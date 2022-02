Het beste skikoppel ter wereld leeft samen maar apart in het olympisch dorp

Ze groeten elkaar in het voorbijgaan langs de piste, eten hun maaltijden samen met een scherm plexiglas ertussen, maar spreken elkaar deze weken vooral op hun gebruikelijke manier: via Facetime. Het beste skikoppel ter wereld, de Amerikaanse Mikaela Shiffrin en de Noor Aleksander Aamodt Kilde, leven als geliefden samen, maar toch apart in het olympisch dorp. Valentijnsdag brengen ze afzonderlijk van elkaar door, elk met hun eigen kamergenoot.

Beiden zijn wonderen der natuur. Shiffrin (26) heeft twee olympische titels op haar naam staan: op de slalom in Sotsji en de reuzenslalom in Pyeongchang. Daarnaast mag ze zich zesvoudig wereldkampioen noemen en wil ze haar erelijst uitbreiden in Peking. Kilde (29) spot dit seizoen met alle skiwetten door na een zware blessure drie wereldbekers te winnen op zowel de Super-G als de afdaling. Op het koningsnummer geldt de Noor maandag als uitgesproken favoriet.

Een ongekende positie gezien zijn recente blessuregeschiedenis. Amper een jaar geleden scheurde Kilde zijn kruisband na een val in Colorado. Het herstel duurde maanden, maar de specialist op de afdaling keerde sterker terug dan ooit.

Schwarzenegger

Zelfs voor iemand die in de sport bekend staat als ‘het beest’, ‘de man van ijzer’ en ‘de Arnold Schwarzenegger van het skiën’ is dat opmerkelijk. Niet zelden luiden kruisbandblessures het einde van sportcarrières in.

Shiffrin is onder de indruk van de manier waarop haar vriend terugkeert. “Je moet heel geduldig zijn en nog harder werken”, zegt ze tegen de Washington Post. “Hoe hij dit seizoen presteert, is ongelofelijk.”

De bijnamen van Kilde komen voort uit zijn ongehoorde pijngrens en de tilrecords die hij heeft in het krachthonk. Volgens teamgenoot Kjetil Jansrud is niemand zo sterk als Kilde, zegt hij tegen persbureau AP. “Al jaren is hij de man boven op de apenrots als het gaat om fysieke training. Dat geeft hem een voordeel op de piste. Hij heeft meer en andere reserves.”

Mikaela Shiffrin met haar gouden plak in 2018. Beeld REUTERS

Squatten doet Kilde met 220 kilo in de nek, bankdrukken lukt met 150 kilo. Het zijn legendarische getallen in de skiwereld. Met zijn massieve benen is Kilde als geen ander in staat om met hoge snelheid in scherpe bochten toch een aerodynamische houding aan te nemen. Hij zet zijn benen in de sneeuw en geeft geen krimp als de benen verzuren.

Perfecte atleet

Ook Daniel Tangen, trainer bij de Noorse ploeg, kent niemand zoals Kilde. “Hij domineert tijdens de krachttrainingen. Kilde is de perfecte atleet. In elk aspect is hij zo ongelofelijk sterk. Hij spot met alle natuurwetten.”

De eerste week heeft Kilde vooral zijn frustratie over het niet kunnen samenzijn van Shiffrin een plek moeten geven. “Het is een soort teasen. Ik zie haar, maar ik kan haar niet aanraken.”

Blijft niets anders over dan via Facetime elkaar van tips voorzien. “Maar dat is niet waarom ik met haar ben. Al hebben we het vaak over hoe we nog beter kunnen worden of hoe we ons moeten voorbereiden op een belangrijke wedstrijd. Bovenal is het gewoon een geweldige vrouw.”