Heibel in de Franse selectie, maar dat is niets nieuws onder de zon

In aanloop naar hun eerste EK-wedstrijd tegen Duitsland, dinsdagavond in München, is er in de Franse selectie ruzie uitgebroken tussen Olivier Giroud en Kylian Mbappé. De aanvallers van respectievelijk Chelsea en Paris Saint-Germain begonnen met modder te gooien na hun laatste oefeninterland, waarin Giroud meende expres niet aangespeeld te worden door het Franse supertalent.

Na de met 3-0 gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen Bulgarije zei Giroud op de Franse televisie dat hij steeds gepasseerd leek te worden. Namen noemde hij niet, maar aan die twijfel maakte Mbappé bij een persconferentie zelf een einde: “Dat hij het zei doet me vrij weinig. Het gaat er meer om dat hij dat publiekelijk doet. Ik zag hem in de kleedkamer en toen zei hij niks tegen me. Ik moest het via de pers vernemen. Dat is voor mij belangrijker dan wat hij zei. Hij zei volgens mij niks raars.”

Weinig zorgen

Hoewel het conflict tussen beide spelers tot een schisma binnen de selectie zou kunnen leiden, zal de Franse bondscoach Didier Deschamps zich niet verschrikkelijk veel zorgen maken. Sportief loopt het allemaal prima bij de ploeg die zich tot de favorieten voor de Europese titel mag rekenen.

En er is niets nieuws onder de zon, de nationale ploeg heeft al grotere ruzies meegemaakt. In 2014 raakte Real Madrid-spits Karim Benzema betrokken in een schandaal rondom de afpersing van Mathieu Valbuena. Hij zou als contactpersoon hebben gefungeerd tussen Valbuena en een jeugdvriend, die de speler van Olympique Marseille wilde afpersen met een sekstape.

Vier jaar eerder sloeg de vlam helemaal in de pan. Tijdens de tweede groepswedstrijd van het WK in Zuid-Afrika schold Nicolas Anelka bondscoach Raymond Domenech de huid vol. Op een training diezelfde week moesten Patrice Evra en een lid van de staf nog van elkaar afgetrokken worden, waarna de spelers plaatsnamen in de bus en weigerden te trainen. De crisis werd bezworen, maar de Fransen werden kansloos uitgeschakeld.

Het is hopen dat Mbappé zijn ploeggenoot dinsdagavond wel weet te vinden. Winst tegen Duitsland zou sowieso veel spanning uit de lucht halen.

