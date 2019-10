Hassan heeft een hobbelige aanloop, maar gaat soepel naar de finale

Zo hobbelig als de aanloop van Sifan Hassan (26) door nevenkwesties verliep, zo soepel ging het op het tartan toen het er op aankwam. Dinsdagochtend begonnen de perikelen toen haar trainer Alberto Salazar voor vier jaar geschorst werd door het Amerikaanse antidopingagentschap Usada.

Een ongewenste afleiding voor Hassan, maar de roerige voorbereiding deert haar dus niet. Diezelfde avond al rende ze de beste tijd (4.03,88) en daarmee was de Nederlandse al fluitend door de eerste ronde van de 1500 meter geraakt. Met datzelfde sprekende gemak won ze donderdagavond haar halve finale. Geen moment kwam ze in de problemen. Haar tijd: 4.14,69.

Aan de startstreep verscheen Hassan – met grijze hoofdband – al met stoïcijnse blik. Toen het startschot eenmaal klonk, bleek ze de kalmte zelve. Op geheel eigen wijze en zoals haar tactiek het voorschrijft, bleef ze met grote, ver uitgemeten passen achterin het groepje atleten bungelen. Op de deining van die passen danste haar zilveren kettinkje in haar hals.

Pas in de laatste ronde zette ze aan, om als een diesel haar tegenstanders voorbij te snellen. Ze keek even linksom, even rechtsom, en zag vanuit haar soevereine positie dat het goed was. Dat ze bij de finish niet eens met de ogen knippert tekent haar overstoorbaarheid.

‘Ik doe gewoon mijn best’

Haar reactie achteraf voor de camera van de NOS was net zo onderkoeld. De vragen over de gebeurtenissen van de afgelopen week wuifde ze handig weg. “Ik doe gewoon mijn best.”

Door de ontmaskering van Salazar, die volgens Usada dopinggebruik zou hebben ‘georkestreerd en gefaciliteerd’ moest de atlete de rest van de WK zonder coach verder. Al lijden haar prestaties er niet onder, de verbanning maakte indruk. Hassan zei dat het voorval haar loopbaan in onzekerheid heeft gebracht.

Op minder dan een jaar voor de Olympische Spelen komt het op een hoogst ongelukkig moment. Hassan voelde zich de afgelopen dagen genoodzaakt om haar onschuld te verklaren en de buitenwereld te verzekeren van de zuiverheid van haar prestaties.

Met het plaatsen voor de finale heeft de Nederlandse zich in positie gezet om zaterdag een gouden medaille te halen op haar geliefde 1500 meter, die ze boven de 5000 meter verkoos. Daar zal ze beducht moeten zijn voor de Keniaanse olympisch en regerend wereldkampioen Faith Kip-yegon.

Zo kan ze de laatste stap zetten in haar jacht op een dubbelslag: goud op zowel de 10.000 als de 1500 meter. Zaterdag won ze al op overtuigende wijze haar eerste wereldtitel op de 10.000 meter.

Met deze uitzonderlijke prestatie kan de schuchtere atlete haar rijzende sterrenstatus naar een nog hoger plan tillen. Wint ze zaterdag weer, dan zou ze haar tweede medaille op een WK in ontvangst mogen nemen. Hassan, die tevens wereldrecordhouder op de Engelse mijl is – met 1609 meter bijna dezelfde afstand – is die dag duidelijk de favoriet. Ook zaterdag zal ze voor niets minder dan het goud gaan.

