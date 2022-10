Het ging ‘een beetje beter’, maar Ajax kreeg er wederom flink van langs van Napoli

Een nieuwe vernedering bleef Ajax in Napels weliswaar bespaard en trainer Alfred Schreuder zal best wat aanknopingspunten voor herstel hebben gezien. Zijn ploeg was immers minder naïef, beter georganiseerd en vooral strijdbaarder dan vorige week tegen Napoli. De droge feiten zijn echter dat de koploper van de Serie A ook in de tweede ontmoeting een fors maatje te groot was. Ajax was aanvallend vrij onmachtig, gaf verdedigend weer veel te gemakkelijk doelpunten. Zo zijn de kansen op overwinteren in de Champions League verder geslonken.

Bijna symbolisch voor de staat van het huidige Ajax was de wijze waarop de 4-2 tot stand kwam. Daley Blind, bepaald niet in de beste fase van zijn loopbaan, ging gruwelijk in de fout. De routinier was door Schreuder weer in het centrum van de defensie geposteerd omdat hij daar de opbouw kan verbeteren en verdedigend minder kwetsbaar is dan op links. Maar in de 89ste minuut treuzelde Blind weer veel te lang met de bal, waar de jagende Osimhen dankbaar van profiteerde. Die tegentreffer was voor Ajax een keiharde dreun die de voorzichtige, wat ijdele hoop op een gelijkspel in duigen liet vallen.

Stoïcijns

Onvermijdelijk gevolg is dat de crisisachtige sfeer rond Ajax niet verdwijnt. De druk op Schreuder zal bepaald niet afnemen, een verschijnsel dat hij zal herkennen. In de eerste helft van 2018 was hij assistent van Erik ten Hag, die in zijn eerste half jaar bij Ajax ook veel kritiek te verduren kreeg en niet zelden ‘rot op!’ te horen kreeg. Ten Hag bleef stoïcijns zijn eigen pad volgen en zijn eigen keuzes maken. Dat kwam goed.

Schreuder zit nu met de erfenis van dat tijdperk, met een deels leeggeroofde selectie en een verwachtingspatroon dat niet aansluit bij de kwaliteit van de huidige spelersgroep. Maar op zijn eigen keuzes valt wel het nodige af te dingen, ook woensdagavond. Hij koos opnieuw voor Calvin Bassey als linksback waar nieuwkomer Owen Wijndal weer op de bank moest blijven. Mohammed Kudus stond weer in de spits maar de Ghanees viel een uur lang voornamelijk op door buitenspel te lopen. Pas na een uur kwam Brian Brobbey hem vervangen. Brobbey was tenminste een aanspeelpunt. Hij versierde daarmee ook de penalty die Ajax via Bergwijn even terug in de wedstrijd bracht (3-2).

Napoli legt tekortkomingen bloot

Dat was op zich al knap, want na een kwartier leken de Amsterdammers een mogelijk nog grotere afstraffing dan vorige week te wachten te staan. Opnieuw legde Napoli de tekortkomingen genadeloos bloot. Al na drie minuten liet Bassey het zomaar gebeuren dat oud-PSV’er Hirving Lozano een binnendoorweg nam. Na een combinatie met Di Lorenzo kopte de Mexicaan de bal in de verre hoek achter doelman Remko Pasveer.

Een dikke tien minuten later ging het mis met de andere back van Ajax. Jorge Sánchez, die door de blessure van Rensch zijn basisdebuut maakte, liet zich simpel uitspelen door Kvaratskheliya. De behendige Georgiër bediende vervolgens Raspadori: 2-0. Ook daarna liet Sánchez zich herhaaldelijk ringeloren door Kvaratskheliya.

Het verschil met vorige week was dat Ajax nu niet door een ondergrens zakte en wel gedisciplineerd bleef spelen. Napoli gunde de gasten vaak het balbezit. Het leverde wat schietkansen voor Bergwijn, Berghuis en Taylor op maar te vaak was Ajax slordig. Kort na rust kwam het wel terug tot 2-1. Een voorzet van Bassey werd bekroond door Davy Klaassen. Na een ingreep van de VAR nam Napoli toch weer afstand. Jurriën Timber had de bal na een schot van N’Dombele op de arm gekregen. Vanaf de stip schoot Kvaratskheliya raak.

Na de 3-2 van Bergwijn viel de beslissing door toedoen van Blind die na afloop zelf voor de camera van RTL sprak van ‘een ongelukkig moment’. “Ik zie die spits wel aankomen, maar ik twijfelde. Ik wilde de oplossing vooruit zoeken. Dit was een persoonlijke fout, dat weet ik dondersgoed”, zei Blind die deels tevreden was omdat Ajax in Napels ‘kleine stapjes naar beter’ had gezet. “Maar het is nog niet goed genoeg.”

