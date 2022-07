Het grote plan van Taco van der Hoorn verliep perfect - tót de laatste centimeters...

In de hectiek rond de finish hangt Taco van der Hoorn woensdagmiddag rond 17.00 uur voorovergebogen op zijn stuur. Hij wacht af, en wacht af. Het snot zit nog op zijn bovenlip, het zand tussen zijn tanden.

Er komt voor hem in de finishstraat maar geen duidelijkheid. Óf hijzelf, óf zijn vluchtgenoot Simon Clarke heeft gewonnen, in de etappe waar hij al naar uitkeek sinds het parcours van de Tour de France bekend werd. De vijfde rit, over de kasseien naar het kleine mijnstadje Arenberg. De cameraploeg van de Tourorganisatie zoomt in op zijn gezicht, maar Van der Hoorn ziet even niks.

Pas als hij opkijkt en zijn eigen sprint op een televisie aanschouwt, komt het besef dat het niet is gelukt. Dat hij tweede is geworden, achter Clarke. Hij zinkt weer weg in eigen gedachten, voorovergebogen op zijn stuur. “Poe, bijna een etappe in de Tour. Dit voelt echt zoals iedereen zich kan voorstellen hoe het voelt. Wie weet kom je nooit meer zo dichtbij.”

De kans is groter dat je niet wint

Van der Hoorn (28), die vorig jaar een Giro-rit won en zijn debuut maakt in de Tour, wilde zo graag winnen. Maar iedereen is in de Tour in topvorm, en alleen de besten doen mee. Om in de Tour kans te maken op een ritzege, moet alles meezitten. “De kans is groter dat je op kop rijdt en dat je niet wint, dan dat je wel wint. Dat betekent niet dat je het maar moet laten zitten”, zei hij voor de Tour al.

Meerdere keren deed hij de verkenning voor juist deze dag. Hij houdt van kasseien; het is precies het terrein waarop zijn sterke punt tot zijn recht komt. Op de stenen gaat het om heel lang heel hard rijden, zonder al te grote tempowisselingen. Dat kan Van der Hoorn goed. Tijdens de laatste Parijs-Roubaix was hij ook al dichtbij de diepe finale, tot hij op een ongelukkig moment lek reed. Van der Hoorn weet dat als hij voorin zit, hij kans heeft op de zege. Net als in Parijs-Roubaix is de kopgroep in het voordeel, zeker als de stroken met de wind worden gereden.

‘Dit wordt hem’, denkt hij heel even

Daarom is hij ook de eerste aanvaller van de dag. Met een groep van zes blijven ze de hele dag vooruit, ondanks de aanval van onder meer Tadej Pogacar achter hen. Zijn kansen nemen toe.

De sprint begint hij van net te ver. Dat weet hij eigenlijk wel, maar hij vindt dat hij moet. ‘Dit wordt hem’, denkt hij heel even. Tot hij uit een ooghoek Clarke nog ziet komen. Maar hij gooit zijn fiets naar voren, en hoopt. Misschien toch?

Het blijkt net niet genoeg. De camera van de organisatie zwenkt weg, op zoek naar de winnaar. Van der Hoorn blijft achter, met enkele ploeggenoten. Hij is weer een van de renners. Het verschil tussen eerste en tweede is levensgroot.

Er komen nog meer kansen, zegt hij. Hij heeft nog meer etappes uitgekozen. “Maar”, zo zei hij ook, “dit was wel het grootste plan.”

