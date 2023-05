Het belang van Primoz Roglic voor Jumbo-Visma is moeilijk te overschatten: ‘Ik ben trots dat ik de persoon ben waar mensen voor komen’

Midden tussen feestvierende ploeggenoten, nerveuze organisatoren en uitgelaten fans zoekt Primoz Roglic zaterdag heel even een momentje voor zichzelf. Het shirt net uitgedaan en al zittend op een klapstoeltje balt hij zijn vuisten. Hij maakt zich klein, doet de ogen dicht en zo ineengedoken schreeuwt hij het één keer uit. Alle emoties van drie weken Giro, de spanning, stress en de ontlading zitten in die kreet.

Het is een kort moment alleen op Monte Lussari, waar Roglic dan net de laatste klimtijdrit in de Giro heeft gewonnen en weet dat hij met een verschil van veertien seconden op Geraint Thomas de Ronde van Italië gaat winnen. Daarna wordt hij bedolven door feestvierende ploeggenoten. Koen Bouwman kan het niet geloven en staat met tranen in de ogen. Sam Oomen houdt hem secondenlang stevig vast.

‘De energie van de supporters was enorm’

De hele berg, op een paar kilometer van thuisland Slovenië, is op dat moment van Roglic. Sloveense vlaggen wapperen overal. Het ‘Rogla, Rogla’ van de fans galmde langs de flanken. “Dit is thuis”, zal hij later zeggen. “Ik heb hier heel veel tijd doorgebracht. De energie van de supporters was enorm. Dit moment zal ik voor altijd onthouden.”

De machtsgreep kwam op het laatst mogelijke moment, een dag voor de finish in Rome. En nu lukte het de Sloveense kopman wel. Want onherroepelijk gaan de gedachten terug naar 2020, toen Roglic (33) alleen nog een formaliteit moest afwerken in de klimtijdrit van de Tour de France naar La Planche des Belles Filles. Hij stond zo ver voor, de eindzege zou hij niet laten gaan. Maar dat gebeurde wel. Roglic storrte in, Tadej Pogacar won de Tour.

De wond was diep, is nog steeds niet geheeld. Sinds die editie heeft hij Parijs nooit meer gehaald. Bovendien is de Tourzege vooralsnog buiten bereik. Roglic is in de Tour-hiërarchie voorbijgestreefd door Jonas Vingegaard, de jonge Deen die binnen de ploeg door Roglic zelf naar voren werd geschoven als groterondewinnaar. Dit jaar is de Tour wederom voor Vingegaard. Een titelverdediger laat je niet thuis, is de gedachte. Voor Roglic, te goed voor alles maar net niet sterk genoeg om kopman te zijn in de Tour, restte een andere ronde. Het werd de Giro.

Houten kop

Ook in Roglic’ racestijl ligt drama opgesloten. Hij neemt nooit een grote voorsprong, waardoor de spanning er altijd is. Naast zijn talrijke hoogtepunten (drie keer de Vuelta, olympisch kampioen tijdrijden, Luik-Bastenaken-Luik) zijn er diepe dalen. Na een val in de Vuelta vorig jaar moest hij een zware schouderoperatie ondergaan. De revalidatie duurde maanden. Het werd stil rond zijn persoon, zeker nadat hij in een ongelukkig persbericht de schuld van de valpartij legt bij een tegenstander.

Maar Roglic kwam sneller dan gepland weer terug. Met haar op de benen won hij de Tirreno-Adriatico. Niet veel later was hij Remco Evenepoel de baas in de Ronde van Catalonië. Vier weken bleef hij met ploeggenoten op hoogte op Tenerife. Het teamgevoel werd daar gekweekt, zij het dat drie van de acht renners vlak voor de Giro moesten afzeggen. Robert Gesink en Tobias Foss met corona, Jan Tratnik na een aanrijding met een auto. De vervangers werden in allerijl ingevlogen.

Roglic bleef er onverstoorbaar door. Hij heeft een houten kop, zegt iedereen die met hem werkt. Iets wat hij ook deze Giro liet zien. Twee weken regen gleden van hem af, hij bleef altijd vrolijk. Toen hij viel, grapte hij dat hij wat vel was verloren en zo een paar gram lichter was. En dat slechte weer? “Je moet overleven. Het is zoals Rocky zegt: het gaat er niet om hoe hard je slaat, maar om hoe hard je geslagen kunt worden.”

‘Hoop was het verhaal van deze Giro’

Toch bracht ook deze Ronde van Italië tragiek. De dagen in de hoogste bergen brachten hem niet in de roze trui. Sterker nog, dinsdag verloor hij tijd in de eerste van drie zware bergetappes. De heup was na een val toch meer geraakt dan gedacht. Het was aan ploeggenoot Sepp Kuss te danken dat het verschil niet meer werd dan twintig seconden. Later in de week voelde hij zich beter. Altijd houdt hij geloof in de eindzege, zeker omdat Thomas niet ver uitloopt. “Hoop was het verhaal van deze Giro”, zou hij analyseren.

In de tijdrit lijkt hij op aangrijpende wijze weer mis te grijpen. Roglic rijdt over een hobbel in de weg en zijn ketting loopt eraf. Het hart slaat over bij de mechanieker die achter hem op de motor zit en bij Koen Bouwman, die boven op een groot scherm de wedstrijd volgt maar niet meer durft te kijken. Iedereen weet: dit kost tijd, dit zijn kostbare seconden.

Roglic moet in volle inspanning van de fiets, en heeft nog de tegenwoordigheid van geest om zelf het euvel te verhelpen. Hij wordt op gang geduwd door de mechanieker en een fan. Die laatste blijkt een oud-ploeggenoot te zijn van het schansspringteam waar hij als junior een paar kilometer van Monte Lussari voor uitkwam.

Niet dat hij veel dacht op dat moment, verklaart hij later. Hij grapt er over: “Ik kon op adem komen. Ik stond daar toch maar. Het was even opnieuw opstarten.” En het is alsof de stop hem krachten gaf. Juist daarna maakt hij het verschil met Thomas. Is het revanche voor 2020? Hij wil er niet aan. “Elke situatie is een nieuwe situatie”, zegt hij op de top van Monte Lussari.

Feit is dat Roglic voor Jumbo-Visma de trilogie aan grote rondes compleet maakt. Hij won zelf de Vuelta, hielp Vingegaard vorig jaar aan de Tourzege en is nu winnaar van de Giro. Hij was de eerste die voor de grote zeges zorgde. Door zijn succes werd het mogelijk voor Jumbo-Visma om te bouwen aan het dominante team dat het nu is. De waarde van Roglic voor de ploeg is zo moeilijk te overschatten.

Bovendien is hijzelf een grote ster, bleek zaterdag op de top van Monte Lussari. Een gegeven dat veel meer is dan alleen een roze trui of een trofee in de woonkamer. “Als je een persoon bent waar mensen voor komen, ongeacht het resultaat, dan is dat een ongelooflijk gevoel. Ik ben trots dat ik die persoon mag zijn.”

Lees ook:

Favoriet Roglic pakt laatste kans in Giro en verovert roze trui

Lang leek de favoriet geslagen, maar Primoz Roglic pakte de laatste kans. Hij reed zaterdag op Monte Lussari naar de roze trui in de Ronde van Italië. Als hij niet valt, rijdt hij zondag als overwinnaar Rome binnen.