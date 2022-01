Heroïsch optreden improvisatiekeeper van Comoren terwijl rond stadion doden vielen

Onwetend over de tragedie die zich rond het stadion had afgespeeld, liep hij na het laatste fluitsignaal beduusd over het veld. Een brede lach brak door op het gezicht van Chaker Alhadhur toen hij van Kameroen-collega André Onana, een halve kop groter, op het veld complimenten en een knuffel kreeg.

Alhadhur had de hele wedstrijd het doel van de Comoren verdedigd tegen het gastland van de Afrika Cup. En hoe. Met zijn geringe lengte (1.72), frêle gestalte en te wijde shirt had hij de show gestolen. Met onorthodoxe reddingen, vooral die ene, dubbele in de tweede helft. Terwijl hij normaal veldspeler is. Vandaar dat rugnummer ‘3’ met ducttape over zijn oorspronkelijke nummer heen was geplakt.

Gedrang van mensen die binnen wilden komen

Hoewel Kameroen met diverse vedetten uit het Europese voetbal moeizaam won, met 2-1, leek het een historische avond te zijn geworden voor de Comoren en Alhadkur in het bijzonder. De voetballers noch de televisiekijkers wisten wat zich voor de wedstrijd rond het stadion in Yaoundé had afgespeeld. Bij gedrang tussen mensen die binnen wilden komen, waren acht doden –waaronder een baby – en 38 gewonden gevallen, zo bleek later. Op foto’s op sociale media is te zien dat ook kinderen tot de slachtoffers behoren. Ze lagen, mogelijk bewusteloos, op de grond voor de ingangen van stadion.

Volgens het ministerie van gezondheidszorg liep het vervoer van de slachtoffers naar de ziekenhuis vertraging op door het drukke verkeer in de stad. President Paul Biya kondigde dinsdag een onderzoek naar de gebeurtenissen. Volgens eerste berichten probeerden 50.000 mensen het stadion binnen te komen. De accommodatie heeft een capaciteit van 60.000 toeschouwers, maar vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus mocht het maar voor 80 procent bezet zijn. Daardoor ontstond een soort van stormloop voor de poorten.

Chaker Alhadhur van de Comoren, normaal veldspeler in de tweede divisie in Frankrijk, groeide als keeper uit tot de sensatie van de avond. Beeld REUTERS

Het drama overschaduwde later volledig het heroïsche optreden van Alhadhur, een 30-jarige Fransman die in Nantes werd geboren. Hij heeft zoals alle spelers van de Comoren een Frans en Comorees paspoort. Alhadhur is normaal een linksback maar meestal bankzitter bij AC Ajaccio, in de tweede Franse divisie. Omdat dertien spelers van de selectie op de Afrika Cup besmet raakten met corona, waaronder alle drie de keepers, moest hij maandagavond het doel verdedigen.

Het leek een kansloze missie te worden. De kleine eilandengroep tussen het Afrikaanse continent en Madagaskar deed voor het eerst mee aan de Afrika Cup, als nummer 132 op de wereldranglijst. Toch won het van Ghana. En stond het dus in de achtste finales tegen Kameroen, dat vedetten als Onana (Ajax, straks Inter), Choupo-Moting (Bayern), Aboubakar (nu El Nassr) en Ekambi (Lyon) in de selectie heeft.

Fenomenale vrije trap

Na een rode kaart voor Nadjim Abdou al in de zevende minuut moesten de Comoren ook nog verder met tien man. Kameroen stuitte echter diverse keren op Alhadkur. In de slotfase schoot Youssouf M’Changama Comoren uit een fenomenale vrije trap, vanaf 30 meter in de kruising, zelfs nog naar 2-1, wat de ploeg even hoop gaf op een verlenging.

Terwijl buiten het stadion ambulances af en aan reden, dansten de spelers van vijfvoudig Afrika Cup-winnaar Kameroen na afloop van opluchting en vreugde, over het bereiken van de laatste acht op het veld. De spelers van de Comoren verwierven een heldenstatus in het thuisland. Maar het zou later volledig overschaduwd worden toen het nieuws over het drama buiten doorsijpelde.

