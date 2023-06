Heitinga moet weg bij Ajax: ‘Hij heeft een eerlijke kans gehad’

Het hing al even in de lucht, donderdag werd het officieel. John Heitinga kreeg in een gesprek met technisch directeur Sven Mislintat te horen dat hij in het nieuwe seizoen niet meer de trainer van Ajax mag zijn. De 87-voudig international wordt afgerekend op de teleurstellende resultaten. Mislintat noemde het ‘een zware beslissing’ die pas donderdagmorgen zou zijn genomen. “Daar gaat natuurlijk wel een proces aan vooraf.”

Heitinga (39) stapte in op een moeilijk moment, eind januari, als tijdelijk opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. Hij wilde de club helpen en erkende enkele malen dat de vorig jaar door anderen samengestelde selectie kwaliteit miste. Bij zijn komst in maart zei Mislintat nog dat Heitinga ‘op pole position’ lag voor het nieuwe seizoen. Of de jonge trainer een eerlijke kans heeft gehad? “Ik vind van wel”, zei Mislintat in een gesprek met de media op trainingscomplex De Toekomst. “Er zijn genoeg wedstrijden geweest maar de resultaten, zeker in topwedstrijden, waren niet goed genoeg. Er had meer ingezeten.”

Mislintat sprak met zaakwaarnemer van Knutsen

Ajax gaat nu op zoek is naar een trainer met meer ervaring. De technische baas sloot niet uit dat dit een buitenlander zal zijn. Ervaring in de Champions League is geen noodzaak. Wel belangrijk is dat de speelwijze van de trainer past bij ‘de filosofie en de identiteit van Ajax’. Ook moet die bereid zijn om jonge spelers uit de eigen opleiding een kans te geven. “Het kan ook iemand zijn die bovenmatig gepresteerd heeft met een kleinere club. Iemand die meters heeft gemaakt.”

In dat profiel past Kjetil Knutsen. Mislintat bevestigde dat hij met de zaakwaarnemer van de 54-jarige Noor heeft gesproken, ‘over diverse thema’s’. Knutsen maakte sinds 2018 naam als trainer van Bodo/Glimt, een kleine club die de afgelopen vier jaar twee landstitels pakte en twee keer tweede werd in de Noorse competitie. Ook Europees maakte hij naam met aanvallend voetbal, onder meer door AS Roma met 6-1 te verslaan. “Ik ga niet in op namen”, zei Mislintat, ook niet of de veelgenoemde Peter Bosz in beeld is.

Derde plaats en slecht voetbal

Heitinga begon nog goed, met een reeks van zeven overwinningen in de eredivisie. Maar de cruciale toppers tegen PSV, Feyenoord en zondag bij FC Twente werden verloren. Union Berlin schakelde Ajax al vroeg uit in de Europa League. Het eindresultaat, een derde plaats in de eredivisie en daardoor geen Champions League komend seizoen, en het veelal zeer slechte voetbal noodzaakten Mislintat niet verder te gaan met ‘de grote persoonlijkheid’ Heitinga.

Die mag wel bij Ajax blijven, maar het is de vraag of hij dat wil. Eind januari gaf hij bewust zijn baan als trainer van Jong Ajax op. Assistent van een nieuwe trainer zal hij niet worden. Mislintat: “Een hoofdtrainer die assistent wordt, dat is niet vaak gebeurd. We zien John als een hoofdtrainer. We zullen hem helpen bij het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten Ajax.”

Leegloop van oud-spelers bij Ajax

Heitinga speelde 154 wedstrijden voor Ajax. Daar stopte hij in 2016 met voetballen om jeugdtrainer te worden. De kans lijkt groot dat hij nu vertrekt, als de zoveelste oud-speler met ‘Ajax-DNA’ in korte tijd. Sinds het ontslag van Marc Overmars begin 2022 is op allerlei niveaus sprake van een leegloop. Oud-spelers als Michael Reiziger, Winston Bogarde, Danny Blind en Gerald Vanenburg verlieten de organisatie.

Dinsdag maakte algemeen directeur Edwin van der Sar wereldkundig dat hij ‘moe en op’ weggaat. Klaas-Jan Huntelaar, die afgelopen jaar met de inmiddels ook vertrokken Gerry Hamstra de technische leiding had, blijft wel. Hij verlengde zijn contract met vier jaar. Hij gaat zich vooral met de jeugd en Jong Ajax bezighouden.

Voor het eerste elftal legde Ajax middenvelder Branco van den Boomen (Toulouse) al vast voor het nieuwe seizoen. Mislintat zoekt verder vooral naar een centrale verdediger en spits die de concurrentie met Brian Brobbey moet aangaan.

