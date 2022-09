Het fossielfeest van Max Verstappen

Hij knipperde nauwelijks nog met zijn ogen, het zweet stond op zijn jukbeenderen, rode konen. Aan de start, vijf rode lampen, uit, weg.

Ik lig op de bank, een kladblok op mijn borst, de logo’s van oliebedrijven flitsen voorbij. Shell, Aramco, Petronas.

Na een van de droogste zomers ooit gemeten, zaten er meer dan 100.000 mensen op de tribunes in Zandvoort voor het fossielfeest van Max. Het circuit ligt naast het Natura 2000-duingebied Kennemerland-Zuid, een beschermd gebied dat overbelast is met stikstof. Milieuorganisaties stelden eind vorig jaar dat de stikstofuitstoot door de grand prix onjuist is berekend. In augustus boog de Raad van State zich over het dossier, maar het onderwerp bleek te complex voor een voorlopige uitspraak. De natuurvergunning bleef in stand.

Dus rijden Max en zijn racevriendjes zondag net als vorig jaar vlakbij kwetsbaar natuurgebied hun 72 rondjes. Het milieu kan hem ongetwijfeld niet deren. Zijn collega’s Vettel en Hamilton spreken hun zorgen over klimaatverandering regelmatig uit – hoe hypocriet dat ook is – maar Max is niet bezig met het klimaat. In 2019 zei hij tijdens een persconferentie in Mexico-Stad: ‘Ik houd van benzine, mag ik dat nog zeggen?’

Ja, Max, dat mag je zeggen. Maar als je je bewust zou zijn van je voorbeeldfunctie, zou je het niet doen.

De Formule 1 stoot elk seizoen 256.551 ton CO2 uit, becijferde de internationale autosportbond FIA, ongeveer evenveel als de jaarlijkse uitstoot van alle inwoners van Zandvoort. De racewagens zijn slechts verantwoordelijk voor een fractie van de uitstoot, met name de logistiek en organisatie van de races is problematisch, zoals bij elk sportevenement. De FIA is zich bewust van zijn imagoprobleem en presenteerde daarom in 2019 een duurzaamheidsdoel: in 2030 moet de sport CO2-neutraal zijn.

Nobel, zou je denken, maar als de sportbond daadwerkelijk een brandende ambitie had om de uitstoot te verlagen, dan kan dat morgen geregeld zijn – kwestie van bomen planten. Dat we de duurzaamheidsplannen niet al te serieus moeten nemen, bleek overigens al een jaar na de onthulling. Er werd een sponsorovereenkomst gesloten met het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco: de grootste vervuiler en het financieel meest waardevolle bedrijf ter wereld.

Een goede sporter is zich bewust van zijn positie in de samenleving. Een goede sporter trekt zijn mond open in het algemene belang. Een goede sporter kijkt verder dan zijn sport. Een goede coureur zwijgt soms.

Toch werd Max voorafgaand aan het raceweekend door minister Conny Helder van sport benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, terwijl de geboren Belg in Monaco woont en in Nederland nog nooit belasting heeft betaald. Volgens de VVD-minister heeft Max ‘Nederland wereldwijd op de kaart gezet’ en is hij ‘een grote inspiratie voor velen’.

In Nederland ben je een held als je een wedstrijdje fossielrijden door natuurgebied wint. Daarmee zet je een land op de kaart. Dat is wat er van ons geworden is: een land waarin we geen goede sporter, maar een goede coureur aanbidden.

