Het afglijden van PSV is voer voor psychologen

Voor dit seizoen dachten vijf topbedrijven uit de regio Eindhoven dat het een goed idee was om PSV als uithangbord te kiezen. ‘Brainportregio Eindhoven’ staat er nu op de shirts; zo willen hightech-firma’s als Philips, VDL en ASML samen ‘de slimste regio van Europa’ promoten. Maar het project met PSV pruttelt en hapert nu al maanden en de problematiek is inmiddels bijna net zo complex als de nieuwste chipmachine van ASML.

Gistermiddag, kort voor de wedstrijd tegen FC Twente, werd nog een extra dimensie aan de crisis toegevoegd. International Steven Bergwijn had eerder op de dag bij trainer Ernest Faber gemeld dat hij niet meer voor PSV wilde spelen. Hij was in Londen om een transfer naar Tottenham Hotspur af te ronden. Er zou naar verluidt 30 miljoen euro mee gemoeid zijn. Faber had zich na het beker-echec tegen NAC donderdag nog kritisch uitgelaten over het gebrek aan eerzucht in zijn selectie, en de wil er in moeilijke tijden samen de schouders onder te zetten. Hij doelde ook op Bergwijn die al langer mokkend rondliep en niet was opgestaan als de leider die hij volgens zijn salaris, status en eigen inschattingen wel had moeten zijn.

Faber realiseerde zich na het telefoontje gistermorgen meteen dat het geen zin had om op zijn strepen te gaan staan. “Ik ga uit van de intrinsieke motivatie van spelers, het moet uit het hart komen. Ik heb ze gevraagd om in het groepsbelang te denken maar dat is in dit geval niet gebeurd. Steven maakt een andere keuze, wij moeten verder.”

Zo rommelt het op alle fronten door bij PSV. Eerder deze maand werd bekend dat ook Pereiro niet meer in actie komt omdat hij verkocht moet worden. De Uruguayaan en Bergwijn zijn spelers die het elftal van de creativiteit kunnen voorzien die ook gisteren tegen FC Twente volledig ontbrak. Plichtmatig en angstig kwam PSV voor de dag. In een sfeer van cynisme op de tribunes, waar veel stoeltjes leeg bleven, was de thuisclub vertwijfeld op zoek naar een therapeutische zege. Dumfries leek met de 1-0 alsnog voor wat opluchting te zorgen maar in de slotfase, toen PSV al met tien man stond na een rode kaart voor Afellay, ging het mis. Van afstand kogelde Vuckic raak: 1-1.

Het leidde tot een striemend fluitconcert en rellerig oproer van de harde kern voor de hoofdingang van het stadion. Er werd met dranghekken gegooid, de ME moest ingrijpen om bestorming te voorkomen. Die supporters hadden met spreekkoren en spandoeken tijdens de wedstrijd al laten blijken wie in hun ogen de zondebokken zijn: algemeen directeur Toon Gerbrands (‘Toon, ballen geen boeken’) en technisch manager John de Jong. Zij zijn volgens de fans verantwoordelijk voor de vroege uitschakeling in Europa, de afgang in het bekertoernooi en de pijnlijke glijvlucht in de eredivisie.

Gerbrands mag worden aangerekend dat hij na het ontslag van Van Bommel koos voor een tussenpaus. Aan Faber de ondankbare taak er nog iets van te maken dit seizoen, terwijl het vertrek van Van Bommel als een veenbrand blijft smeulen binnen de club. Bert van Marwijk vertelde onlangs op tv dat veel spelers het niet eens waren met het ontslag van zijn schoonzoon. Ze zouden Van Bommel nog dagelijks bellen. Van Marwijk gaf ook aan dat Van Bommel had moeten werken met een onevenwichtige selectie en dat John de Jong daarvoor verantwoordelijk is.

Het lijdt geen twijfel dat de spelersgroep persoonlijkheid, mentaliteit en simpelweg voetballende kwaliteit mist. Voor een kleine 35 miljoen euro werd afgelopen zomer in nieuwkomers geïnvesteerd; het lijken vooral miskopen. Een Bruma, Baumgartl, Boscagli en Doan wacht een forse afschrijving. Bruma was de enige die gisteren speelde en hij deelde in de malaise. Misschien wel het meest illustratief voor het gebrek aan vorm en vertrouwen in het elftal was de kans die Gakpo na rust miste. Hij verscheen met twee medespelers alleen voor de Twentse doelman, legde de bal niet breed maar schoot hem twee meter naast het doel.

Voer voor psychologen, dit PSV. Ondertussen zullen binnen de raad van commissarissen stilaan vragen rijzen over de mensen die echt verantwoordelijkheid zijn voor de huidige gang van zaken. Want als PSV straks ook Europees voetbal mist kan de huidige crisis ook zomaar overslaan op het volgende seizoen.

