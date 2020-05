Heropening sportscholen dichterbij na aanscherpen protocol

Premier Rutte zal op de persconferentie dinsdagavond nog geen groen licht geven voor heropening van de sportscholen, verwacht branche-organisatie NL Actief, maar de hoop is wel dat het kabinet volgende week een versoepeling aankondigt, zodat ze begin juni onder strikte voorwaarden weer open kunnen.

“Volgens onze informatie gaat dat nu dinsdag nog niet gebeuren, maar wij hopen volgende week, 26 mei, wel toestemming te krijgen om weer open te gaan. Wij doen daar echt alles aan”, zegt directeur Patrick Rijnbeek van NL Actief , waarbij zo’n 4000 vestigingen van sportscholen zijn aangesloten. “Er ligt nu een document met aanvullende voorwaarden, een aangescherpt protocol, ter beoordeling bij het Outbreak Management Team (OMT). En na het OMT zal het kabinet er ook nog een besluit over moeten nemen.”

De branche was twee weken geleden zwaar teleurgesteld dat de sportscholen nog dicht moesten blijven, in principe tot 1 september. Volgens NL Actief zou dat tot een stroom aan faillissementen leiden. In de Tweede Kamer werd daar kritisch en bezorgd op gereageerd. Onder meer de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 vroegen het kabinet de positie van sportscholen nog eens nader te bekijken.

Verspreiding via de lucht

Daarna hadden vertegenwoordigers van de branche overleg met minister Van Rijn. Het resulteerde in een aangescherpt protocol.

“Met het oog op de discussie over aerosolen en de verspreiding van het virus via de lucht hebben we nu het voorstel gedaan om het hele intensieve sporten, met name de cardio-apparaten, naar buiten te verplaatsen”, zegt Rijnbeek. Ook is er duidelijkheid gegeven over het ventilatieklimaat in de sportscholen. “In de meeste fitnessruimtes wordt lucht van binnen naar buiten geblazen en omgekeerd. Het risico dat lucht met een virus gaat circuleren is er dan niet.”

