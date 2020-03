Het Feyenoord van de Kleine Generaal dendert verder

In Rotterdam wordt het al heel voorzichtig gefluisterd. Zou in dit bizarre seizoen, dat onder Jaap Stam zo dramatisch begon, zelfs de dubbel nog mogelijk zijn, de beker én het kampioenschap? Bij Feyenoord groeit iets moois en daar wordt in de Kuip maar één man verantwoordelijk voor gehouden.

Pal voor de aftrap van de halve finale tegen NAC ontrolde de trouwste aanhang gisteravond een spandoek van tientallen meters met daarop de ‘Rattenvanger van Zuid’. Met een cartoon van een kleine, oudere kalende man die alle ratten het ravijn in drijft.

Dick Advocaat dus. Waar gaat zijn avontuur bij Feyenoord eindigen? Nadat hij eerst rust en stabiliteit in het elftal bracht, lijkt Feyenoord nu gedreven door geloof en hoop tot steeds meer in staat. De vormcrisis van aartsrivaal Ajax zal daarbij ongetwijfeld als extra katalysator werken, in elk geval bij het publiek. Advocaat blijft er zelf nogal stoïcijns onder, al verraadt zijn lichaamstaal hoeveel plezier hij aan dit klusje beleeft. Het lijkt er ook steeds meer op dat hij ook volgend seizoen wel eens aan het roer kan staan van Feyenoord.

Succesvolste cupfighter van de laatste decennia

Met het bereiken van de bekerfinale in de eigen Kuip op 19 april heeft hij er in elk geval reëel zicht op een concrete prijs aan dit seizoen over te houden. Bovendien gaat hij nu Hiddink, Jol en Van Marwijk voorbij op het lijstje trainers die de meeste finales haalden. De Kleine Generaal is het nu vier keer gelukt. Voor Feyenoord, de succesvolste cupfighter van de laatste decennia, wordt het de achttiende eindstrijd in de historie.

Ook tegen NAC haalde Advocaat geen poespas uit met zijn elftal. Hij koos voor gewoon dezelfde basiself als zondag tegen PSV. Dat vertrouwen en die vastigheid betaalden zich uit, al zag het daar gek genoeg in het eerste kwartier totaal niet naar uit. Want er leek op deze regenachtige donderdagavond aanvankelijk maar één ploeg echt zin te hebben om de volle Kuip te gaan vermaken en dat was NAC. De eerstedivisionist begon heel brutaal en mocht in de eerste vijf minuten drie corners nemen. Feyenoord begon verbazingwekkend slordig met enorm veel balverlies. Zou NAC na PSV en AZ dan ook nog tegen Feyenoord kunnen stunten?

Nou nee dus. Na een kwartier sloeg het radicaal om. Kökcu mocht aan de zijlijn een vrije trap nemen, verdediger Senesi verzilverde de voorzet met een krachtige kopbal: 1-0. En daarmee ging het hek van de dam. Na een ingreep van de VAR besloot Kamphuis wegens het vasthouden van Botteghin de bal op de stip te leggen. Berghuis schoot de 2-0 binnen.

Veroordeeld tot lege en roemloze stadionnetjes

NAC, dat sinds de degradatie vorig jaar vaak veroordeeld is tot vrijwel lege en roemloze stadionnetjes als De Braak en de Krommedijk, was het helemaal kwijt in de sfeervolle Kuip. Het scherpe Feyenoord profiteerde er genadeloos van. Eerst strafte het Slowaakse roofdier Bozenik het treuzelen van doelman Olij af (3-0). Haps rondde vervolgens een dieptepass op fraaie wijze af. En met een juweeltje, een perfecte stiftbal over Olij, zette Berghuis nog voor rust een uitroepteken achter de eerste helft van Feyenoord. Kort na rust, na een tegentreffer van Van Heck, maakte de aanvoerder nog de 6-1 uit een nieuwe strafschop. Uit nog een strafschop bepaalde Narsingh de eindstand op 7-1.

Berghuis was toen allang gewisseld, met het oog op het duel met Willem II zondag. Een tegenstander die natuurlijk een betere graadmeter is voor de reikwijdte van dit Feyenoord dan de povere nummer zes van de KeukenKampioen Divisie.

Lees ook:

Trainer Peter Hyballa: ‘Ik ben een dominee in de Nederlandse voetbalcultuur’

De Nederlandse voetbalcultuur noemt de trainer ‘conservatief en arrogant’.