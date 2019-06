Het ging niet makkelijk, maar Nederland wint opnieuw

De ontwikkeling die het Nederlandse vrouwenteam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, heeft geleid tot een verbetering op mondiaal niveau. Waar Nederland op het WK van 2015 in de achtste finales werd gestuit door Japan, daar was de formatie van Sarina Wiegman gisteren in dezelfde fase van het toernooi te sterk voor de vicewereldkampioen. Na de moeizame 2-1 zege in Rennes speelt Nederland zaterdag in Valenciennes de kwartfinales tegen Italië.

De nederlaag tegen Japan op 24 juni 2015 was de laatste keer dat Nederland een wedstrijd op een titeltoernooi verloor. Op het met glans afgesloten EK van twee jaar geleden in eigen land werd zes keer op rij gewonnen en op het huidige WK K in Frankrijk volgden nog eens drie zeges. Aan die reeks van negen overwinningen werd gisteren in het Roazhon Park een tiende triomf toegevoegd.

Nederland mocht niet klagen over de winst. In de slotfase deden de Japanse vrouwen de Nederlandse speelsters naar adem happen. Ze sneden als een warm mes door de boterzachte defensie van Oranje en het was een mirakel dat Nederland niet op ruime achterstand werd gezet. Een handsbal van de Japanse aanvoerder Kumagai zorgde voor een onverwachte ontknoping. Martens benutte de toegekende strafschop: 2-1.

Serieuze bedreiging

De koppeling aan Japan gold vier jaar geleden in Canada als het slechtst denkbare scenario voor de ploeg van de toenmalige bondscoach Roger Reijners. De Aziatische vrouwen stonden als titelhouder en nummer vier van de wereld in hoog aanzien. Nederland debuteerde als mondiale nummer twaalf op het WK en werd in het tot 24 landen uitgebreide toernooischema gezien als een leuke Europese aanvulling.

Dat lag nu anders. De Japanse ploeg onderging onder de nieuwe bondscoach Asako Takakura een ingrijpende verjonging en staat op de Fifa-ranglijst slechts een plaats hoger gerangschikt dan Nederland, zeven om acht. Als regerend Europees kampioen is de status van Nederland in het internationale vrouwenvoetbal veranderd. De ploeg van Wiegman wordt nu als een serieuze bedreiging voor de wereldtop gezien.

In de gewijzigde verhoudingen gold de kampioen van Europa gisteren als favoriet tegen de nummer één van Azië. Nederland ging op zoek naar een vroeg doelpunt en dat kwam er na ruim een kwartier. Nadat Miedema eerst de bal had geraakt, tikte Martens na een hoekschop van Spitse met een fraaie voetbeweging binnen. Een opsteker voor de linksbuiten die zoekende is naar haar vorm en tegen Canada werd gewisseld.

Controle kwijt

In de voorbereiding op het WK had Japan moeite gehad om na een achterstand terug te komen in de wedstrijd. Tegen Nederland hadden de technisch vaardige Japanse vrouwen snel een antwoord klaar. Tweemaal vonden zij hun weg door het centrum van de defensie waar Van der Gragt de voorkeur had gekregen boven Dekker. Eerst raakte Sugasawa de paal en vlak voor rust rondde Hasegawa een fijne combinatie koelbloedig af: 1-1.

In de levendige tweede helft raakte Nederland de controle kwijt. Het middenveld, met Jackie Groenen als uitblinkster, kon de aanval niet in stelling brengen. Martens viel ver terug, Miedema werd goed omsingeld door de Japanse verdedigsters en Van de Sanden is al het gehele toernooi hopeloos uit vorm. In de laatste twintig minuten leek Nederland te capituleren onder de Japanse dadendrang, maar bracht de strafschop uitkomst.

Met Italië treft Nederland zaterdag voor het eerst een Europese tegenstander op een WK. De Italiaanse vrouwen waren gisteren met 2-0 te sterk voor China, waardoor de rol van Azië is uitgespeeld op de achtste editie van het WK.