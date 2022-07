Het EK in Engeland moet deuren open voor meisjes en vrouwen uit alle lagen samenleving

Boven het standbeeld van Sir Matt Busby, de legendarische coach van Manchester United, staat op de glazen pui van Old Trafford in rood en blauw het logo van Euro 2022, het EK voetbal voor vrouwen. Ruim een uur voor de openingswedstrijd Engeland-Oostenrijk (het zal 1-0 worden), ziet official Glenn Gaent bij ingang E3 een ander publiek voorbij komen dan bij thuisduels van ManUnited. Meer gezinnen, minder mannen.

Maar ze zijn er wel, die mannen, zoals Andy Hogg (54). Hij is fan van de vrouwen van Ipswich Town en is er trots op dat Engeland het EK organiseert. Hogg, die voor de wedstrijd uit Londen is gekomen, roemt de gemoedelijke sfeer onder de supporters.

Hij heeft ook een kaartje voor de finale op Wembley, op 31 juli. Het is voor het eerst sinds 1995 dat Hogg weer naar Old Trafford komt. Aan dat laatste bezoek van 27 jaar geleden wordt hij niet graag herinnerd. De mannen van Ipswich Town verloren toen met 9-0 van Manchester United.

In het shirt van David Beckham

Jason Elgie (25) is met zijn vriendin vanuit Middlesbrough naar Old Trafford gereisd. Hij traint daar een vrouwenteam en was al eerder bij duels van de Engelse nationale ploeg. Elgie, in het shirt van David Beckham, vindt het mooi om te zien dat het niveau van de vrouwen steeds beter wordt. In The Brook, een pub in Sale even buiten Manchester, is het opvallend rustig. Op het terras kijken twee mannen naar de wedstrijd, maar ze hebben het vooral over de prestatie van Rafael Nadal op Wimbledon.

De belangstelling van de fans voor het EK is groot. Van de beschikbare 725.000 toegangskaarten zijn er al ruim een half miljoen verkocht. Ter vergelijking: het EK van 2017 in Nederland trok 240.000 toeschouwers. Volgens toernooidirecteur Chris Bryant hebben mensen uit 99 landen tickets besteld voor het Europees kampioenschap, iets wat hij een aantal jaren terug niet voor mogelijk had gehouden.

De Engelse voetbalbond FA is duidelijk als het gaat om wat de erfenis van het EK moet zijn. Er moeten meer deuren opengaan voor meisjes uit alle lagen van de samenleving. “Alle meisjes en vrouwen moeten gelijke kansen krijgen om deze sport te beoefenen”, zegt Sue Campbell, binnen de FA verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal. “Dit EK is een unieke gelegenheid om de inclusiviteit en diversiteit binnen onze sport te vergroten. Voetbal is power en we moeten die power gebruiken.”

Nog veel heuvels te beklimmen

Tijdens een media-aftrap een dag voor het EK in de Evolution Lounge van Old Trafford, het stadion van Manchester United, onderstreept Nadine Kessler het belang van het toernooi. De Duitse ex-international speelde zelf nog in de tijd “dat de speelsters de maten van de shirtjes belangrijker vonden dan dan de uitslag van de wedstrijd.” Nu werkt ze bij de Uefa en is het een van haar doelstellingen om het niveau van het vrouwenvoetbal in Europa naar een hoger plan te brengen.

Er moeten nog veel heuvels beklommen worden, weet Kessler. Als het gaat om geld lopen de vrouwen nog mijlenver achter bij de mannen. De Uefa verhoogde de prijzenpot voor het EK naar 16 miljoen euro, in 2017 was dat de helft. Een schijntje vergeleken bij de 355 miljoen euro die de mannen op het EK van 2020 mochten verdelen. “Daar moeten nog stappen gezet worden”, zegt Kessler, die vertelt dat de investeringen van de Uefa voor het vrouwen-EK niet opwegen tegen de baten. “Financieel lijden wij verlies op dit toernooi.”

Suzanne Wrack is journalist bij The Guardian en auteur van het boek A Woman’s Game, waarin de geschiedenis van het vrouwenvoetbal in Engeland vanaf het Victoriaanse tijdperk tot nu wordt beschreven. Voor haar krant volgt ze het Engelse vrouwenvoetbal pas sinds het EK van 2017 in Nederland. “Ik kreeg vlak voor het toernooi de vraag of ik erheen wilde. Dat was voor het eerst dat een landelijk krant ervoor koos om serieus verslag te doen van een vrouwentoernooi.”

Er ontstond een sneeuwbaleffect

De aangekondigde evaluatie van het werk in Nederland kwam er niet. Haar verslagen hadden een groot publiek bereikt en de reacties van de lezers waren lovend. Er ontstond een soort sneeuwbaleffect, aldus Wrack en de journalistieke benadering van het vrouwenvoetbal ging hand in hand met de sportieve en commerciële opmars van de sport in Engeland. “Nu hebben alle kranten mensen in dienst die het vrouwenvoetbal fulltime volgen.” The Guardian heeft zeven verslaggevers op het EK gezet.

Wrack ontkent dat alleen meisjes en vrouwen geïnteresseerd zouden zijn in het vrouwenvoetbal. Ze haalt een recent onderzoek aan waaruit blijkt dat mannen tussen de 18 en 30 jaar de sport steeds meer zijn gaan volgen. Ook door de aandacht van de BBC, die veel duels uitzendt. “Ik zat laatst in een taxi en de chauffeur zei dat hij naar een wedstrijd van de vrouwen van West Ham United had gekeken. Hè, dacht ik, vreemd eigenlijk. Maar dat begint dus normaal te worden.”

De Nederlandse voetbalsters hebben de laatste oefenwedstrijd tegen Finland (2-0) voor het EK in Engeland gewonnen. Met een recordaantal verkochte kaarten wint het vrouwenvoetbal aan populariteit. Opvallend is ook de sportiviteit op en rond het veld.