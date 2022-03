Het Europese avontuur van Ajax dat zo veelbelovend begon, eindigt in mineur

Het Europese avontuur dat zo veel­belovend begon, is voor Ajax in een anticlimax geëindigd. In een boeiend, opwindend, maar voor de Amsterdammers frustrerend voetbalgevecht in de Johan Cruijff Arena slaagde de thuisploeg er niet in een bres te slaan in de Portugese defensie. Een gebrek aan creativiteit, gogme en zorgvuldigheid in de beslissende fase brak het elftal uiteindelijk op.

Twaalf minuten voor tijd vond Benfica aan de overzijde wel een opening, de beslissende. Uit een vrije trap, gegeven na een onschuldig duwtje van Alvarez, scoorde Darwin ­Nunez met het hoofd. Jurriën Timber, zijn directe man, sprong niet mee, maar vooral doelman André ­Onana was debet aan de treffer, die als een dreun insloeg.

Ajax-coach Erik ten Hag had voor de wedstrijd gezegd dat het toernooi sowieso nu al was geslaagd en strikt genomen is het dat ook: het doel was overwinteren in de Champions ­League. Maar na de poulefase, waarin Ajax met soms wervelend voetbal alle tegenstanders twee keer aftroefde, en de ogenschijnlijk zo gunstige ­loting tegen Benfica voelde de uitschakeling als een heel bittere pil.

Ingespeeld team

De conclusie moet zijn dat Ajax niet zo goed is als in het najaar door sommigen werd gedacht. Een echte graadmeter voor het bereik van deze ploeg konden de pouleduels toen al niet zijn. Het was geen echte Europese top die Ajax trof en bovendien waren die ploegen vaak gehavend. Ajax had aan het begin van het seizoen wel al een ingespeeld team; alleen Berghuis was nieuw.

Benfica leek een te nemen horde op weg naar de kwartfinale. Het staat in de eigen competitie al een straatlengte achter op Porto en is voetballend van een andere, lagere orde dan ploegen als Manchester City, Liverpool, Bayern München en Real Madrid. Ajax liet de kans om Benfica af te troeven deels al liggen drie weken geleden in Lissabon, waar het door een paar blunders in de tweede helft onnodig op 2-2 bleef steken.

In de return dinsdagavond leek Ajax dat recht te zetten, maar ook nu lukte het voor eigen publiek niet. Ajax won voor het laatst een thuiswedstrijd in de knock-outfase van de Champions League in 1996; dat was nog in stadion De Meer.

Dat Ajax niet meer in de grootse doen is, was de afgelopen weken ook op nationaal niveau al duidelijk geworden. Een belangrijke reden van de toegenomen defensieve instabiliteit leek het ontbreken van onderdelen van het motorblok van de ploeg. Dinsdagavond waren Jurriën Timber, Edson Álvarez en Lisandro Martínez er echter weer gewoon bij en dat verschafte het aanvalsspel van Ajax een degelijke basis.

Snel balverlies

De thuisploeg was dominant, eigenlijk heel de wedstrijd. Op wat speldenprikjes na was Benfica nauwelijks in staat echt gevaarlijk te worden op de Amsterdamse helft. Álvarez was de agressieve stofzuiger op het middenveld, maar ook Ryan Gravenberch droeg ertoe bij dat Benfica elke bal snel weer verloor. In de achterste linie was Timber sterk in de duels en de rust zelve aan de bal.

Leunend op dat fundament was Ajax vrijwel constant dreigend. Al in de zesde minuut vond Sébastien Haller het net, maar de treffer werd geannuleerd, omdat Tadic buitenspel had gestaan. Veel uitgespeelde kansen kreeg Ajax daarna niet. Er waren kopballetjes, van Álvarez, van Timber en zelfs van Antony, en schoten uit de tweede lijn. De beste poging was van Gravenberch. Zijn pegel vanaf de rand van het strafschopgebied zeilde via de vingertoppen van doelman Vlachodimos net over de lat.

Verdedigen hoef je Portugese ploegen echter niet te leren. Dat bleek ook in de tweede helft, waarin het patroon van de eerste werd voortgezet. Onder leiding van twee gelouterde dertigers, de Belg Vertonghen en de Argentijn Otamendi, wist Benfica Ajax op redelijke afstand van het doel te houden. Vertonghen, in Amsterdam opgeleid en groot geworden, dook in de tweede helft bij een spaarzame uitbraak zelfs even gevaarlijk op voor het doel van André Onana. Het bleek een waarschuwing.

Ajax zocht intussen door naar de bevrijdende opening. Door het ontbreken van topvorm bij sleutelspelers als Tadic, Berghuis en Antony, leidde het tot enkele halve kansjes, meer niet.

Langzaam doemde voor Ajax het PSV-scenario op. De Brabantse ploeg struikelde in augustus op de drempel van de Champions League, omdat het in Eindhoven de tanden stuk beet op een taai Benfica. Dat kreeg een pijnlijk vervolg in Amsterdam.

