Het hoogtepunt in Arnhem was de rentree van Ziyech en Blind

Hersteld van een kuitblessure en terug in de selectie bleef Hakim Ziyech in de Gelredome vanaf de bank bijna tachtig minuten lang toekijken, hoe zijn ploeggenoten zonder sprankelend spel overeind bleven tegen Vitesse.

Maar of hij nu speelt of niet, bij Ajax gaat het bijna altijd ook over Ziyech. Zijn spel wekt beroering, of het nou excellent is of juist minder. En als hij niet meedoet, door een blessure zoals de afgelopen weken, wordt duidelijk hoezeer dit Ajax een architect mist.

Dat was ook woensdagavond lang het geval in het povere bekerduel met Vitesse. De Amsterdammers bleven zonder kleerscheuren en houden dit seizoen als het om prijzen gaat drie ijzers in het vuur. In de halve finale van de beker wacht begin maart Go Ahead Eagles of FC Utrecht.

Transfer Ziyech

Hoogtepunt in Arnhem was de rentree van twee bankzitters. Eerst kwam Daley Blind in de slotfase weer binnen de lijnen, hersteld van een ontsteking aan de hartspier. Een paar minuten later stapte de man het veld in wiens slagschaduw over de hele wedstrijd had gehangen. Woensdagmiddag werd bekend dat Ziyech gaat vertrekken bij Ajax en komend seizoen waarschijnlijk op Stamford Bridge is te bewonderen. Ajax zou met Chelsea een akkoord hebben bereikt over een transfersom van ruim 40 miljoen euro.

De verkoop zou de status van Ajax als renderend handelshuis nog eens bevestigen. Over de afgelopen twee transferperiodes maakte de club maar liefst 137 miljoen euro winst, zo berekende het Zwitserse bureau CEIS: voor 201 miljoen werd aan transfersommen geïnd, vooral dankzij De Ligt en De Jong, waar ‘slechts’ 64 miljoen werd uitgegeven voor nieuwe spelers. Komende zomer zal de kassa opnieuw rinkelen, en niet alleen door Ziyech. Dest staat in de belangstelling van Bayern München en de kans is reëel dat ook Onana, Van de Beek en Tadic vertrekken.

Het zal voor Ajax een uitdaging worden ook voetbaltechnisch genoeg kapitaal in huis te houden. Daar liep het elftal dat het in de Gelredome moest doen, nog niet van over. Coach Ten Hag had weer moeten puzzelen. Neres, Promes, Veltman en Labyad zijn nog altijd geblesseerd, met Blind en Ziyech wilde hij nog voorzichtig zijn.

Geen klantenbinding

Daardoor kregen de jongeren Eiting en Gravenberch opnieuw een kans op het middenveld. Gravenberch bekroonde dat vertrouwen met een treffer die diep in de tweede helft de beslissing bracht (0-2). Al in de eerste helft had een andere jongeling de basis gelegd voor de 0-1. Lassina Traoré, de vervanger van Promes, had de bal na een daverende sprint breed gelegd op Babel. Die maakte zijn eerste goal sinds zijn rentree.

Vitesse toonde nog maar eens aan hoezeer het voetbal in Arnhem de afgelopen jaren speltechnisch verarmd is. De Rus Leonid Sloetski was een ijsberende en populaire clown, maar het voetbal van zijn ploeg was even melancholisch als zijn oogopslag. Van dat juk heeft Vitesse zich onder interim-coach Edward Sturing nog niet kunnen bevrijden. Sturing had zijn elftal vooral defensief ingesteld op Ajax en hoopte op counters.

In een eens vol en redelijk sfeervol Gelredome slaagde Vitesse er niet in aan klantenbinding te doen. Met de nodige krachtpatserij probeerde het tevergeefs een bres te slaan in de allerminst solide defensie van de Amsterdammers. Na tussenkomst van de var bepaalde Tadic met een strafschop de eindstand op 3-0.

