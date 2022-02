Het gaat in Peking niet over Peng, wel over een panda

Help, Bing Dwen Dwen past niet door de deur. Hij is te groot, te breed en heeft overduidelijk niet goed opgelet toen hij zich met zijn forse lijf naar binnen wilde persen. Er zijn meerdere vrijwilligers nodig om hem uit zijn benarde positie te bevrijden.

Bovenstaande anekdote is echt gebeurd op de Olympische Spelen. Maar om al te grote paniek te voorkomen: Bing Dwen Dwen is de panda van de Spelen. De officiële mascotte, waarvan er enkele tientallen rondlopen op alle locaties waar de Spelen worden gehouden. Dat is niet eenvoudig voor de mensen in de pakken in het bolletje (zo ziet de panda eruit), want ze vallen constant om en er paste dus eentje niet door een deur.

Maar Bing Dwen Dwen was ook het onderwerp van een wereldvreemd bericht in de lijst van officiële nieuwsberichten die naar journalisten op de Spelen worden gestuurd. ‘Bing Dwen Dwen sold out’ was een ‘trending topic’ op Weibo, zo stond er. De panda, die fans van de Spelen blijkbaar positieve energie geeft, is uitverkocht in de winkels. Vanwege Chinees nieuwjaar konden niet genoeg Bing Dwen Dwennen worden geproduceerd. Maar, er wordt aan gewerkt, zo beloofde het organisatiecomité. “Het komt goed.”

Een beetje propaganda hoort erbij op de Spelen

Wat bleek: de vraag over de panda’s was gesteld door Chinese journalisten op de dagelijkse persconferentie die het IOC en het organisatiecomité dagelijks houden. In datzelfde uur werden vragen gesteld over een diner met de lange tijd verdwenen tennisster Peng. Niks tegen Bing Dwen Dwen, al is het een heel vreemd vormgegeven pandabeertje, maar je zou verwachten dat er over Peng toch wel wat dringender vragen te stellen zijn.

Dat gebeurt niet. Sterker nog, er wordt in Chinese media met geen woord gerept over onwelgevallige zaken. Ook journalisten moeten in de mal van de overheid. Het is al twee keer voorgekomen dat Chinese journalisten aan mij vragen hebben willen stellen over een bepaalde situatie in een wedstrijd, of hoe het op een locatie allemaal is georganiseerd. Buitenlandse collega’s merken later dat sommige antwoorden gewoon zijn weggelaten, zodat een positief beeld ontstaat. Ik heb vriendelijk bedankt.

Een beetje propaganda hoort erbij op de Spelen. Dat doet elk land, en de mascotte is een eenvoudig middel om makkelijk mee te scoren. Maar na een paar dagen in dit land begrijp ik steeds beter waarom een panda boven Peng komt. En dat is niet iets om heel blij van te worden.

