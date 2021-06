Het IOC ontvangt vluchtelingenteam met open armen. ‘Jullie zijn een verrijking voor de maatschappij’

Van de hoogdravende idealen waarmee het Internationaal Olympisch Comité (IOC) graag koketteert, blijft deze zomer in Tokio weinig over. Het beoogde verbroederingsfeest van de wereld is flink uitgekleed door alle coronamaatregelen. Zo zijn buitenlandse toeschouwers en vrijwilligers niet welkom en moeten de sporters het land zo snel mogelijk weer verlaten na hun eigen wedstrijd. Inspiratie opdoen bij de race van je buurman? Nu even niet. De bubbels regeren en interactie wordt ontmoedigd.

In deze voor de olympische familie ingewikkelde tijden vormt het zogeheten vluchtelingenteam een welkom lichtpuntje. Niet voor niets onderstreept het IOC met vette letters in een persbericht dat deze sporters een boodschap van solidariteit en hoop voor de wereld hebben. Het is de tweede keer dat ontheemden onder de vlag van het IOC mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, maar nu is hun aanwezigheid extra welkom, om de herinnering aan de olympische grondlegger Pierre de Coubertin deze editie niet helemaal te laten vervagen.

29 vluchtelingen geselecteerd

Dinsdag was de online presentatie in Lausanne. In Rio deden er vijf jaar geleden tien vluchtelingen mee, nu zijn er 29 geselecteerd. Van een wielrenner uit Afghanistan tot een worstelaar uit Irak, van atleten uit Zuid-Soedan tot judoka’s uit Syrië. Allemaal zijn ze door de Verenigde Naties officieel erkend als vluchteling. “Ze hebben het slechtste in de wereld gezien, nu willen ze de beste zijn”, stelt het IOC, al hoeven ze niet te voldoen aan kwalificatie-eisen. Het IOC kiest het team op basis van spreiding op sport, gender en regio.

De 29 atleten ontmoetten elkaar dinsdag voor het eerst, zij het virtueel. Ze hebben zich in verschillende landen voorbereid, met behulp van speciale IOC-beurzen. Dat programma ondersteunt 56 sporters wereldwijd en heeft 2 miljoen dollar gekost. Ook Nederland huisvest een handvol talenten. Vier van hen mogen naar Tokio, onder anderen Dina Pouryounes Langeroudi uit Iran, die aan taekwondo doet. Zij noemt sport essentieel voor haar psychische gezondheid. Ook Sanda Aldass kreeg dinsdag te horen dat ze haar koffers kan pakken. Volgens de geboren Syrische judoka heeft sportbeoefening haar geholpen bij het maken van een nieuwe start in Nederland en het hervinden van haar zelfvertrouwen.

‘Vluchteling zijn een verrijking voor de maatschappij’

IOC-voorzitter Thomas Bach sprak ze dinsdag toe. “Ik verwelkom jullie met open armen. Jullie laten zien dat vluchtelingen een verrijking voor de maatschappij zijn.” De hoge commissaris voor vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, voegde daaraan toe: “Jullie hebben oorlog, onderdrukking en verbanning overleefd. Dat maakt jullie al bijzonder. Nu symboliseren jullie wat mogelijk is als vluchtelingen de kans krijgen om hun potentieel te benutten.”

Tijdens de openingsceremonie in Tokio mag dit team als tweede het stadion betreden, meteen na Griekenland. Of er zeventien dagen later veel medaillewinnaars tussen zullen zitten, is de vraag. In Rio wisten twee van de tien een voorronde te overleven. Daarbij bleef het. Ook daarin eren zij misschien het aloude olympische ideaal dat meedoen belangrijker is dan winnen. Of in hun geval: dat meedoen al een overwinning is.

Lees ook:

Zelfs de organisatie heeft kritiek op de Spelen in Tokio: ‘We zijn hoe dan ook gedoemd’

De Olympische Spelen in Tokio gaan door, klinkt het bij het IOC en het Japans organiserend comité. Maar tegelijk neemt de kritiek van binnenuit toe.