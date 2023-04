Het bloedende achterhoofd van Davy Klaassen als symbool van ontspoorde normen en waarden

Voetbalstadions waren ooit bedoeld als theater tegen de zwaarte van het leven. Iedereen kent het gevoel van kinderlijke vervoering, alsof je even wordt opgetild en vervolgens wordt meegesleurd in de stroming van het heden, als een aangename mui die je wegtrekt uit de alledaagse perceptie. We vergeten onze zorgen, verliezen ons besef van tijd, hebben alle ogen op dezelfde bal, en wachten op dat ene moment dat zich nooit meer op die manier zal voltrekken.

Een ogenblik later kunnen we het alleen nog vanuit vaste cameraposities herbeleven, maar niets is vergelijkbaar met het lot dat zich op dat ene moment voor je netvlies heeft voltrokken. Het wonder van het nu.

Maar de afgelopen decennia werden de arena’s vrijplaatsen voor gedrag dat elders wordt afgekeurd, de sociale grenzen steeds verder gerekt. De voetbalsupporter hoort op afstand, achter het doel of op de eerste ring, maar het publiek kwam steeds dichterbij. In figuurlijke zin leidt dat tot het grootste genot – de twaalfde man die in elk stadion rondwaart – letterlijk is het meestal uiterst problematisch. Dit jaar werd er al een doelman aangevallen, spelers werden belaagd en bekogeld. De kalklijnen tussen voetballers en supporters zijn vertrapt, de cruciale ruimte tot het podium platgelopen.

Streep bloed op zijn schedel

Toen Davy Klaassen een aansteker tegen zijn achterhoofd kreeg, was ik niet gechoqueerd – en juist dat is wat mij ervan bijbleef. De wond betekende meer dan de streep bloed op zijn schedel, een metafoor voor de staat van het Nederlandse profvoetbal; de sport is beschadigd, maar het is onmogelijk om dat zonder spiegel zelf waar te nemen. Op die dag, een paar weken geleden, was het probleem opeens waarneembaar. Klaassen was het slachtoffer van een hooligan, zijn achterhoofd een symbool van ontspoorde normen en waarden. De KNVB stofte het kalkwagentje af en scherpte de regels kordaat aan.

Vrijdagavond tijdens NAC-Willem II gaat het opnieuw mis. De uitploeg komt op voorsprong, aanvaller Elton Kabangu glijdt op zijn knieën naar de hoekvlag, de vliegende plastic bekers tegemoet. De afstand tussen veld en tribune wordt die avond voor de tweede keer geschonden, de arbiter fluit voortijdig af. Spelers van Willem II rennen met drukke handgebaren en vragende gezichten naar hem toe, de supporters scanderen ‘voetballen’ in lettergrepen. De bal wordt opgeborgen, de spelers gaan douchen, de supporters naar huis.

De wedstrijd zal op een later moment zonder publiek worden uitgespeeld, verwijdering tussen voetballers en fans is de hoogste collectieve straf voor de verstandsverbijstering van een individu.

Eindelijk, denk ik, de KNVB kan ongewenst gedrag dus wel adequaat bestrijden. Er was alleen een aansteker en een druppel bloed voor nodig. Dus lijkt het me een perfect moment om nog wat andere lijnen te trekken, grenzen die vrijwel elke week worden overschreden. Een dag voor de beruchte bekerwedstrijd werd PSV’er Xavi Simons nog bedolven onder homofobe spreekkoren – de regels om wedstrijden om die reden te staken zijn net zo eenduidig, maar worden nooit gehandhaafd. Racistische, antisemitische en homofobe spreekkoren zijn minstens zo pijnlijk als een aansteker op het achterhoofd, de schade is alleen minder zichtbaar.