Het gaat steeds beter met de videoscheidsrechter, en dus gaan we hem volgend seizoen nog vaker zien

Dick van Egmond, coördinator van de scheidsrechters bij voetbalbond KNVB, zei het donderdag met gevoel voor understatement. “Zo zie je maar: je kunt blijven discussiëren”, glimlachte hij op de KNVB Campus in Zeist, na een bijeenkomst over de nieuwe spelregels voor het komende voetbalseizoen.

De sessie, die twee keer zo lang duurde als gepland (bijna vier uur), bleek een onuitputtelijke bron van discussie tussen Van Egmond, voetbaljournalisten en de scheidsrechters Jeroen Manshorst en Allard Lindhout. Het ging over alles. Over het functioneren van de VAR, over al dan niet terecht genomen beslissingen en over de laatste spelregelwijzigingen.

De belangrijkste verandering voor het komende seizoen, dat op 12 september begint? Technologie gaat een steeds prominentere rol innemen in de voetballerij. Het takenpakket van de VAR, die nu twee seizoenen actief is, wordt daarvoor nog grondiger ondersteund met speciale camera’s. Komt een keeper van zijn lijn af bij een strafschop (en heeft de nemer hier hinderlijk last van)? Maakt een speler zich op onnatuurlijke wijze groot met zijn armen in het strafschopgebied? En stond een aanvaller nu wel of niet buitenspel? Geavanceerde lijntechnologie moet daar vanaf nu antwoord op geven. Daarnaast mogen eredivisieclubs komend seizoen vijf keer wisselen (tijdens drie momenten) in verband met hun lange inactiviteit.

‘Met deze technologie wordt het alleen maar eerlijker’

Alle discussie, alle nieuwe technologie; is het vak als scheidsrechter nog wel leuk op deze manier? Voorheen konden arbiters op basis van hun autoriteit en persoonlijkheid een beslissing nemen (en verdedigen), nu kan een leidsman overruled worden door de videoarbitrage. “Wij zijn er voor de eerlijkheid van het spel”, zegt Jeroen Manshorst afgemeten. “En met deze technologie wordt het alleen maar eerlijker. Dus ben ik er voorstander van.”

Maar wat heeft het gedaan met de rol van een scheidsrechter? “Ik ben meer een manager geworden”, stelt Allard Lindhout na afloop van de bijeenkomst. “Eerst kwam de vierde official erbij, nu heb ik een heel team tot mijn beschikking. Ik moet ervoor zorgen dat iedereen in zijn kracht zit. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij mij. Dat vind ik nog steeds het leukste aan het vak.”

Minder fouten van de VAR in het afgelopen seizoen

En, ter geruststelling van de scheidsrechters: de VAR maakt steeds minder fouten. In het afgelopen seizoen, dat vanwege de uitbraak van het coronavirus maar 232 wedstrijden omvatte, werd er twintig keer onterecht niet ingegrepen door de VAR en leverde een VAR-ingreep in zes gevallen niet de juiste beslissing op. “Het lijkt erop dat het aantal fouten iets minder is dan vorig seizoen”, zei Van Egmond. “Maar daar moeten we voorzichtig in zijn.”

Nederland is internationaal gezien voorloper met de VAR. Na elke speelronde wordt een VAR-fragment gepubliceerd via de website van de KNVB, waarin de communicatie tussen de scheidsrechter en de videoarbiter openlijk te horen is. Van Egmond bekende dat de fragmenten selectief zijn, omdat scheidsrechters of de KNVB zich kunnen beroepen op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). “We stellen ons kwetsbaar op door als enige land verantwoording af te leggen, maar we moeten ervoor waken dat we ons té kwetsbaar opstellen”, vindt Van Egmond. “Het moet niet ten koste gaan van onze scheidsrechters. De communicatie is vertrouwelijk.”

