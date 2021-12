Het is alles en soms helemaal niets met Cambuur, het lot van risico's nemen

Alex Bangura, de atletische spierbundel van Cambuur, wacht de vragen van het journaille niet eens af, zaterdagavond na het pak slaag tegen Vitesse (1-6). “Een offday”, blaast de linksback, terwijl hij neerploft in een loungebank van de businessclub, die ook deze speelronde weer akelig leeg bleef. “Vitesse heeft het uitstekend gedaan. Tactisch waren ze sterk.”

Vitesse was goed voorbereid, ja. Cambuur-trainer Pascal Bosschaart, die de zieke Henk de Jong verving, had voor de aftrap al complimenten gekregen van Vitesse-collega Thomas Letsch. “We hebben zo veel respect voor wat jullie doen”, had de Duitser gezegd.

De lof komt promovendus Cambuur toe. Vorig weekend wonnen de Friezen voor de vierde keer op rij in de eredivisie, een clubrecord. Na de zege bij NEC (2-3) stond het zelfs even vierde. Ongekende weelde. Maar dat succes heeft ook een keerzijde: tegenstanders gaan zich steeds beter instellen op het aanvalslustige Cambuur. En als dat gebeurt, zoals Vitesse uitstekend deed, dan blijkt ineens hoe wankel en kwetsbaar de ploeg uit Leeuwarden is.

Linkerflank volledig lamgelegd

Bangura (22), een van de revelaties dit seizoen, ondervindt dat op deze koude, regenachtige decemberavond aan den lijve. Waar de verdediger in de voorbije veertien speelronden vaak met lange, krachtige passen mee ten aanval trok (en al drie keer scoorde), wordt de linkerflank dit keer volledig lamgelegd door Vitesse. “Ze ontmantelden niet alleen mij, maar het hele team”, zegt de in Sierra Leone geboren Bangura achteraf. “Vitesse speelde over het hele veld één tegen één. Normaal spelen tegenstanders met vier verdedigers achterin, zodat er wat ruimte is om op te komen, maar hun back (Dasa, red.) liep continu met mij mee. Dat hebben ze goed gedaan.”

Het lukt Bangura één keer om op te stomen, waarna hij wordt gevloerd - en invaller Tol vlak voor rust uit de toegekende vrije trap kan scoren. Maar toen stond het al 0-3. Tronstad (fraaie uithaal), Openda en Buitink hadden reeds doel getroffen namens Vitesse. Na de pauze voerden Tronstad (fraai afstandsschot), Openda en Frederiksen de score verder op: 1-6.

Het is het lot van de risico's die Cambuur neemt. Eerder kreeg het mede daardoor genadeloos op de broek van Ajax: 9-0. De les voor het elftal, dat jonge talenten herbergt als Kallon, Jacobs, Hoedemakers en Bangura? Bosschaart, met de armen over elkaar: “Voor iedereen geldt dat we honderd procent fit moeten zijn en elke keer weer alles moeten geven, zowel in balbezit als balverlies.”

Bangura: “Het klinkt cliché om te zeggen dat dit een wedstrijd is om snel te vergeten, maar zo zie ik het wel”, glimlacht hij. “Bij ons is het winnen of verliezen (Cambuur is de enige club uit de eredivisie die dit seizoen nog niet gelijk speelde, red.). Ik weet niet of dat komt door onze speelwijze, maar we willen altijd gas geven. Volgende wedstrijd weer.”

In 2018 kreeg Bangura van Feyenoord, waar hij werd opgeleid, te horen dat hij niet goed genoeg was. Terwijl Malacia, Kökçü en Geertruida in Rotterdam wél de kans kregen, maakte hij zijn droom om profvoetballer te worden alsnog waar bij Cambuur. “Alex is een schoolvoorbeeld van hoe je met hard werken en positieve energie je doel kunt bereiken”, vindt technisch manager Foeke Booy, die het contract met Bangura met twee seizoenen verlengde.

“Het is mooi dat het zo loopt”, vindt Bangura. “Het kan een keer misgaan, zoals tegen Vitesse, maar dat hoort bij het proces. Ik denk dat ik aardig op weg ben. En daarbij blijft ons doel hetzelfde. Ons handhaven in de eredivisie.”

Lees ook:

Met weer uitblinkende Doan haalt PSV hoog rendement tegen FC Utrecht: 4-1

Met bij vlagen goed voetbal, een hoog rendement en weer een ijzersterke Ritsu Doan won PSV de subtopper tegen FC Utrecht met 4-1.