Het geluid van topsport klinkt weer voorzichtig op Papendal

Er mag weer worden gesport op Papendal. Atleten maakten er dankbaar gebruik van.

De kogel die Anouk Vetter stoot, ploft op de grond, rolt door en ketst tegen een plank. Even verderop tikken de noppen van Dafne Schippers op de blauwe tartanpiste en daar, pets, raakt de schoen van Nadine Visser net een horde aan.

Na zes weken klinkt op het nationale sportcentrum Papendal weer voorzichtig het geluid van sport. Sinds 15 maart waren de slagbomen aan de ingang van het complex dicht omdat alle activiteiten vanwege het coronavirus waren verboden. Van een opbouw richting de Olympische Spelen in Tokio was geen sprake meer. Zelfs de kantine, normaal gesproken een bruisend middelpunt van het terrein, viel stil.

Van alles ging het complex in één keer naar niks, zegt Jochem Schellens, directeur van Papendal. In plaats van vijfhonderd mensen liep er één door de grote kantine. In de eerste dagen na de sluiting snelde nog een stiekeme atleet over de atletiekbaan, al werd daar snel op toegezien. Alleen de terreinverzorgers en Schellens waren er daarna nog.

Wat normaal was, is nu een uitzondering

Donderdag ging het sportcentrum een beetje open, gelijktijdig met meerdere topsportlocaties verspreid over het land. In Apeldoorn gingen de baanrenners een voor een de baan op, in Eindhoven werd gezwommen, in Heerenveen geturnd en in Amstelveen mag weer worden gehockeyd. Meerdere voetbalclubs begonnen woensdag alweer met trainen. Het is het gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen die premier Rutte vorige week aankondigde.

Uiteraard zijn er op Papendal protocollen ingesteld. In het nieuwe normaal is dat wat normaal was, nu een uitzondering. Daarom hangen overal stickers die looproutes aangeven en is het aantal apparaten in het krachthonk gehalveerd. Voor sommige sporters die op Papendal trainen, is de toestemming nog niet binnen. Daarom bleef de witte tent waar de handboogschutters normaal in verblijven donderdag nog dicht. Ook de hekken rond de BMX-baan waren op slot. Maar dat kwam omdat voor hen trainen in de regen gevaarlijk is.

Op de atletiekbaan zijn de regels helder, al probeert meerkamper Rik Taam voor zijn training tot twee keer toe het toilet open te maken. Dat lukt niet, er is op het grote terrein slechts één toilet open, in een hal net iets te ver weg. “Laat maar dan”, roept hij lachend.

Papendal is veiliger dan het bos

De atletiekbond kreeg woensdagavond toestemming en daarom werd meteen een vol programma opgezet. Niet voor een scherpe training, het is vooral weer inkomen. Deze donderdag trainen onder meer Schippers, Visser en Vetter voor het eerst in weken. Schippers rent onder meer drie keer 150 meter. Ze is er blij mee, want haar achillespezen hadden toch niet zo genoten van de bospaadjes waar ze op moest lopen. “Ik vind het ook wel terecht dat wij weer mogen. Wij zijn niet de gemiddelde sporter. En hier zijn we veiliger dan de bospaden, waar we andere mensen tegenkomen.”

Churandy Martina leunt na zijn training zittend op een fiets tegen een paal. Hij is altijd blij en zeker nu hij weer kan beginnen met trainen helemaal. Nou ja, er is toch een dingetje. “Jochem, nu kunnen we geen brasa geven”, spreekt hij Schellens aan. De Papendal-baas moet lachen. “Die omhelzing komt later wel”, zegt hij.

Want Schellens is ook realistisch. Alleen absolute topsporters mogen in beperkte vorm op Papendal trainen. Dat is niet zoals ‘normaal’. “Er kunnen nu maximaal 100 tot 120 topsporters bezig zijn. Dan zit je op ongeveer 20 procent. Gelukkig is hier niemand ziek, is hier niemand doodgegaan. Dat moeten we ook bedenken.”

Het sportgeluid is terug, al mengen de klanken nog met de trillingen van de wapperende rood-witte politielinten die even verderop om de klimrekken zijn gewikkeld. Nog een teken dat niet alles bij het oude is. Schellens: “Maar we moeten deze kans koesteren. En als het alleen stapje voor stapje beter kan, dan is dat zo.”

