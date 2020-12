Het goud lonkt voor de Nederlandse handbalsters

De Nederlandse vrouwen hebben zich de afgelopen vijf jaar definitief genesteld in de top van het mondiale handbal. Sinds het WK van 2015 bereikte Oranje steevast de halve finales op de grote titeltoernooien. Alleen op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro liep de nationale ploeg met de vierde plaats het erepodium mis.

Gelet op die recente geschiedenis, met het mondiale goud van vorig jaar in Japan als hoogtepunt, is het niet vreemd dat Nederland wordt getipt als de grote favoriet op het EK dat donderdag in Denemarken van start is gegaan. Een nieuwe situatie voor de ploeg, die sinds begin vorig jaar wordt geleid door de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade.

Onder Mayonnades voorgangers Henk Groener en Helle Thomsen kreeg Nederland nog het predicaat outsider opgeplakt. Dat was niet anders in de aanloop naar het wereldkampioenschap van vorig jaar. Mayonnade had zich ten doel gesteld om bij de beste zes landen te eindigen, goed voor deelname aan een van de drie olympische kwalificatietoernooien.

Verrassend goud

Met het verrassende goud in Japan - Nederland verloor drie keer en kreeg pas toegang tot de halve finales nadat het Duitsland niet lukte een gelijkspel af te dwingen tegen Noorwegen - veranderde de status van Oranje definitief. En dus begint Nederland als favoriet aan het EK, met Servië (uitgesteld naar zaterdag vanwege een coronabesmetting), Kroatië (zondag) en Hongarije (dinsdag) als tegenstanders in de groepsfase.

Sinds 2015 is het aanzien van de ploeg meer veranderd dan de samenstelling van de groep. Van het team dat vijf jaar terug, ook in Denemarken, zilver veroverde op het WK, maken er nog altijd negen deel uit van de huidige selectie. Dat zouden er tien zijn geweest als Estavana Polman eerder dit jaar niet een ernstige knieblessure had opgelopen.

De vraag is hoe zwaar de afwezigheid van Polman, op het WK in Japan uitgeroepen tot beste speelster, gaat wegen. Zeker ook omdat met Delaila Amega een tweede speelster uit de opbouwrij ontbreekt. Het verleden heeft geleerd dat Nederland de absentie van belangrijke speelster kan opvangen. Op het bronzen EK van 2018 in Frankrijk ontbraken de ervaren cirkelloopsters Danick Snelder en Yvette Broch en vorig jaar was Nycke Groot er op het WK niet bij.

Routine en kwaliteit

Zonder Polman blijft er voldoende routine en kwaliteit over in de ploeg. De negen speelsters die er in 2015 ook al bij waren staan onder contract bij grote Europese clubs en spelen vrijwel allemaal in de Champions League. En ze hebben allemaal meer dan honderd interlands achter hun naam staan, met Laura van der Heijden met 215 interlands als koploper.

Naast de ervaren speelsters in het team, van wie er een aantal al vanaf de handbalacademie samenspeelt in het oranje shirt, maken zes jonge twintigers deel uit van de huidige selectie: Larissa Nusser (20), Nikita van der Vliet (20), Bo van Wetering (21), Dione Housheer (21), Merel Freriks (22) en tweede doelvrouw Rinka Duijndam (23). Ook zij zijn allemaal actief in buitenlandse competities.

Opmerkelijk is dat Nederland in de laatste zes grote titeltoernooien niet altijd goed van start ging. Slechts tweemaal, op het WK van 2015 en het EK van 2018, werd de openingswedstrijd in een overwinning omgezet. De onderlinge score met Servië, de eerste tegenstander in de Sydbank Arena in Kolding, is positief: drie keer gewonnen en een keer gelijk.

