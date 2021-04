Het Europees avontuur van Ajax eindigt in het oude Rome

In het oude Stadio Olimpico aan de Viale dei Gladiatori in Rome eindigde het internationale avontuur van Ajax voor dit seizoen. Het kwam voetballend net wat tekort tegen het geslepen AS Roma. Dat had vorige week in Amsterdam al met 1-2 gewonnen en haalde gisteravond alle trucs uit de kast om het ticket voor de halve finale te grijpen.

Bij Ajax misten te veel spelers de topvorm die nodig was geweest voor een klassieke stunt in Rome. Het resultaat: geen kans op revanche dus op Manchester United in de halve finale. De Engelse club was in 2017 tegenstander van Ajax in de finale van de Europa League. Het werd destijds in Zweden 2-0 voor United.

Hoe was het gisteravond gelopen als trainer Erik ten Hag het had aangedurfd om Brian Brobbey meteen in de basis op te nemen? De negentienjarige centrumspits bewees tegen AS Roma opnieuw waarom Ajax hem zo graag had willen behouden en waarom RB Leipzig hem zo graag wilde hebben.

Brobbey kwam na de rust in de ploeg en drukte meteen zijn stempel op Ajax. Binnen vier minuten zorgde hij voor de 0-1. Na een oogstrelende dieptepass van Per Schuurs verschalkte hij Roma-doelman Pau Lopez via een lobje, 0-1.

Afgekeurde treffer

Zeven minuten later leek Brobbey ook aan de basis te staan van de 0-2 die goed genoeg was geweest voor de halve finale. Na zijn schot richting Pau Lopez verzilverde Tadic de rebound. De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor keurde de treffer echter af na een ingreep van de Var. Bij het begin van de aanval had Nicolas Tagliafico een overtreding begaan op Mkhitaryan.

Aan de andere kant werd het doelpunt van Dzeko in de 71e minuut wel goedgekeurd. Na die gelijkmaker koos Ajax vol voor de aanval, met Kudus en Traoré als verse krachten erbij. De Romeinse muur hield echter stand.

De uitschakeling is een domper voor Ajax dat in Nederland financieel en sportief de concurrentie lijkt te ontgroeien en dus de laatste jaren het vizier nadrukkelijk op Europa heeft gericht. Overleven in de groepsfase van de Champions League lukte dit najaar niet. De noodzakelijke verbouwing van het elftal na het vertrek van Van de Beek en Ziyech was nog niet helemaal voltooid.

Dat leek na de winterstop wel het geval, Ajax kwam op toeren. In de Europa League werden Lille en Young Boys op overtuigende wijze geëlimineerd. Maar in de kwartfinale bleek de nummer zeven van de Serie A over twee wedstrijden net iets slimmer en efficiënter.

De Ajacieden lopen in Rome van het veld na de uitschakeling in de Europa League. Beeld ANP

Onnodige nederlaag

Had het voorkomen kunnen worden? Zeker. De nederlaag vorige week in Amsterdam was onnodig. Ajax was in die wedstrijd beter geweest en had de kansen gehad om afstand te nemen. Maar een gemiste penalty van Tadic bij 1-0 bracht de omslag. Vervolgens ging de onervaren Kjell Scherpen als doelman in de fout en viel ook nog de 1-2.

In de lange geschiedenis van Ajax was het drie keer gelukt om na een Europese thuisnederlaag op vreemde bodem alsnog plaatsing voor de volgende ronde te realiseren. Dat lukte voor het laatst in 2019 uit bij Real Madrid in de Champions League.

In Rome leek zo’n huzarenstukje er in de eerste helft zeker niet in te zitten. Ten Hag had Sean Klaiber als rechtsback in de basis opgenomen. Dat was geen keuze uit luxe. De back die vorig jaar overkwam van FC Utrecht leek na de winterstop alweer helemaal uit beeld geraakt maar door de schorsing van Rensch mocht hij opdraven. Ten Hag kon daardoor het centrale duo Timber-Martinez intact houden, met Alvarez voor hen. Na twintig minuten moesten de plannen alweer gewijzigd worden. Bij een sliding raakte Klaiber geblesseerd. Schuurs verving hem centraal, Timber schoof op naar rechts.

Ajax mist vernuft

Ajax kreeg toen wel de controle op AS Roma die er in de beginfase nog niet was. Roma, speculerend op foutjes bij de opponent, had daarin twee keer een ferme waarschuwing afgegeven. Eerst had Ajax het geluk dat Pellegrini uitgleed bij een schot op doel, vervolgens werd een treffer van Veretout na een combinatie met Dzeko wegens buitenspel afgekeurd.

Aanvallend miste Ajax het vernuft om de vijfmansdefensie van Roma te ontrafelen. De opbouw was, bij ontstentenis van de geblesseerde Daley Blind, te veel afhankelijk van Martinez. Op het middenveld kwam er te weinig dreiging van Gravenberch en Alvarez. Het grootste probleem van Ajax zat voorin aan de zijkanten. De Brazilianen Neres en Antony verkeren al weken niet meer in grootse vorm. Het opportunisme waar Ajax in de tweede helft toe veroordeeld was, bracht niet de bevrijdende treffer die nog een verlenging had opgeleverd.

