Herrijzenis van Jumbo-Visma zet door met winst van Sepp Kuss

Een derde plaats in het algemeen klassement, een etappezege bij de Mont Ventoux én de winst in de eerste Pyreneeënrit. Had Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma, dat scenario voor de Tour gehoord, dan had hij er zeker voor getekend. Meteen. En hoewel niet met de verwachte personen, schetst dit scenario precies hoe Jumbo-Visma er na twee weken Tour voor staat, nadat Sepp Kuss zondag heeft gewonnen in Andorra la Vella, vier dagen na de zege van Wout van Aert.

De wederopstanding van Jumbo-Visma in de Tour neemt zo onverwacht toch substantiële vormen aan, zeker nadat leider Roglic vorige week vrijdag opgaf. Het leidde na afloop tot vreugde bij Niermann, die natuurlijk liever had gezien dat de ploeg nog met Roglic en ook Robert Gesink en Tony Martin was doorgereden. “We hebben een heel teleurstellende week gehad, waarin zij allen uitvielen, maar we laten zien dat we hier wel hard voor hebben getraind allemaal.”

Geen geluk bij een ongeluk

Met vijf man zet Jumbo-Visma de wedstrijd naar de hand. Een geluk bij een ongeluk is het niet, aldus Niermann. Maar de nieuwe tactiek zorgt er wel voor dat de beste renners niet op kop van het peloton hoeven te rijden, maar voorin voor zeges kunnen gaan. Steven Kruijswijk: “Als je in de bus een masterplan afspreekt, en het komt uit, dan voelt dat wel erg lekker. Het geeft aan dat we allemaal wel in orde zijn.”

Zondag begon de dag nog met een mazzeltje. Eigenlijk per ongeluk zaten drie van de vijf nog overgebleven renners in de kopgroep. Daarbij alle klimmers, waardoor de tot kopman gebombardeerde Jonas Vingegaard alleen Mike Teunissen bij zich had. Maar omdat toch op ‘twee paarden werd gewed’, werd doorgezet.

Voorin werd op de voorlaatste klim wel ‘eerlijk afgesproken’ wat het plan zou zijn. Kruijswijk, die zich niet helemaal goed voelde, zou wachten op Vingegaard, waarna Van Aert voor Kuss het werk zou doen tot de laatste klim, om daarna te kijken of hij de jonge Deen zou kunnen bijstaan in de laatste technische afdaling. “Het was aardig hectisch door de koersradio”, zei Van Aert lachend.

Pogacar hield de absolute controle over de favorietengroep

Vingegaard probeerde ver achter Kuss uiteindelijk nog aan te vallen. Twee keer zelfs, maar in tegenstelling tot de etappe over de Ventoux kwam hij niet van Tadej Pogacar af, die de absolute controle had over de favorietengroep. Pogacar reed zelf niet weg, maar pareerde de vijf aanvallen met gemak en zei na afloop dat hij zich goed voelde, maar wel zin had in een lekker nachtje slaap en de rustdag die maandag is.

Voor Jumbo-Visma is er een feestje te vieren, aldus Vingegaard. Met twee zeges doet de ploeg het maximale. Want het grote doel vooraf, de Tour winnen, is nog steeds uit zicht. Niermann: “Roglic was natuurlijk wel de belangrijkste schakel in het spel om te winnen. En we staan nu op vijf minuten achterstand van de leider. De Tour is niet over, maar om Pogi te verslaan... ik heb hem zondag geen krimp zien geven.”

