Het had een voetbalfeest moeten zijn, maar werd een beladen vissersderby. ‘Dit straalt af op het hele dorp’

Het had een zorgeloos voetbalfeest moeten zijn, een mooi nieuw hoofdstuk in de derby der derby’s, maar Spakenburger Gerard Jorritsma zegt dinsdagmiddag vooral te hopen op “een avond zonder trammelant” in Bunschoten-Spakenburg.

Om Jorritsma heen is de spanning al voelbaar een paar uur voor de aftrap van IJsselmeervogels-Spakenburg, een wedstrijd in de tweede divisie. Tientallen jongeren verzamelen zich voor café De Kajuit, surveillerende politieauto’s rijden af en aan en voetballiefhebbers lopen via de Oude Schans naar sportpark De Westmaat.

Eindelijk, na tweeënhalf jaar, staat de vissersderby weer op het programma. Het duel behoort tot de mooiste affiches van het Nederlandse voetbal. De burenruzie splijt hele families, met aan de ene kant ‘de rooien’ (IJsselmeervogels) en aan de overzijde ‘de blauwen’ (Spakenburg).

Affaire rond transfer

Maar de romantiek was de laatste weken ver te zoeken. Dat had alles te maken met de ‘Affaire Vince Gino Dekker’. Kort samengevat: Dekker, een voormalig jeugdspeler van Ajax, had eerder dit seizoen laten weten te vertrekken bij Spakenburg, omdat hij niet zou passen in de plannen van de nieuwe trainer. Een te billijken keuze. Totdat zijn nieuwe werkgever bekend werd. Dekker tekende een contract bij aartsrivaal IJsselmeervogels. Importbewoner Jorritsma (“51 procent blauw, 49 procent rood”): “Het ligt hier net zo gevoelig als Steven Berghuis, die van Feyenoord naar Ajax ging - alleen dan in het klein.”

Spakenburg-speler Vince Gino Dekker (rechts), voorafgaand aan de wedstrijd Spakenburg tegen IJsselmeervogels, dinsdagavond. Beeld bram petraeus

De transfer van Dekker viel niet bepaald in goede aarde bij de achterban van Spakenburg. Vooral voor de fanatieke aanhang, de Harde Kern Spakenburg (HKS), was het olie op het vuur. De HKS, waar in oktober al twintig groepsleden een toegangsverbod hadden gekregen na vandalisme, knokpartijen, provocaties en ernstige bedreigingen, liet een spoor van vernieling achter in het vissersdorp. Bij Harry Pitlo, bestuurslid van SV Spakenburg, werd zelfs een ijzeren staaf door het raam gegooid.

Aangevallen en bedreigd

Ook Dekker moest het ontgelden. Tijdens een oefenwedstrijd bij Quick Boys, half februari, werd hij aangevallen door een ‘supporter’ van Spakenburg. Tevens kreeg hij de laatste tijd dreigende telefoontjes en volgden er diverse bedreigingen via sociale media. “Het is een klein groepje jongeren dat het verpest”, weet Jorritsma. “Zij hebben al een stadionverbod bij betaald voetbalclubs in de regio, maar ze vinden het leuk om hier een beetje rotzooi te trappen.”

De intimidaties waren zo hevig, dat Dekker eind vorige week besloot om af te zien van zijn gevoelige overstap. IJsselmeervogels, dat wijst op het reeds ondertekende contract, beraadt zich nu op juridische stappen. Dekker mag voorlopig niet praten met de pers.

De burgemeester van de gemeente Bunschoten besloot dat de derby door kon gaan, maar tientallen agenten voor de ingang verraden dat het menens is. Een slechte zaak, vindt Wouter ‘rooie’ Heek. “Dit straalt af op het hele dorp”, schudt hij zijn hoofd. “Spakenburg heeft dit veel te lang laten sudderen. Gelukkig pakken ze het groepje raddraaiers nu aan.”

Gefluit en spreekkoren blijven uit

Als de wedstrijd eenmaal in gang wordt gezet, zijn zesduizend paar ogen gericht op de nummer 97 van Spakenburg. Dekker speelt. Gefluit en spreekkoren blijven uit, al slaat de applausmeter hoog uit zodra hem de bal wordt ontfutseld. Dekker oogt uiterlijk onbewogen. Met zijn assist poetst Spakenburg vlak voor rust de fraaie openingstreffer van Van den Meiracker weg.

IJsselmeervogels, dat alleen GVVV nog onder zich houdt in de tweede divisie, houdt de buurman op 2-2. Jorritsma kan er wel mee leven. “Laat IJsselmeervogels zich maar handhaven. Dan blijft deze derby behouden voor het dorp.”

Lees ook:

Eigen ‘supporters’ terroriseren voetbalclub Spakenburg, speler zwicht voor dreigementen

Amateurclub SV Spakenburg is slachtoffer van ernstige bedreigingen door de eigen ‘achterban’. Een speler is gezwicht voor dreigementen, aan de vooravond van de derby tegen rivaal IJsselmeervogels.