Het advies van Ronald Waterreus aan PSV: Pak Ajax keihard aan, met het mes tussen de tanden

Enkele dagen voor de confrontatie in de Johan Cruijff Arena kreeg PSV niet alleen een sportieve domper te verwerken door het verlies tegen AS Monaco (1-2) in de Europa League. In dat duel vielen ook de twee vleugelspelers van PSV met een blessure uit.

Cody Gakpo liep een enkelblessure op. Trainer Roger Schmidt sprak vrijdag de hoop uit dat hij er in Amsterdam toch nog bij kan zijn. De kans dat Noni Madueke, die in het duel om de Johan Cruijff Schaal in augustus nog twee keer scoorde tegen Ajax (0-4), inzetbaar is, lijkt heel klein. De verwachting is dat hij enkele weken is uitgeschakeld door een spierblessure. Zijn logische vervanger zou Yorbe Vertessen zijn.

Schmidt zei eerder deze week al het een nadeel te vinden dat zijn ploeg voor de topper twee dagen minder rust heeft dan Ajax. Hij wilde daar vrijdag niet meer bij stilstaan. “We moeten niet gaan klagen over blessures of een korte voorbereiding”, zei de Duitse coach. “Eerder dit seizoen hadden we ook weinig tijd toen we naar Ajax gingen. Toen hadden we tegen FC Midtjylland gespeeld. Maar we deden het wel aardig”, verwees hij naar de gewonnen Johan Cruijff Schaal.

Ajax heeft geen fysieke problemen overgehouden aan de ‘show’ tegen Borussia Dortmund (4-0). De Amsterdammers verdedigen zondag de koppositie van de eredivisie tegen de nummer twee. Ajax zint volgens trainer Erik ten Hag op revanche voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal. “Het is zondag pay back time.” Ten Hag zei blij te zijn dat Ajax na alle lof voor het spel tegen Dortmund juist nu op PSV stuit. “Want dat is een grote wedstrijd. Dat is een finale, de boel staat dan meteen op scherp.”

Ronald Waterreus, oud-keeper van PSV (1994-2004) en tegenwoordig analist: “Het schiet tegenwoordig echt alle kanten op hè. Na een magistrale wedstrijd van Ajax tegen Borussia Dortmund hoor je nu: hoe moet PSV in hemelsnaam de klus gaan klaren in Amsterdam? Volgens mij was er nog een goed voorbeeld in augustus, toen PSV de strijd om de Johan Cruijff Schaal won van Ajax (0-4, red.). Natuurlijk lagen de verhoudingen toen iets anders dan nu, maar wat PSV uit die wedstrijd moet meenemen, is het gevoel dat Ajax te kloppen is. Dat je weet dat het kan. Alleen, wat ze niet graag horen in Eindhoven: Ajax was in augustus voetballend de betere ploeg. Daar zit ’m de crux. FC Twente, FC Utrecht en – wat langer geleden – Getafe hebben het goede voorbeeld gegeven: pak ze keihard aan, speel met het mes tussen de tanden en laat het maar zien. Dan kan Ajax best kwetsbaar zijn. Psychologisch is het wel een belangrijke wedstrijd. Als Ajax met eenzelfde overmacht als tegen Dortmund wint, dan doet dat iets in de hoofden van de PSV’ers. PSV zit ontegenzeggelijk dichter bij Ajax dan vorig seizoen, maar als Ajax eenzelfde prestatie levert als tegen Dortmund, dan kan het verschil ineens weer mijlenver lijken en gaat het weer de hele tijd over het verschil in geld, wat ik een onzindiscussie vind. Man van de wedstrijd was dinsdag Remko Pasveer, die transfervrij werd overgenomen van Vitesse. Dat heeft niets met geld te maken.”

Aad de Mos, oud-trainer van onder andere Ajax (1982-1985) en PSV (1993/1994): “PSV zal beter voor de dag moeten komen dan Borussia Dortmund, dat voetbal uit de jaren zestig speelde. Ze hadden een groot speelveld en gaven veel lange ballen op Haaland. Daarmee speel je Ajax in de kaart. Zij kunnen goed positiespel spelen. Voor zondag kun je de twee speelstijlen nu al uittekenen: Ajax zal dominant voetbal willen spelen, PSV zal loeren op een snelle uitbraak. De restverdediging van Ajax zal goed moeten zijn. Ook de aanvallers zullen daarin hun werk moeten doen. Benfica deed dat bijvoorbeeld heel goed in Eindhoven (in de play-offs om een ticket voor de Champions League, red.). Voor de Portugezen was PSV een open boek. Madueke en Gakpo werden opgesloten, waardoor het spel van PSV niet uit de verf kwam. Je weet nu al dat de buitenspelers van Ajax, Antony en Tadic, dubbele dekking zullen krijgen. Dan komt het aan op hun handelingssnelheid. Aan de andere kant zal Max niet dertig keer opkomen, zoals hij deed tegen PEC Zwolle, maar dit keer ook zijn verdedigende taken goed moeten uitvoeren. Ajax en PSV liggen nog steeds dicht bij elkaar voor het kampioenschap. PSV wint zijn moeilijke wedstrijden, net als Ajax – behalve dan tegen FC Twente en FC Utrecht. Een vechtwedstrijd, zoals Getafe ervan maakte tegen Ajax? Nee, dat zie ik niet gebeuren. PSV heeft daar de spelers niet voor. Ook past het niet zo bij de filosofie van de club.”

