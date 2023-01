Hein Otterspeer sprint als nooit tevoren en pakt koppositie bij de EK sprint

Met de jaren rijpen. Als het op iemand van toepassing lijkt, is het Hein Otterspeer. Op 34-jarige leeftijd sprint hij als nooit tevoren.

Hij won dit seizoen al de wereldbekerwedstrijd in Calgary en werd voor de vierde keer in zijn carrière nationaal kampioen. Twee morele opstekers die in de aanloop naar de EK in Hamar slechts zijn ambitie voedden.

Vraatzuchtiger dan ooit is hij. Honger die zich slechts door goud laat stillen. “De andere kleuren heb ik al, deze tint ontbreekt nog. Met minder wil ik daarom geen genoegen hebben”, liet Otterspeer aan de vooravond van zijn Europese optredens in het Vikingskipet in het Noorse Hamar al onomwonden weten.

Otterspeer wilde te graag, leek het wel

Op de openingsdag wilde hij zijn aspiraties meteen onderstrepen. Te graag, leek het wel. Want de 500 meter ging niet vlekkeloos, verre van zelfs. Hij vloog uit de laatste bocht en bracht zichzelf daarmee uit balans. “Ik zette iets te vroeg in. Dan breek je weg als er druk bij komt. Ik miste een paar slagen, maar wilde zo goed mogelijk finishen. Dat lukte.”

Otterspeer tekende voor de vijfde tijd (35,12 seconden), op slechts een tiende tel achter de verrassende Italiaanse winnaar David Bossa (35,02), die ook de andere Nederlanders Merijn Scheperkamp (tweede in 35,04) en Kai Verbij (vierde in 35,11) het nakijken gaf. “Dat zorgde voor vertrouwen, aangezien ik op het randje balanceerde.”

Op de 1000 meter nam Otterspeer vervolgens de afstand die hij wilde nemen. Opnieuw waren er tijdens zijn race haperingen op “ijs dat niet vergevingsgezind is”, maar hij hield de snelheid vast en zegevierde in 1.08,32. De kloof met de rest was toereikend om naar de koppositie te stijgen, in het besef dat Scheperkamp na 1.08,76 met een achterstand van 14/100ste van een seconde zijn belangrijkste tegenstander voor de slotdag is.

Kai Verbij deed het met 1.09,05 een stuk minder. Hij heeft ten opzichte van Otterspeer een nadelige marge van 36/100ste en bleef in de tussenstand op de vierde plek staan, maar de tweevoudig Europees kampioen heeft nog ruimschoots zicht op een podiumklassering.

“De eerste klap is een daalder waard”, sprak Otterspeer vol overtuiging. “Op de sprint zijn de verschillen meestal klein, maar de vorm is goed. Daar kan ik op teren.”

Leerdam neemt voorschot op titelprolongatie Jutta Leerdam heeft een voorschot op haar Europese sprinttitel genomen. Op de 500 meter eindigde ze na een onderling duel weliswaar nog als tweede achter Femke Kok (37,55 om 37,61 seconden), maar op de 1000 meter hield ze vervolgens huis. Leerdam won in 1.14,39, terwijl Kok niet verder kwam dan 1.15,69. De voorsprong voor het resterende tweeluik bedraagt derhalve meer dan een halve seconde.

Lees ook:

Jutta Leerdam ontpopt zich als rolmodel, in daad én woord

Jutta Leerdam is de succesvolste schaatser van het moment. Maar de Westlandse is méér dan een topsporter, onderstreepte zij tijdens het NK sprint dat een triomftocht werd. Met haar uitspraken ontpopt ze zich óók als rolmodel.