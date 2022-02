Het dopingspook waart toch weer rond op de Spelen, en wéér binnen de Russische ploeg

Alsof er niets aan de hand was, trainde Kamila Valieva donderdag gewoon op het olympisch ijs van Peking. ‘Miss Perfect’, de grote favoriete voor het individuele goud, wordt verdacht van doping, een thema dat dus weer de kop opsteekt op de Winterspelen en wéér binnen de Russische ploeg. Dat wekt veel argwaan.

Dat ze ‘gewoon’ trainde, betekent dat er nog geen ‘ordemaatregel’ is opgelegd. Dat had de Internationale Schaatsunie (ISU) in overleg met het Tribunaal voor de Sport (CAS) wel kunnen doen, zegt Vincent Egbers, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit. “De overtreding van het dopingreglement is blijkbaar geconstateerd. In afwachting van een tuchtzaak kun je dan alvast worden geschorst.” Duidelijk is wel dat achter de schermen een ‘juridisch geschil’ speelt. De Russen vechten de positieve test van Valieva aan.

Trimetazidine voorkomt angina-aanvallen

Rusland pakte maandag goud in de landenwedstrijd. Valieva boekte een individuele recordscore. Maar de uitreiking van de medaille dinsdag ging niet door. De reden: in Valieva's urinemonster dat voor het EK in Estland eind januari werd afgenomen zou trimetazidine zijn aangetroffen. Dat middel voorkomt angina-aanvallen en gaat duizeligheid tegen. Het staat sinds 2014 op de verboden lijst omdat het het uithoudingsvermogen vergroot en de bloedtoevoer verbetert, wat beide een kunstrijder zou kunnen helpen. Egbers: “Als zij hartproblemen heeft, kan ze om medische redenen dispensatie krijgen. Anders heeft ze een probleem.”

In 2014 werd de Chinese zwemmer Sun Yang, drievoudig olympisch kampioen, er op betrapt. Op de Spelen van PyeongChang in 2018 gebeurde dat bij de Russische bobsleester Nadezhda Sergeeva. Over de dopingmoraal in Rusland werd na de Spelen van Sotsji in 2014 veel duidelijk. Er was sprake geweest van een door de staat gefinancierd, grootschalig dopingsysteem. Het land mag daarom ook in Peking niet deel onder Russische vlag meedoen, maar als ‘Russisch Olympisch Comité’ (ROC).

Iraanse skiër werd meteen geschorst

De slepende onzekerheid die nu al enkele dagen rond Valieva hangt, staat in schril contrast met het snelle optreden van het CAS toen de Iraanse skiër Hossein Saveh Shemshaki maandag positief werd bevonden op een anabole steroïde. Hij werd woensdag al geschorst.

In het Russische kunstrijden zijn in het verleden herhaaldelijk atleten betrapt op onder meer afslankmiddelen of maskeringsmiddelen. In 2019 werd Alexandra Koshevaya twee jaar geschorst na een positieve test op torasemide. Later dat jaar werd ijsdanseres Anastasia Shakun voor twee jaar uitgesloten vanwege het het gebruik van furosemide. In juli 2020 kreeg Maria Sotskova een schorsing van tien jaar, omdat ze een medisch certificaat had vervalst om een ​​dopingovertreding te verklaren.

De ISU en het IOC geven nog geen duidelijkheid over de kwestie rond Valieva. “Het is complete speculatie. Het IOC heeft dopingzaken uitbesteed aan het internationale testagentschap ITA en sporttribunaal CAS, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen", zei IOC-woordvoerder Mark Adams donderdag.

Geen enkele transparantie in Chinees antidopingprogramma

Eerder deze week rezen er twijfels over de betrouwbaarheid van de dopingbestrijding door de Chinezen van de eigen atleten. De nationale instantie die daarvoor moet zorgen, was altijd verknoopt – ook financieel – met de staat en dus niet onafhankelijk. Bovendien is er geen enkele transparantie. Deze zaken hekelde Wereldantidopingagentschap WADA al in 2017, onthulde de vermaarde dopingspecialist van de Duitse omroep ARD Hajo Seppelt deze week. Pas sinds december zou China dat beter geregeld hebben. Te laat voor betrouwbare aanpak richting deze Spelen, aldus de ARD.

“Ik snap de zorgen. Zijn die Chinese sporters wel goed getest voor het toernooi? China vertoont inderdaad weinig transparantie", zegt Egbers. “Maar strikt genomen hoeft dat ook niet richting ons te gebeuren. Het Wada is verantwoordelijk voor het controleren van nationale anti-dopingprogramma’s.”

Dat China weigert urinemonsters naar onafhankelijke buitenlandse laboratoria te sturen, zoals de ARD ook meldde, is volgens Egbers niet uitzonderlijk. “Dat hoeft China ook niet te doen, ze hebben een eigen geaccrediteerd laboratorium, zoals ook landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk hun testen in eigen land uitvoeren.”

