Het Afghaanse elftal is onder een Nederlandse coach neergestreken in Turkije

“Ik weet dat de wereld naar ons kijkt, maar ik wil met de oefeninterland tegen Indonesië dinsdag helemaal geen boodschap aan de wereld meegeven”, zegt Anoush Dastgir (31) vanuit het Gloria Golf Resort in de Turkse badplaats Antalya. De Nederlandse bondscoach is daar met zijn Afghaanse voetbalmannenelftal neergestreken voor het eerste trainingskamp sinds de Taliban de macht grepen in Kaboel. “Mijn tegenstander is Indonesië, niet de Taliban. Ik wil deze wedstrijd winnen als bondscoach, niet als politicus. Wij voetbalden hiervoor ook niet voor de andere regeringen, we hebben het altijd voor het Afghaanse volk gedaan.”

Toch zal de keuze om voor de wedstrijd de oude nationale vlag en het volkslied van Afghanistan te gebruiken door de nieuwe machthebbers een doorn in het oog zijn. Het duel zal wereldwijd door miljoenen Afghanen worden bekeken. Het nationale cricketteam kreeg recent bijvoorbeeld een officiële waarschuwing. “Maar het is niet zo dat de Taliban voor deze trip aan ons gevraagd hebben of wij hun vlag willen gebruiken. En een nationaal volkslied hebben ze niet eens, dus moeten we dan niets afspelen?”

Lobbyen

Het trainingskamp is door de machtsgreep van de Taliban anders dan voorheen. De internationals die in Afghanistan wonen hebben door de politieke onrust niet op tijd een topsportvisa gekregen om af te reizen naar Turkije en ontbreken. Ook de stafleden uit Afghanistan zijn niet aanwezig. Zij zijn in de afgelopen maanden het land ontvlucht en hebben andere dingen aan hun hoofd.

Dastgir heeft sowieso flink moeten lobbyen voor het regelen van dit trainingskamp, dat vrijwel volledig is georganiseerd door de bondscoach zelf. Op een gegeven moment stuurt hij namens de Afghaanse voetbalbond zelfs mailtjes naar de wereldvoetbalbond Fifa en de Turkse overheid voor het aanstellen van een scheidsrechter, met als afzender onderaan de e-mail ‘Anoush Dastgir, internationals relations’. “Ik ben er zelf ook niet trots op. Maar het voetbal gaat door en komende zomer wacht de finaleronde van de Azië Cup-kwalificatie. Als ik wacht tot iemand bij de Afghaanse voetbalbond deze dingen voor ons gaat regelen, gebeurt er niets.”

Er moet enerzijds simpelweg gevoetbald worden om goed voor de dag te kunnen komen bij de finaleronde, maar tegelijkertijd staat dit trainingskamp voor meer. Door met iedereen bij elkaar te komen laten de ‘Leeuwen van Khorasan’, zoals het Afghaanse elftal ook wordt genoemd, zien dat ze ondanks alles wat er gebeurt doorgaan met hun doel. Dat ze een ‘normaal’ nationaal team zijn en daarmee dus ook op een eindtoernooi als de Azië Cup thuishoren. De wereldvoetbalbond heeft de financiële organisatie rondom de nationale teams vanwege de bevroren buitenlandse geldtegoeden als gevolg van politieke onrust tijdelijk overgenomen en steun toegezegd. Maar uiteindelijk moet de praktische organisatie vanuit de Afghaanse voetbalbond zelf komen – en dan het liefst niet van de bondscoach.

Vrouwenelftal

Voorafgaand aan de eerste training in Turkije bracht de president van de Afghaanse voetbalbond, Mohammad Yousef Kargar, op het trainingsveld een boodschap van de Taliban over aan de spelers. Zij zullen het voetbal steunen. Het Afghaanse vrouwenelftal zal die steun allerminst voelen, nadat de Taliban sporten voor vrouwen verbood. Het vrouwenelftal is inmiddels gevlucht naar Qatar. “Voor de speelsters is hun vlucht in eerste instantie een kans op een beter leven”, aldus Dastgir. “Maar ik hoop daarnaast dat ze door kunnen gaan met voetballen vanuit het buitenland. Wij staan in elk geval achter het vrouwenelftal en zullen ze steunen waar we kunnen.”

De Afghaanse journalist Nargiss Hurakhsh van Afghan International hoopt dat het Afghaanse vrouwenelftal in de toekomst ook zo’n groei kan doormaken als de ploeg van Dastgir. “Het heeft heel lang geduurd voordat het in de Afghaanse maatschappij geaccepteerd werd dat vrouwen voetbalden, en toen dat stapje voor stapje beter werd kwam het misbruikschandaal”, zegt Hurakhsh. In 2020 werden meerdere hoge officials van de Afghaanse voetbalbond geschorst door de Fifa. “Voor de vrouwen die voetbalden werd dat nu nog moeilijker, want hun families vertrouwden de voetbalbond niet meer. Hopelijk kunnen deze gevluchte speelsters met steun van de Fifa hun ontwikkeling vanuit het buitenland weer oppakken. Het vrouwenelftal heeft iemand als Anoush nodig die het nationale team bij de hand neemt en die de Afghanen vertrouwen.”

Stokje overdragen

Dastgir heeft zijn spelers deze week verteld dat hij zijn contract als bondscoach niet zal verlengen. Hij maakt de finaleronde en hopelijk de Azië Cup af, maar daarna gaat het vizier op zijn carrière als clubcoach. “Wij hebben als nationaal elftal laten zien dat we met een elftal bestaande uit Pasjtoenen, Tadzjieken, Oezbeken en Hazara’s kunnen samenwerken en succes boeken”, doelt hij op het feit dat een historische Azië Cup-kwalificatie binnen handbereik ligt. “Daarmee zijn we een voorbeeld voor de politiek. Door nu al aan te geven dat ik stop, hoop ik ook dat we als nationaal elftal op een ander vlak het goede voorbeeld kunnen geven. In Afghanistan heerst te veel nog een cultuur waarin men zolang mogelijk op zijn of haar positie blijft zitten, en als men om wat voor reden dan ook moet vertrekken, dan valt alles uit elkaar. Kijk bijvoorbeeld naar Ashraf Ghani, de vorige president. Toen hij vertrok gaf hij ons land aan de Taliban. Ik hoop dus dat er bij het nationale team in het komende jaar iemand opstaat en het stokje overneemt.”