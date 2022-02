Hein Otterspeer stuitert als debutant door het olympisch dorp

Even rekken hoor. Met een flinke zwaai gooit Hein Otterspeer zijn linkerbeen op het hek waarachter hij staat te praten. Zonder moeite strekt hij zijn been helemaal uit, terwijl dat hek toch wel tot zijn navel komt. “Ik voel me topfit.”

Debutant Otterspeer is ontspannen, drie dagen voor zijn olympische race over 1000 meter. Hij vervult de jongensdroom van de oude man, zoals de 33-jarige Otterspeer het zelf na het olympisch kwalificatietoernooi noemde. Hij was in tranen, want na jaren proberen mocht hij eindelijk naar de Spelen.

Geen Spelen gekeken uit frustratie

Om sportieve redenen koos hij er heel bewust voor om een week later af te reizen. Zat hij daar in vrijwillige isolatie in Thialf, terwijl de rest van de ploeg al naar Peking was en hij zijn vrouw en kinderen niet kon zien. Gelukkig was er een fysio van de ploeg aanwezig die samen met hem de laatste week wilde doorbrengen.

Eenmaal in Peking gedraagt hij zich als een kind in een snoepwinkel. Hij stuitert het olympisch dorp door, en stopt bijna niet met praten in een gesprekje met de pers. “De olympische ringen en ik: wij waren nog niet helemaal één met elkaar. Ik heb vroeger niet echt gekeken uit frustratie.” Hij houdt duim en wijsvinger dicht bij elkaar. “Ook omdat ik er zo dichtbij heb gezeten. Maar nu omarm ik het. Ik heb er zin in.”

Het goud in handen gehad, en weer teruggegeven

Otterspeer nam de tijd om van de omgeving te genieten. De openingsceremonie maakte hij heel bewust mee. Hij zag in het stadion de gouden races van Ireen Wüst en Kjeld Nuis. “Dat moment vergeet ik nooit. Het was de eerste olympische race waar ik bewust bij ben geweest. Je voelt dat het bijzonder is. Zeker met Ireen, als je ziet dat het de perfecte race is. Dat is zo’n legende. En een dag later doet Kjeld precies hetzelfde. Op het middenterrein komt dan emotie. Ik had kippenvel en niet veel later sta je met zijn allen een traantje te laten.”

Samen met de rest van de ploeg ging Otterspeer naar de huldigingen van Kjeld Nuis en Ireen Wüst. Kreeg van hen een gouden medaille in de hand gedrukt. “Ik zei tegen ze: dit lijkt ook mij waanzinnig. Maar hier heb je hem terug. Ik moet nog even rustig blijven.”

Belangrijker was dat hij de tijd nam om de omgeving helemaal in zich op te nemen. Gedwongen, want zijn afstand is pas laat in het toernooi. Het Chinese avontuur is namelijk niet alleen een feelgoodverhaal voor Otterspeer. Hij wil ook gewoon winnen. ‘Project Goud’ is voor hem nog volop bezig. “Daarom ben ik de eerste dagen goed gaan opletten. Waar moet je naartoe, wat is de tijd tussen de verschillende ritten. Het is allemaal toch anders dan op een wereldbekerwedstrijd.”

Een bak energie als wapen

Het plan zit inmiddels in zijn hoofd, zegt hij. En de blessures zijn weg. Op het olympisch kwalificatietoernooi reed hij rond met een scheurtje in de lies. Het bleek wat erger dan hij in eerste instantie dacht, toen de adrenaline hem na zijn plaatsing op de 1000 meter overeind hield.

Otterspeer nam rust en liet twee wedstrijden schieten: de EK en de NK sprint. Hij had die laatste kunnen rijden, zei hij, als het echt nodig was geweest. Maar als hij zijn been weer op een hek kan leggen, is er niks aan de hand. Hij is topfit, zegt hij. Klaar voor een sterk olympisch debuut.

De concurrentie is groot, met Thomas Krol en Kai Verbij als belangrijkste tegenstanders. Het maakt Otterspeer allemaal niet uit. Zijn bak energie is een wapen. In die zin is Peking niet veel anders als het olympisch kwalificatietoernooi. “Diep van binnen wilde ik zo graag. Dat overwon alles.”

Lees ook:

Het lichaam smeekt soms om een explosie

Zo kwalificeerde Hein Otterspeer zich voor de olympische 1000 meter.