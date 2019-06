Het duel tussen Oranje en Japan is een strijd op twee fronten

Bij de herhaling van de achtste finales op het WK van 2015 tussen Nederland en Japan staat vanavond niet alleen een plek bij de laatste acht op het spel. Ook wordt er indirect gestreden om een olympisch ticket voor de Spelen van volgend jaar.

Die strijd valt altijd in het voordeel uit van Japan, dat als gastland al verzekerd is van deelname. Nederland loopt bij een nederlaag in het Roazhon Park in Rennes de Spelen in Tokio mis.

De drie beste Europese landen op het wereldkampioenschap in Frankrijk kwalificeren zich voor het olympisch voetbaltoernooi dat in zes Japanse steden wordt afgewerkt. Op dit moment staan er met Duitsland, Engeland, Frankrijk en Noorwegen al vier landen uit Europa in de kwartfinales. Nederland valt dus automatisch af voor uitzending naar de Spelen als het vanavond niet weet te winnen van Japan.

Het verbaast Sarina Wiegman niet dat Europa tot dusver de overhand heeft in de kwartfinales van het WK, zei ze gisteren in een overvolle perszaal in het stadion van Stade Rennais, waar vanavond zo’n tweeduizend Nederlandse supporters de wedstrijd tegen Japan zullen volgen. Volgens de bondscoach is het een logisch gevolg van de ontwikkeling die het vrouwenvoetbal in Europa de laatste jaren doormaakt.

Status van full-prof

“Er wordt steeds meer geld gestoken in de competities”, aldus Wiegman. “De meeste speelsters in de grote Europese competities hebben de status van full-prof en zijn dagelijks bezig met intensieve programma’s. Ze spelen allemaal veel topwedstrijden op een hoog niveau. Ook worden de speelsters beter opgeleid, al kan dat in mijn ogen nog wel beter. De jonge speelsters hebben een hoger niveau als ze naar de senioren komen.”

Op het WK van vier jaar geleden in Canada werd Europa bij de laatste acht alleen vertegenwoordigd door Engeland, Duitsland en Frankrijk. Engeland kwam destijds niet in aanmerking voor een startbewijs voor de Spelen van 2016, doordat Groot-Brittannië geen voetbalploeg naar Rio de Janeiro stuurde. Duitsland en Frankrijk verdienden twee van de drie beschikbare olympische tickets.

Voor de derde plek werd een olympisch kwalificatietoernooi georganiseerd tussen Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Deze landen waren op het WK allemaal uitgeschakeld in de achtste finales. Om de kansen van Nederland te vergroten stelde de KNVB zich met succes kandidaat voor de organisatie van het minitoernooi. In maart 2016 streden de vier landen in Rotterdam en Den Haag om dat ene ticket.

Mislopen van de Spelen

Na een overwinning op Zwitserland (4-3) en een nederlaag tegen Noorwegen (1-4) moest Nederland in de afsluitende wedstrijd van Zweden winnen om te mogen debuteren op het olympisch platform. Op het Rotterdamse Kasteel kwamen de Oranje-vrouwen echter niet verder dan 1-1, waardoor Zweden, dat nog nooit ontbrak op de Spelen, de reis naar Brazilië mocht boeken. In Rio verloor Zweden de strijd om de gouden medaille van Duitsland.

Het mislopen van de Spelen betekende het einde van Arjan van der Laan als bondscoach. De opvolger van Roger Reijners kreeg van de KNVB te horen dat het vertrouwen ontbrak om door te gaan. Twee maanden later werd Wiegman aangesteld als bondscoach en onder haar begon Nederland aan een opmars die leidde tot de Europese titel, een grotere populariteit en torenhoge verwachtingen vanuit de buitenwacht.

In de afgelopen maanden liet Wiegman desgevraagd weten dat het veroveren van een olympisch ticket een van de doelstellingen op dit WK was. Wat dat betreft is de wedstrijd van vanavond cruciaal. “Het wordt tegen Japan sowieso een lastige klus”, zei Wiegman, wier contract anderhalf jaar geleden werd verlengd tot en met de Spelen in Tokio. “We gaan er alles aan doen om door te gaan en daarna zie we wel verder.”

