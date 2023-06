Het belang van sport wordt voor het eerst vastgelegd in een wet

Een lang gekoesterde wens van de Tweede Kamer gaat in vervulling: er komt een sportwet. Althans, het kabinet gaat daartoe nog in deze regeerperiode een eerste aanzet geven. De wet moet er uiteindelijk voor zorgen dat meer mensen in de toekomst sporten en bewegen.

Mede door corona is daar de klad in gekomen. De sportsector is de laatste jaren ‘steeds meer onder druk komen te staan’, schrijft minister Conny Helder in een brief aan de Kamer. Het aantal kinderen met obesitas neemt verder toe, de motorische vaardigheden worden minder, de ledenaantallen van sportverenigingen dalen.

Maar wie is daar verantwoordelijk voor? En wat is de rol van het Rijk, van gemeenten, provincies, sportscholen en andere commerciële aanbieders, sportkoepel NOC-NSF en de sportbonden? Dat is nooit wettelijk vastgelegd. Het wetsvoorstel dat minister Helder voor ogen heeft, moet dat gaan veranderen.

Sport krijgt daarmee, voor het eerst in de geschiedenis, een wettelijke basis bij de landelijke politiek. Daarmee komt die ook structureel op de agenda’s in Den Haag, ook in overleggen met andere ministeries over bijvoorbeeld meer fietspaden, speeltuinen of gezond eten.

“Sport is van enorm belang. Niet alleen vanwege de grote maatschappelijke waarde, maar ook omdat het leuk en gezond is. Het verbetert je kwaliteit van leven, ongeacht je leeftijd. Door sport mede als publieke verantwoordelijkheid vast te leggen in de wet, wil ik ervoor zorgen dat het bij de Rijksoverheid en gemeenten hoger op de agenda komt”, laat Helder weten.

Voorlopig geen extra geld voor sport

Wat dit allemaal in de praktijk concreet betekent, zal nog moeten blijken. Extra geld voor de sport komt er voorlopig niet. Ook blijven gemeenten verantwoordelijk voor de sportaccommodaties, het ondersteunen van verenigingen en buurtsportcoaches. Die ‘fijnmazige’ infrastructuur moet overeind blijven, schrijft Helder. In 2021 gaven de gemeenten samen 1,7 miljard euro uit aan sport; ze incasseerden uit de sport 585 miljoen euro dat jaar.

Het probleem is nu dat er nogal grote verschillen zijn tussen hoe gemeenten met sport omgaan. De afstemming tussen al die verschillende lokale sportakkoorden moet beter. Vanwege de huidige versnippering adviseerde de NLsportraad het kabinet al in 2021 om tot een landelijke sportwet te komen. Een Kamermeerderheid sloot zich daarbij aan.

Het is echter niet de bedoeling van Helder dat het Rijk nu alle regie naar zich toe trekt. Ook ziet ze geen ‘formele zorgplicht’ weggelegd voor Den Haag.

Integriteitscentrum voor de sport

De bevoegdheden en taken van het nieuwe, onafhankelijke integriteitscentrum voor de sport zullen wel onderdeel worden van de sportwet. De minister kondigde de komst van dat centrum in maart al aan, naar aanleiding van klachten over het huidige Centrum Veilige Sport Nederland.

Het nieuw op te richten centrum, dat onder meer een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag krijgt, moet ook een wettelijke basis krijgen om bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens vast te mogen leggen.

Toekomstige kabinetten zouden volgens Helder de sportwet verder kunnen uitbreiden. Daarbij denkt ze aan regelgeving om (sociale) veiligheid bij verenigingen te bevorderen en om sportclubs toegankelijk en betaalbaar te houden. Momenteel groeit de kloof tussen hoger- en lageropgeleiden, waarbij de laatste groep steeds minder aan sport doet.

Lees ook:

Sportverenigingen vallen om, maar de overheid doet niets. CDA-Kamerlid Inge van Dijk vindt dat oliedom.

Sportverenigingen dreigen massaal om te vallen. Maar de overheid doet daar niets aan. Dat is oliedom en kortzichtig, vindt CDA-Kamerlid Inge van Dijk.