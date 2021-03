Het gebrek aan wedstrijdritme breekt Kiki Bertens op bij haar rentree

In misschien wel haar laatste jaar als tennisprof heeft Kiki Bertens ervaren dat ze nog ver verwijderd is van de vorm die past bij haar status als nummer elf van de wereld. Niet onbegrijpelijk, want ze keerde na een afwezigheid van 148 dagen maandag in Doha terug op de tennisbaan. Zonder verwachtingen en vooral nieuwsgierig naar wat haar te wachten stond. De rentree verliep in ieder geval niet zoals ze had gehoopt. In minder dan een uur verloor ze met 6-0, 6-2 van Jelena Ostapenko.

Natuurlijk moeten er niet te veel conclusies worden getrokken uit de op papier smadelijke nederlaag. Op 4 oktober speelde Bertens op Roland Garros haar laatste partij, drie weken later werd ze geopereerd aan een achillespees. Pijnvrij tennissen was lange tijd niet mogelijk voor Bertens, die in de week voor Roland Garros in Straatsburg moest opgeven tegen haar tegenstandster van maandag.

Alles of niets-tennis

Met Ostapenko aan de overkant van het net trof Bertens het niet in haar eerste partij in vijf maanden. De 23-jarige Letse, in 2017 vanuit het niets winnares op Roland Garros, bedient zich van een soort tennis dat zich het best laat omschrijven als alles of niets. “Ze slaat de bal meters uit of je kunt er niet bij”, zei Simona Halep over Ostapenko na de Roland Garrosfinale van vier jaar geleden.

Bertens (29) noemde het spel van Ostapenko maandag ‘heel indrukwekkend’. Natuurlijk voelde ze frustratie na de eenzijdige partij waarin ze voortdurend onder druk stond, niet in haar ritme kwam en slechts zes winners sloeg. Mede door het goede spel van Ostapenko vond ze het moeilijk in te schatten waar ze zelf nu precies stond. Met Lesley Pattinama-Kerkhove komt Bertens in Doha nog wel uit in het dubbelspel.

Bertens oogde fit maar het gebrek aan wedstrijdritme brak haar op. Ze zal de komende periode veel uren moeten maken om zich weer als een wereldtopper te kunnen manifesteren. Voordat in april haar geliefde gravelseizoen van start gaat, speelt ze deze maand nog in Dubai en Sint Petersburg. In de Russische stad veroverde Bertens de laatste twee jaar de titel.

