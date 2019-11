Het duizelt Kjeld Nuis af en toe, maar hij wint wel

Kjeld Nuis kon zondag in Minsk zijn eerste internationale zege van het nieuwe schaatsseizoen bijschrijven. Na een paar moeizame wedstrijden waarin hij met moeite op de been bleef, reed hij zondag in het eerste wereldbekerweekend van het nieuwe seizoen op de 1500 meter eindelijk weer eens ‘rustig’. Dat leverde gelijk een zege op, al waren de marges niet groot.

“Lékker man”, zei hij tegen niemand in het bijzonder toen hij zag dat op de 1500 meter het nummer 1 achter zijn naam bleef staan. In de laatste rit kwamen Denis Joeskov en Thomas Krol niet tot zijn 1.46,22. Zij werden tweede en derde. En als Nuis zich lekker voelt, dan praat hij honderduit.

Aandenken van een ongeluk

Voor olympisch kampioen Nuis (30) speelde meer mee dan alleen maar winnen van Joeskov en Krol. Nog geen enkele keer had hij dit seizoen lekker in de rondte gereden. Twee weken geleden in Heerenveen had hij zijn muts omhoog geschoven en laten zien wat er als aandenken was achtergebleven van een ongeluk, half oktober, tijdens het trainingskamp in het Duitse Inzell.

Het was een ongelukkig moment. Op het moment dat ploeggenoot Thomas Krol de achterklep van een auto dichtgooide, wilde Nuis nog wat pakken. De klep kwam tegen zijn hoofd en pats, Nuis lag languit op de grond. Knock-out. Een paar dagen zat schaatsen er niet in. Nuis was een dag na het ongeluk ‘als een gek’ krachttraining gaan doen, maar dat was de verkeerde keus. Het duizelde. Die avond kon hij niet slapen. Het was het belangrijkste signaal dat hij rustiger aan moest doen.

Uiteindelijk werd de voorbereiding een week verstoord. Bovendien bleef de duizeligheid terugkomen. Twee weken geleden in Heerenveen, toen hij zich plaatste voor de wereldbekerwedstrijden, was hij nog duizelig geweest en had de medische staf hem even gecontroleerd. Ook in Minsk was dat het geval, zaterdag nog na de 1000 meter.

Verkrampte vuisten

Technisch was het bij Nuis verre van ideaal. In Heerenveen viel hij bijna op de 1500 meter en werd hij vanwege uitwaaieren in de bocht gediskwalificeerd, maar gelukkig voor Nuis kwam de jury uiteindelijk terug op die beslissing.

In Minsk gaf hij zaterdag de 1000 meter na twee passen weg, in zijn eigen woorden. In een rechtstreeks duel met Krol waren het zijn eigen misslagen die hem nekten. Hij werd slechts derde. Na die twee eerste passen had hij de race ‘opgegeven’, aldus Nuis.

Op de 1500 meter was het zondag wél goed. Hij was weer eens rustig gebleven, niet gaan ‘knijpen’, vertelde hij. Wanneer Nuis een moeilijke rit rijdt, is dat te zien aan zijn vuisten die bijna verkrampt zijn. Gaat het goed, dan is hij stilistisch veel soepeler.

Nuis zette de winstteller van Nederland in Minsk dit weekend op zeven. Ook Thomas Krol (1000 meter), Patrick Roest (5 kilometer), Ireen Wüst (1500 meter), Jorrit Bergsma (massastart) wonnen, evenals de teamsprint-mannen en vrouwen.

Zorgenkind van het weekend was Sven Kramer, die na een dertiende plek op de 5 kilometer vrijdag (zijn slechtste resultaat op die afstand ooit) met rugklachten terugkeerde naar Nederland. De kans is aanwezig dat de beste Nederlandse schaatser ooit minder vaak dan hij zelf wil te zien zal zijn in het eerste deel van het seizoen. ‘Dit was een race waarvan je hoopt dat die nooit komt’, schreef hij op Instagram. En bij de NOS zei Kramer: “Ik wil eigenlijk ook niet zo in de rondte rijden”.

