krijgen zij een plek. Ook goede meerkampers krijgen voorrang op losse onderdelen.

Nafissatou Thiam in actie op het onderdeel verspringen tijdens de T-Meeting in Tilburg, afgelopen maandag. Beeld ANP

“Als je zoveel keuzes moet maken, kan het voorkomen dat je een goede sprinter afwijst omdat een meerkamper voorrang krijgt. Dat is lastig uit te leggen aan die sprinter. Daarbij zorgen deze richtlijnen ervoor dat het moeilijk is voor de subtop en junioren om binnen te komen. Als eerdere prestaties niet goed genoeg waren, dan val je al snel buiten de boot. Helaas moeten we ergens een lijn trekken.”

‘Sommige atleten die vrijwel kansloos zijn voor een limiet krijgen ook voorrang’

Dat het selectiebeleid niet waterdicht is, ziet ook Frank Koopmans. Hij is al 36 jaar actief als atleet en lid van de werkgroep statistiek van de Atletiekunie. Zodoende houdt Koopmans (46) bijvoorbeeld de ranglijsten bij. Hoewel het volgens Koopmans logisch is dat er keuzes gemaakt moeten worden, komt het vooral aan op duidelijke richtlijnen, en goede communicatie. En daar ontbreekt het af en toe nog aan, volgens hem. “Sommige atleten die vrijwel kansloos zijn voor een limiet krijgen ook voorrang. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk en zorgt voor frustraties bij mensen die geen plek krijgen.”

Dit wilde de organisatie van de T-meeting in Tilburg voorkomen. “Wij hebben van tevoren een selectieplan geschreven om dit transparant en helder richting de buitenwereld te communiceren”, legt organisator Tijs van Erve uit. “Door deze transparantie kunnen wij rekenen op meer begrip. Maar als organisatie doen wij het natuurlijk vooral voor onze atleten. Wanneer je dan zoveel mensen moet afwijzen, doet dat altijd pijn.”

